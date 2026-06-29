<p>El tan esperado enfrentamiento entre España y Austria tendrá lugar en el estadio Los Ángeles el jueves 2 de julio a las 16:00 (hora Argentina). Ambos equipos se preparan para el último duelo de la llave 6, con grandes expectativas por su historia y el contexto del torneo.</p><p>La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, logró su pase a los 16avos de final como líder del Grupo H, evidenciando una sólida fase de grupos. Comenzaron con un encuentro sin anotaciones contra Cabo Verde, luego dieron una exhibición ofensiva contra Arabia Saudita, ganando 4-2, y cerraron la fase con una victoria ajustada de 1-0 contra Uruguay.</p><p>Desde su debut en la Copa del Mundo en 1934, España ha tenido una presencia constante en el torneo, alcanzando el pináculo en Sudáfrica 2010. Es relevante recordar que España será uno de los anfitriones en la próxima edición de 2030, lo que aumentará la relevancia de esta participación en 2026.</p><p>Por su parte, Austria ha tenido un camino complicado pero valioso hacia la fase eliminatoria, tras finalizar segundo en su grupo. Su trayecto incluyó una victoria por 3-1 sobre Jordania, una derrota ante Argentina (2-0) y un empate en 2-2 frente a Argelia.</p><p>Este duelo representará el regreso de Austria a la Copa del Mundo, un escenario que no pisaban desde Francia 1998. Su historia en el torneo incluye actuaciones memorables, como la obtención del tercer lugar en Suiza 1954 y el cuarto en Italia 1934.</p><p>El enfrentamiento significará la décimo séptima ocasión que ambas selecciones se cruzan en un partido oficial. Aunque el historial favorece a la Roja con nueve victorias, los austriacos han sorprendido con cuatro triunfos a su favor y tres empates. El último duelo en el contexto de la Copa del Mundo fue en Argentina 1978, donde Austria salió victorioso con un 2-1.</p><h5 style=“margin-top: 20px;”>Horarios del Partido en Diferentes Países</h5>Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas.