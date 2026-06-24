El próximo sábado 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina), el estadio Kansas City será el escenario de un encuentro decisivo entre Argelia y Austria, correspondiente a la tercera jornada del grupo J del Mundial.

Tanto el equipo africano como el europeo están en la búsqueda del segundo lugar que les permita avanzar a los dieciseisavos de final. Además, el que no logre clasificarse automáticamente aún tiene opciones de entrar como uno de los mejores terceros del torneo.

Después de un debut complicado ante Argentina, donde Argelia sufrió una derrota por 3-0, el equipo logró reponerse y en la segunda fecha superó a Jordania con un marcador de 2-1, manteniendo así vivas sus posibilidades de avanzar en el campeonato.

Por su parte, Austria comenzó su andadura con una victoria contundente de 3-1 sobre Jordania. Sin embargo, en su segundo partido, no pudo mantener el ritmo y cayó ante Argentina por 2-0. El conjunto austríaco ahora depende de sus propios esfuerzos para asegurar un lugar en la siguiente fase.

Camino hacia los dieciseisavos

Los equipos que finalicen en la primera y segunda posición de este grupo se enfrentarán a rivales de los grupos E, F, G, I y J, así como el segundo del Grupo A, dependiendo en gran medida de los resultados de los otros equipos en la fase de grupos.

Horarios según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas