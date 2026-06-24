Este sábado 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina), Argentina y Jordania se enfrentarán en el estadio Dallas en el tercer y último partido del grupo J del Mundial.

La selección argentina llega a este encuentro con el pase a la siguiente fase asegurado y con el primer lugar del Grupo C. La Albiceleste ha mostrado un nivel impresionante en sus dos primeros compromisos, ganando con claridad a Argelia por 3-0 y, posteriormente, a Austria por 2-0. Con un total de seis puntos y sin haber concedido goles, la figura de Lionel Messi ha brillado como el líder indiscutido y máximo goleador de la historia del torneo.

En contraste, Jordania afrontará este choque sin opciones de avanzar, ya que ha sido eliminada tras sufrir dos derrotas. El equipo asiático perdió en su debut 3-1 ante Austria y luego cayó 2-1 contra Argelia. Sin puntos en su haber, Jordania buscará despedirse del Mundial con una actuación destacada ante el gigante argentino.

El camino hacia la siguiente ronda

Luego de la fase de grupos, el primer clasificado se enfrentará al tercer lugar de una de las zonas E, F, G, I, J, mientras el segundo se medirá con el segundo del Grupo A. El rival del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de los resultados finales de los otros grupos.

Hora del partido en diferentes países

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas