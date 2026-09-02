Starbucks® y Morat se unen para celebrar dos rituales que conectan a las personas en América Latina y el Caribe: la música y el café.

Durante más de 40 años, la música ha desempeñado un papel fundamental en la experiencia Starbucks, desde acercar a los clientes a artistas emergentes hasta crear momentos de conexión y descubrimiento en cafeterías de todo el mundo. La banda ganadora del Latin GRAMMY, Morat, comparte la convicción Starbucks de que la conexión y el sentido de comunidad tienen el poder de acercar a las personas, lo que convierte al grupo en el aliado ideal para esta colaboración regional.

Como parte de esta alianza, los clientes podrán disfrutar las bebidas favoritas de Starbucks de los integrantes de Morat, participar en actividades para obtener entradas y acceder a experiencias exclusivas relacionadas con la gira de la banda, Ya Es Mañana.

La colaboración comenzó a finales de agosto en Santiago, Chile, continuará en Buenos Aires, Argentina a principios de septiembre, y seguirá en Ciudad de México y Guadalajara en noviembre, y Monterrey en diciembre.

Del soundcheck al escenario: las bebidas favoritas de Morat en Starbucks

Como parte de esta colaboración, cada integrante de Morat compartió cuál es su bebida favorita de Starbucks, aquella que más disfrutan en distintos momentos de la gira o en su día a día, ya sea durante una pausa antes de subir al escenario o en una conversación entre conciertos. Sus elecciones son:

Flat White: La bebida favorita de Martín Vargas, preparado con espresso intenso y leche vaporizada con textura aterciopelada para un sabor suave y balanceado.

Americano: Un café clásico y audaz, y la elección favorita de Juan Pablo Villamil.

Cold Brew con Vanilla Sweet Cream Cold Foam: La bebida favorita de Juan Pablo Isaza, que combina café cold brew de extracción lenta con una suave capa de vanilla sweet cream cold foam.

Iced Vanilla Latte: La bebida de preferencia de Simón Vargas, preparada con espresso, leche, hielo y notas de vainilla para una experiencia de café refrescante.

“Siempre estamos buscando nuevas formas de conectar con nuestros fans, por eso nos emociona mucho unirnos con Starbucks en esta colaboración tan especial”, dijo Morat. “Es una oportunidad para crear experiencias que podamos compartir juntos, dentro y fuera del escenario, y brindarles a nuestros fans nuevas formas de ser parte del Ya Es Mañana Tour. Nos emociona ver cómo viven esta colaboración, escogen su bebida favorita y comparten este momento tan significativo con nosotros.”

Experiencias para fans y oportunidades para asistir al tour Ya Es Mañana

Como parte de la colaboración, los consumidores de Starbucks tendrán la oportunidad de participar en la campaña y acceder a experiencias exclusivas para fans, inspiradas en la gira Ya Es Mañana Tour.

La primera activación se llevará a cabo en Argentina el 31 de agosto, brindando a los miembros de Starbucks® Rewards la oportunidad de acumular Stars mediante compras elegibles para tener la posibilidad de obtener entradas para los conciertos de Morat en Buenos Aires. En total, 40 ganadores recibirán boletos para los conciertos, mientras que los cuatro participantes con mayor puntuación de Stars tendrán acceso a una experiencia exclusiva de Meet & Greet con la banda.

Detalles adicionales, incluyendo la mecánica de participación, los requisitos de elegibilidad y las fechas, se darán a conocer a través de las redes sociales y los sitios web de Starbucks Argentina.

“Para Starbucks, la música siempre ha sido más que una banda sonora; es parte de la experiencia en nuestras cafeterías y una de las formas en que creamos conexión”, afirmó Ricardo Arias-Nath, vicepresidente senior de Café y Té Global y presidente para Latinoamérica y el Caribe. “Ya sea compartiendo una taza de café con un amigo o cantando una canción favorita, estos son los momentos que unen a las personas. Nos entusiasma colaborar con Morat para celebrar esa historia compartida y crear nuevas experiencias con nuestros clientes en toda la región.”

A lo largo de la colaboración, Morat participará en diversas actividades diseñadas para acercar a la banda a sus fans, mientras que las tiendas Starbucks de la región serán sede de experiencias exclusivas, activaciones especiales y oportunidades únicas para celebrar la conexión entre la música y el café.

Las fechas, las tiendas participantes, las mecánicas de participación y más detalles para Argentina se anunciarán próximamente a través de las redes sociales de Starbucks y Morat, así como en la aplicación Starbucks Rewards.