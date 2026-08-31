En esta noticia “Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

Vistage Argentina -la red que conecta y potencia a los empresarios que trabajan para mejorar sus liderazgos- llevó a cabo la cuarta edición del Vistage Networking Camp en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires. El evento reunió a casi 500 empresarios miembros de todo el país en una jornada diseñada exclusivamente para expandir el radar de negocios, propiciar sinergias y conectar a líderes fuera del espacio habitual de sus grupos Vistage.

En la apertura del encuentro, Guadalupe San Martín -CEO de la organización- consideró: “Dirigir una empresa en Argentina se parece bastante a viajar en una montaña rusa. Se avanza con determinación pero sin poder anticipar cada curva del camino. Por eso, ponemos el foco en esa realidad cotidiana de los números uno: la toma de decisiones estratégicas en contextos donde las certezas no abundan y donde la información es incompleta”. Además, remarcó que en un entorno económico donde las pymes representan cerca del 99% del entramado productivo y generan el 70% del empleo formal privado, “la adaptabilidad dejó de ser una reacción para convertirse en una capacidad permanente”.

En este marco, el Networking Camp propuso trascender la mesa chica de cada grupo de empresarios para abrir conversaciones estratégicas a escala nacional y evitar el aislamiento en la toma de decisiones. Porque, fiel a la identidad Vistage, contrastar perspectivas con pares de diversas industrias brinda el criterio necesario para transformar la incertidumbre en oportunidades concretas de negocio.

La jornada estuvo conducida por Pablo Cavalieri Iribarne, quien guió las dinámicas de interacción para que los asistentes generen conexiones de valor inmediato. “La propuesta de Vistage apunta a transformar el networking transaccional en conexiones genuinas. El valor de estas redes radica en la disposición de los líderes a transparentar la realidad de sus organizaciones y escuchar con empatía a sus pares; un ejercicio donde reconocer desafíos y mostrarse auténtico se convierte en la base de una sólida salud relacional en los negocios”, señaló.El Networking Camp además contó con una presentación central a cargo de Sofía Contreras, CEO y fundadora de Mastery Haus, referente en negocios, marketing y escalabilidad de startups. Bajo el título “Negocios a prueba de entornos cambiantes: Cómo avanzar cuando el contexto no ayuda”, Contreras aportó herramientas prácticas de gestión, foco y productividad para estructurar compañías ágiles capaces de prosperar en escenarios volátiles.

El encuentro reafirma la misión de Vistage de acompañar a los líderes que apuestan por el desarrollo del país, demostrando que cuando el contexto se vuelve más desafiante, el valor de una red de pares comprometida es la mayor ventaja competitiva.

“Empresarios que hacen bien”, el podcast de Vistage Argentina

Vistage Argentina comparte en su canal de podcast capítulos en los que empresarios y expertos comparten sus historias y cuentan cómo superaron desafíos con el respaldo del acompañamiento entre pares.Los podcasts de Vistage Argentina se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien” o en el siguiente enlace https://vistage.com.ar/vistage-podcast/.

Acerca de Vistage

Vistage es la red que conecta y potencia a los empresarios. Genera y facilita espacios que permiten a los líderes compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para que sus organizaciones crezcan, a la vez que generan un impacto positivo en la sociedad. Nació en Estados Unidos en 1957 y hoy tiene presencia en 40 países y cuenta con más de 47.000 miembros en todo el mundo. En Argentina, Vistage es Empresa B certificada funciona desde el año 2000 y actualmente cuenta con más de 2700 empresarios de todo el país. Más información en www.vistage.com.ar

Contacto de Prensa: Carolina María Linares 15-6725-5700 / carolina@calmarp.com