En esta noticia ¿Querés ser parte de la expansión de Mostaza?

Hay empresas que miden su crecimiento por cantidad de locales. Otras, por facturación o participación de mercado. En Mostaza, el mapa también se convirtió en un indicador.

Después de casi tres décadas de expansión, la compañía logró un hito que ninguna otra cadena de hamburguesas alcanzó en el país: tener presencia en las 23 provincias argentinas. De Jujuy a Tierra del Fuego, la marca nació, creció y se expandió con un objetivo claro: estar cada vez más cerca de los argentinos.

Ese recorrido convirtió a Mostaza en la cadena de fast food más federal del país. Una marca 100% argentina que genera más de 10.000 de puestos de trabajo y continúa apostando por el desarrollo regional a través de su modelo de franquicias.

Pero cuando el mapa ya está completo, inevitablemente aparece una pregunta: ¿Qué sigue?

Desde la compañía enfatizan: “Todavía queda un punto argentino: Las Islas Malvinas”.

No se trata de un anuncio comercial ni de un plan de expansión inmediato. Es, más bien, una declaración de principios y una manera de materializar su espíritu y actitud de “nunca achicarse”.

“Hace años trabajamos para que Mostaza esté presente en cada rincón del país. Hoy podemos decir con orgullo que somos la única cadena de hamburguesas con presencia en las 23 provincias argentinas. Si encontramos al franquiciado indicado para las Islas Malvinas, estamos en condiciones de avanzar rápidamente con el proceso. El know how, el modelo de negocio y las ganas ya las tenemos; solo nos falta esa llamada”, afirma Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza.

La idea refleja el ADN con el que Mostaza construyó su crecimiento. Desde sus comienzos, la empresa apostó por desarrollar una marca nacional capaz de competir de igual a igual con las grandes cadenas internacionales. Y lo hizo entendiendo el paladar argentino, la costumbres y esa actitud de siempre agrandarse ante todos los desafíos.

Hoy Mostaza tiene 217 locales y es la segunda cadena más importante del país y continúa con un ambicioso plan de expansión que prevé nuevas aperturas durante este año y el siguiente. Cada inauguración representa mucho más que una hamburguesería: implica empleo, desarrollo comercial y la llegada de una marca que, en muchos casos, acompaña el crecimiento de ciudades donde antes no existían propuestas de este tipo.

Por eso, cuando en Mostaza dicen que solo les falta un local en las Islas Malvinas, el comentario funciona como algo más que una ocurrencia. Resume una identidad construida: la de una empresa orgullosamente argentina, que hizo de la cercanía y del crecimiento federal una de sus principales diferencias.

Porque después de conquistar las 23 provincias, siempre queda un lugar en el mapa que invita a seguir soñando.

¿Querés ser parte de la expansión de Mostaza?

Mientras el local en las Islas Malvinas sigue siendo el próximo casillero del mapa por completar, la compañía continúa expandiendo su red de franquicias en todo el país y busca nuevos socios estratégicos para seguir creciendo.

Los interesados en conocer más sobre el modelo de negocio, los requisitos y el proceso para convertirse en franquiciados pueden encontrar toda la información en https://www.mostazaweb.com.ar/franquicias/?utm_source=cronista&utm_medium=nota&utm_campaign=franquicias .

Porque después de llegar a las 23 provincias, en Mostaza creen que siempre hay lugar para seguir creciendo. Y, quién sabe, quizás el próximo llamado sea el que complete definitivamente el mapa.