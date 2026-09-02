Para el viajero actual, el viaje empieza mucho antes de subir a un avión. La elección del destino, la búsqueda de experiencias y la planificación de cada tramo modificaron las expectativas sobre los servicios que acompañan una salida. También creció la necesidad de contar con respuestas rápidas ante eventuales imprevistos.

En ese contexto, Universal Assistance incorporó a Iván de Pineda como su nuevo embajador de marca en la Argentina. El conductor será parte de las principales acciones de comunicación de la compañía, en una estrategia orientada a conectar con un público que prioriza la experiencia del viaje, la tecnología y la tranquilidad.

La experiencia como eje de una nueva forma de viajar

El crecimiento de las escapadas, los viajes para asistir a eventos culturales, los recorridos gastronómicos y los proyectos personales amplió los motivos para viajar. En ese escenario, la asistencia deja de ser un servicio que se considera únicamente frente a una urgencia y pasa a integrarse a la planificación previa.

La elección de De Pineda busca dialogar con ese nuevo perfil de viajero. Su recorrido profesional, vinculado con el conocimiento de destinos y culturas, lo convirtió en una figura reconocida para distintas generaciones.

“Más que una campaña, esta alianza representa la reafirmación de un compromiso que venimos construyendo desde hace años. Queríamos una figura que transmitiera confianza, cercanía y una genuina pasión por los viajes”, explicó Diego Baron, CMO & Digital de Universal Assistance.

Según el ejecutivo, la incorporación del conductor apunta a fortalecer el vínculo de la compañía con los viajeros argentinos.

Tecnología y atención humana, un equilibrio clave

La transformación digital cambió la forma en que las personas se relacionan con los servicios de asistencia. Los usuarios esperan procesos sencillos, respuestas ágiles y soluciones que puedan gestionar con facilidad, incluso lejos de casa.

A la vez, la atención humana especializada mantiene un lugar relevante dentro de la categoría. Para las compañías del sector, el desafío es combinar herramientas tecnológicas con la capacidad de acompañar y resolver situaciones que pueden surgir durante un viaje.

Universal Assistance enmarca su nueva campaña en esa búsqueda. Bajo el concepto “Te cuesta cero”, la firma propone poner el foco en la posibilidad de viajar con respaldo y concentrarse en la experiencia.

Una nueva etapa de comunicación

La campaña tendrá presencia en televisión, medios digitales, redes sociales, vía pública y acciones especiales. Con De Pineda como figura central, Universal Assistance abre una etapa de comunicación enfocada en un viajero que demanda mayor previsibilidad, pero que también busca aprovechar cada instancia de su recorrido.

La apuesta sintetiza una transformación más amplia del mercado: frente a viajes cada vez más personalizados, la tranquilidad pasó de ser un complemento a convertirse en parte de la experiencia.