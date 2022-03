Vista Oil & Gas, la joya que sigue a paso firme

Vista, la joya petrolera de Neuquén, acumula un rendimiento de más del 60% en lo que va del año. ¿Cómo se explica semejante suba en tan poco tiempo? ¿Cuáles fueron las innovaciones que implementaron? Leé hasta el final que te cuento todo.

Vista tiene activos de petróleo y gas convencional y no convencional, principalmente en la Cuenca Neuquina. Dado su crecimiento, se convirtió en una de las productoras y operadoras más importantes de Argentina.

Pero no todo es color de rosa. Sus inicios en la bolsa fueron traumáticos, con una caída acumulada del 84%. ¿Motivos? Vista sufrió la dramática caída que tuvo la bolsa argentina por un resultado electoral, que marcaba la vuelta del kirchnerismo (actualmente, el oficialismo). Luego, llegó la crisis del Covid y el precio del petróleo fue severamente afectado. Los futuros llegaron a cotizar, incluso, en negativo, deteriorando así la expectativa de la empresa.

Desde los mínimos del Covid, Vista ha tenido un rendimiento sobresaliente, en concordancia con la recuperación de todo el sector energético.

Veamos la evolución de su precio:

Luego de una zona de consolidación de varios meses, salió disparada al alza con movimientos sumamente verticales.

No es novedad la capacidad que tenía la compañía y, especialmente, su managment. En septiembre habíamos escrito una nota que hablaba sobre su potencial y su escasa valuación bursátil.

Obviamente, que una empresa tenga potencial y una valuación magra no quiere decir, necesariamente, que sea una buena idea de compra. Vale aclarar que hay una inmensa cantidad de activos que cumplen dicha condición y, sin embargo, sus acciones continúan cayendo.

Por eso, no hay que olvidar nunca lo que hacen los precios, más allá de que las noticias, el contexto y el potencial sean favorables.

Las mejores inversiones de 2022 según los analistas: qué empresas comprar hoy

¿Dónde invierto los pesos? Los tres métodos que recomiendan los especialistas del más al menos volátil



Cómo les fue a las acciones de Vista en 2021

El 2021 de Vista fue sencillamente espectacular, con un rendimiento del 111% en dólares, convirtiéndose en la quinta mejor empresa latinoamericana.

La recuperación del petróleo fue fundamental para lograr dicho resultado. Pero no solo eso, la empresa también ha tenido una gran performance operativa.

Miguel Galuccio, CEO de Vista

Sus ventas fueron de u$s 652 millones, un 138% por encima del año anterior, motivadas por un mejor precio del petróleo y más producción. El EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones) fue de u$s 380 millones, muy superior a los u$s 96 millones del 2020.

Un factor muy importante es la reducción que han tenido en el lifting cost. ¿Qué significa esto? Básicamente es el costo de extracción del petróleo.

El rubro energético viene siendo protagonista en este contexto de conflicto entre Rusia y Ucrania. Vista, sin duda, sigue teniendo gran potencial, aunque no hay que desestimar el "riesgo argentino".