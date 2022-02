Galuccio: Vista invertirá u$s 400 millones este año en Vaca Muerta

La petrolera Vista invertirá entre u$s 350 millones y u$s 400 millones este año en Vaca Muerta. "Para 2022, esperamos conectar 24 nuevos pozos, donde la actividad de perforación estará, principalmente, focalizada en nuestro bloque Bajada del Palo Oeste ", seguró el fundador y CEO de la compañía, Miguel Galuccio, en el call con inversores realizado este miércoles.

El martes, Vista - detrás de YPF, el segundo mayor productor de petróleo no convencional de Vaca Muerta - anunció sus resultados de 2021, primera vez que la empresa cerró un balance anual positivo desde su fundación, en octubre de 2017. Ganó u$s 78,5 millones. En 2020, había perdido u$s 115,6 millones.

Como consecuencia, las acciones de la compañía, que cotizan en las bolsas de México y Nueva York, subieron 13,7%, a u$s 7,89 en Wall Street .

En su presentación con inversores, Galuccio precisó que, de los 24 nuevos pozos, 16 estarán en Bajada del Palo Oeste, el yacimiento emblema de Vista . Habrá dos en Bajada del Palo Este, otros tantos en Águila Mora y cuatro en Aguada Federal. Este último, es uno de los dos bloques cuya totalidad le adquirió el mes pasado a la alemana Wintershall DEA. El otro es Bandurria Sur. Vista ya le había comprado la mitad de esos yacimientos en septiembre a la estadounidense ConocoPhillips. Las transacciones valuaron a ambos activos en su conjunto en u$s 140 millones.

" Con este plan de actividad, proyectamos un crecimiento aproximado de nuestra producción en un 20%, año contra año, llegando a un promedio de 46.000 a 47.000 barriles equivalentes de petróleo (boe) diarios para 2022 ", indicó el ex presidente de YPF (2012-16).

El año pasado, Vista registró una producción de 38.845 boe diarios (boed), de los cuales 30.359 fueron de petróleo (78% del total). Hubo 1,27 millones de metros cúbicos diarios (Mm3) diarios de gas natural (21%) y 475 boed de gas natural licuado (1% del mix). La producción total fue 46% superior a la de 2020. La de petróleo se incrementó un 66 por ciento.

En el año, Vista puso en producción 20 pozos nuevos en Bajada del Palo Oeste, donde ya tiene 40 en actividad. El incremento programado para este año representa un salto del 20%, tanto en perforación como en volúmenes extraídos.

En 2021, los ingresos de la empresa subieron 138%, a u$s 652,2 millones. "El aumento fue impulsado principalmente por el incremento en la producción y mejores precios realizados", explicó la compañía, cuyas exportaciones aportaron u$s 182,2 millones. "El precio promedio realizado del crudo fue de u$s 54,9 por barril, un 48% mayor que en 2020", explicó la empresa en su reporte de resultados. En tanto, el valor promedio del gas natural que vendió creció 56%, a u$s 3,2 por millón de BTU.

La mayor escala que alcanzó Vista redundó en una operación más eficiente. " Redujimos el costo de perforación y terminación en un 18% año contra año, a un promedio de u$s 10 millones por pozo sobre una base normalizada , un factor clave para nuestro plan de crecimiento rentable", explicó Galuccio.

" En términos de eficiencia, esperamos que nuestro lifting cost se mantenga estable en u$s 7,5 por boe ", agregó. Es un 18% menos que el año anterior.

No fue el único truco con el que El Mago -apodo con el que se identifica al empresario en la industria petrolera- despertó aplausos de su público. " Esperamos alanzar un ebitda ajustado del orden de los u$s 550 millones a los u$s 575 millones, aproximadamente, lo que representa un incremento interanual del 48% ", anticipó. El fundamento de esa proyección de es un precio promedio de realización del petróleo de u$s 60 por barril. " Un promedio asumido de u$s 90 para el Brent entre el segundo y el cuarto trimestre de 2022 agrega u$s 50 millones al ebitda ajustado ", se lee en un chart de su presentación.

El año pasado, Vista logró una mejora del 298% en su ebitda ajustado (u$s 380,1 millones).

Otra apuesta importante serán los dos bloques de petróleo no convencional adquiridos recientemente. Vista apuesta a replicar su modelo operativo en Aguada Federal y en Bandurria Norte, indicó su powerpoint. Además, continuará reduciendo su deuda. Para fin de año, proyecta una cifra de u$s 575 millones, un 6% menos que en 2021. La reducirá utilizando su efectivo. En 2021, registró un flujo de caja libre positivo de u$s 105,9 millones. Su ratio de deuda neta, en tanto, pasó de 3,5 veces a fines de 2020 a 0,8 en diciembre último.

En diciembre, Vista anunció un plan de inversiones por u$s 2300 millones a desembolsar hasta 2026. El objetivo es superar los 80.000 barriles diarios de producción, prácticamente el doble que en la actualidad. Semanas atrás, luego de anunciar la compra de los bloques a Wintershall DEA, la empresa ratificó el incremento del 42% en sus reservas probadas de petróleo y gas: 181,6 millones de barriles.