Un alineamiento total de Argentina con Estados Unidos puede tener varias ventajas potenciales, sobre todo en los planos económico, político y estratégico, pero también es asumir un riesgo.

Económicas

Mayor acceso a inversiones: empresas y fondos estadounidenses podrían ver a Argentina como un socio más confiable. A pesar de las reformas anunciadas o parcialmente instrumentadas por Argentina recientemente el mercado todavía aguarda signos políticos más decisivos.

Mayor facilidad para acuerdos comerciales: posibilidad de tratados preferenciales o mejores condiciones de exportación.

Apoyo de organismos internacionales: EE. UU. tiene mucho peso en el FMI, Banco Mundial y BID, lo que puede ayudar en negociaciones de deuda o financiamiento. Este fenómeno ya se ha insinuado con el apoyo del US Treassury.

Estabilidad macroeconómica. Alinearse con una potencia como Estados Unidos puede reducir el “riesgo país” a los ojos de los mercados, lo que también está sucediendo.

Francisco Marotta

Mejor posicionamiento diplomático

Mayor respaldo internacional: apoyo de EE. UU. en foros globales (ONU, OEA, G20).

Más influencia regional: Argentina podría ganar peso como aliado clave de EE. UU. en América Latina.

Imagen de país “occidental” y pro-democracia, lo que puede mejorar relaciones con Europa y otros aliados de EE. UU.

Seguridad y defensa

Cooperación militar y tecnológica: acceso a entrenamiento, equipamiento y tecnología, lo que ya se estaría concretando (submarinos, aviones, satélites, puertos)

Colaboración en seguridad: lucha contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Modernización de fuerzas armadas mediante acuerdos y asistencia técnica.

Ciencia, tecnología y educación

Intercambios académicos y becas.

Cooperación científica en áreas como energía, salud, tecnología y espacio.

Acceso a innovación y a empresas tecnológicas líderes

Pero por otro lado un alineamiento incondicionado podría ser negativo en algunos aspectos y ello anularía las ventajas mencionadas.

Si Argentina se alinea sin condiciones, tiene menos capacidad para negociar mejores términos con EE. UU., el FMI u otros actores.

Podría perder ventajas económicas con China y Brasil quienes son socios comerciales fundamentales. Un alineamiento rígido podría afectar las exportaciones (soja, carne, vino, cerezas), inversiones (infraestructura) o financiamiento (swaps) con China y las exportaciones a Brazil, el mayor socio comercial de Argentina después de China desde este año 2025.

El apoyo financiero de Estados Unidos suele venir atado a reformas exigentes (ajuste fiscal, reformas estructurales) que pueden agravar tensiones sociales en el corto plazo.

Reforzar la dependencia de organismos donde EE. UU. tiene peso puede limitar alternativas futuras.

Política exterior y soberanía

Menor autonomía estratégica: Argentina podría verse presionada a apoyar posiciones de EE. UU. que no coincidan con sus intereses (por ej. Malvinas, Antártida).

Un alineamiento total puede generar fricciones con vecinos (especialmente Brasil) y debilitar espacios regionales, aunque los recientes triunfos del centro derecha en Latino América podrían crear una situación de liderazgo de Argentina apoyada por Estados Unidos positiva en el corto plazo.

Obstáculo al desarrollo industrial

EE. UU. suele demandar materias primas; sin una estrategia propia, Argentina puede quedar atrapada en exportaciones de bajo valor agregado.

Una mayor apertura sin protección gradual puede afectar a sectores industriales y al empleo.

Alinearse con agendas de libre mercado puede limitar herramientas de desarrollo.

Seguridad y defensa

Una cooperación sin condicionamientos con Estados Unidos en seguridad puede significar un atarse a los intereses estadounidenses sin control en caso de un conflicto armado.

El equipamiento y tecnología de armamentos estarían condicionados a lineamientos políticos y restricciones de uso de Estados Unidos.

Contexto social y político

El alineamiento requiere reformas económicas rígidas en un contexto de pobreza y desigualdad, lo que puede generar protestas y desgaste institucional.

Asimismo, va a provocar una polarización política que puede profundizar divisiones internas y reducir consensos básicos de largo plazo.

Conclusión

Para la Argentina actual, el mayor riesgo es cooperar con EE. UU. de forma total y sin cuestionamientos. La desventaja central es perder autonomía en un momento en que el país necesita consenso, flexibilidad, múltiples socios comerciales y una estrategia propia de desarrollo nacional de la que carece.