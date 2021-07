Vacaciones: criptomonedas y sus ventajas para el turismo

¿Criptomonedas y turismo son una unión factible? Algunos expertos no sólo lo consideran así , sino que también explican una serie de ventajas que tiene usar criptomonedas para viajar, en vez de dinero en efectivo.



La agencia de viajes Online Travala mostró resultados de una encuesta que tenía en cuenta el impacto de la pandemia en los planes de viaje de quienes viven Estados Unidos, así como sus expectativas de viaje para el segundo semestre de 2021. Según esa información, hay ganas de gastar más en viajes y ganas de usar criptomonedas.

Cuando se les preguntó a los estadounidenses cómo planean pagar los viajes en la segunda mitad de 2021, un 22% dijo que tiene pensado usar criptomonedas para pagar parte de su viaje.

La unión entre criptomonedas y turismo no es nueva. Ya son varias las agencias de turismo en Argentina que habían anunciado la recepción de bitcoin como forma de pago. Una de las más conocidas fue Garbarino Viajes, hace algunos años.

Sin embargo, tras la pandemia, las alternativas electrónicas de pago parecen haber hecho resurgir en Argentina también estas nuevas tecnologías que permiten usar dinero electrónico sin necesidad de intermediarios como bancos o tarjetas de crédito.

Mariano di Pietrantonio Head Of Strategy de Maker Growth - core unit tras la stablecoin DAI-, fue consultado sobre este tema y dijo: "Métodos de pagos borderless como las cripto, siempre tienen un efecto positivo cuando el producto implica bordes geográficos, paradójicamente".

Por otra parte, Eduardo Erlo, quien se desempeña como Marketing Manager para Latinoamérica de Status.im -uno de los proyectos que corre bajo la blockchain Ethereum más reconocido- señaló: "Las criptomonedas tienen el potencial de incentivar a los turistas a viajar y gastar más, sin tener gastos adicionales por gravámenes, o impuestos internacionales sobre el uso de las tarjetas de crédito".

"Otra buena ventaja es tener la libertad de gastar tanto como se desee. Ninguna autoridad o institución podrá limitar su gasto por límites de tarjetas, por ingresos declarados o por cepos del gobierno. También tenemos otras ventajas importantes como la privacidad y la libertad sobre cómo gastar el dinero", añadió.

Por otra parte, remarcó: "Algunas empresas ya tienen acuerdos con compañías de tarjetas de crédito para que pueda convertir sus criptomonedas en dinero fiat en tiempo real. Esto probablemente evolucionará aún más y la gente comenzará a comprar cosas diarias usando criptos, cien por ciento en la cadena de bloques".

La CMO de Defiant Wallet - criptobilletera self-custodial multiblockchain- Fiorella Scantamburlo, opinó que las criptomonedas son una buena herramienta para que las personas puedan moverse entre países sin llevar dinero en efectivo consigo más allá de los límites establecidos.

"Creo que las criptomonedas pueden ser una solución para la crisis en todos los sectores, incluyendo el de turismo, aunque estamos lejos de una adopción significativa. Si bien muchas personas ya están buscando alternativas para poder ahorrar pese al cepo, aún falta mucho camino por recorrer. La masividad vendrá cuando los comercios acepten cripto, evitando así que el holder de criptomonedas tenga que cambiarlas para poder hacer pagos", añadió.

Gabriel Kurman, RSK Co-Founder comentó: "Además de la eliminación de intermediarios, la facilidad de envío de divisas, la seguridad y la descentralización, aquellos países o regiones que se posicionen como crypto friendly van a recibir una ola de turismo adicional de aquellos usuarios y turistas que tengan parte de sus ahorros y su riqueza en criptomonedas. Esto por ejemplo están pasando hoy en El Salvador que desde haber anunciado la Ley Bitcoin, y con el ejemplo de Bitcoin Beach, está recibiendo una afluencia de turismo bitcoiner muy importante que va directo a los bolsillos y a favorecer los ingresos de las personas más necesitadas de El Salvador".

Y agregó: "Y otra área en donde las criptomonedas también pueden aportar muchísimo valor es en los países donde hay restricciones al movimiento de capitales o múltiples tipos de cambio, como la Argentina, en donde las tarjetas de crédito cobran un tipo de cambio diferencial muy poco atractivo para los turistas que están visitando el país. A los turistas que visitan estos países, su dinero se les convierte con un tipo de cambio muchísimo menor y se 'los obliga' a estar comprando efectivo en lugares clandestinos, mientras que con cripto pueden pagar directamente al tipo de cambio real, lo cual lo hace muchísimo más atractivo para turistas".

Raúl Ortiz, Head of Business Development de Bitwage para Latinoamérica -la plataforma para cobro de sueldos en el exterior en criptomonedas- compartió su perspectiva: "Creo que el uso de criptomonedas puede incentivar mucho al intercambio, ya que no es necesario sujetarse a un solo precio o a una misma forma de conversión. A la hora de viajar siempre es necesario adquirir dólares para luego cambiarlo por la moneda local, en cambio, el operar con cripto eso ya no se necesitaría".

"Para quien vive del turismo, el ofrecer la posibilidad de recibir en cripto, también puede significar una puerta de entrada para atraer a más clientela", indicó

Los expertos coinciden en que el uso de criptomonedas ayudaría a fortalecer al sector del turismo y la gastronomía, que se han visto tan afectados en 2020 y 2021.