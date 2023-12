Una compañía ofrece escanear el iris de las personas a cambio de criptomonedas

En este agitado fin del 2023, decenas de hombres y mujeres -en su mayoría de condición humilde- hacen fila a lo largo de cientos de metros. Están a las puertas de un boliche del barrio porteño de Palermo, en un espacio público del conurbano, en un club de Córdoba.

Han pedido su lugar con anticipación, con la promesa de recibir criptomonedas que más tarde o más temprano se transformarán en dólares. Y en caso de que consigan convencer a amigos o familiares para que se sumen, recibirán como retribución más monedas virtuales.

¿A cambió de qué se les paga? Dieron su aval para que un dispositivo les escanee el iris. ¿Por qué? Porque a diferencia de las huellas digitales, que cuentan con 40 patrones personales, cada iris posee 256 puntos característicos que nos convierten en individuos irrepetibles. Frente al avance de la Inteligencia Artificial, que sirve para manipular el registro facial, por ahora cada ojo es garantía de identidad.

La idea de World App (así se llama la aplicación detrás de este registro) es del creador de ChatGPT, Sam Altman, así que merece atención.

El objetivo, dijo Sam, es generar una "renta básica universal" a partir del desarrollo de la red financiera y de identidad más grande del mundo, en momentos en que su otra criatura y la IA que la sustenta precisamente hacen fuerza en pos de lo contrario: borrar los límites entre fantasía y realidad.

Humanos únicos

Si tiene éxito, la iniciativa " podría aumentar drásticamente las oportunidades económicas, escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la IA mientras preserva la privacidad, permitir procesos democráticos globales y, finalmente, mostrar un camino potencial hacia la renta básica universal ".

Desde la vereda de enfrente, se oyen voces que alertan sobre la potencial pérdida de privacidad, la falta de garantías acerca de la seguridad de los datos biométricos, y el uso todavía no demasiado claro que en el futuro se dará a esa información tan personal.

Para experimentar los polémicos alcances de esta propuesta, me sumé. Pedí uno de los turnos que se otorgan cada 15 minutos, hice la fila y tras la espera finalmente me encontré con asistentes que, enfundados en una remera negra con la leyenda Unique Human orientaban a los aspirantes a enfrentar el escáner para que previamente pudieran descargar la app, conectarse y crear una cuenta.

Acerqué mi ojo a una esfera plateada (el Orb) que en menos de diez segundos y sin emitir sonido escaneó mi iris. Inmediatamente recibí mi "World ID", que se refleja en un pasaporte virtual en la app, y empecé a cobrar.

Al principio me acreditaron un "bono de bienvenida", por 10 worldcoins. Por cada uno de los 5 primeros conocidos que logre convencer de que se sumen, me darán otros 5. Y semanalmente recibo alertas para que valide mi existencia con un click, a cambio de la aparición en mi cuenta de más monedas virtuales.

Al día de hoy cuento con 72,36 worldcoins. El tiempo dirá cuántos dólares son.

No soy un robot

La empresa no se anda con chiquitas: deja abierta la puerta de la vida inteligente en otros mundos al precisar que por ahora tiene presencia en "35 países, 6 continentes, 1 planeta".

Justamente, los dispositivos van recorriendo la Tierra, alimentando la mega base de datos que compensa la confianza con depósitos en las billeteras virtuales de "2.792.405 humanos únicos" ya escaneados al momento de escribirse esta columna.

En Argentina existen decenas de Orbs activos y como su número y ubicación varía, pueden ser localizados desde la World App de Worldcoin.

Se supone que en el futuro cercano los que hayan dado su ok al escaneo de iris ya no necesitarán marcar en qué cuadrantes aparecen escaleras, tipear códigos borrosos y torcidos, hacer sumas o tildar casilleros una y otra vez para demostrar que no son un robot. Les va a alcanzar con mirar fijo el celular, al menos hasta que se descubra cómo clonar un iris.