Trump y Milei: las bases del fútbol libertario

Días atrás, Donald Trump se convirtió por segunda vez en presidente de los EE.UU., tras su primera experiencia entre 2017 y 2021. El flamante mandatario inició su gestión con un huracán de decretos, cambios en aranceles comerciales, normas migratorias con México y relaciones diplomáticas con China y la Unión Europea, entre otras medidas.

Incluso una de sus primeras medidas fue la desclasificación de archivos secretos por los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy (1963), Robert F. Kennedy y Martin Luther King (1968).

Durante la asunción, intercambiaron con Milei elogios y gestos de empatía. En la gala del America First Policy Institute, Trump expresó: "Javier, me gustaría felicitarte. Tu discurso fue espectacular, pero el trabajo que has hecho es increíble, hagamos que Argentina vuelva a ser grande" (make Argentina great again). Después del acto en la Rotonda del Capitolio en Washington DC (20 de enero), el presidente argentino posteó: "Hoy tuve el honor de asistir a la inauguración del presidente Donald Trump. Es un momento histórico para los Estados Unidos y para todo el mundo libre".

Según los analistas, ambos comparten ideas en medio de la "batalla cultural" por el resurgimiento de los valores del liberalismo frente a los movimientos progresistas. Es probable que este alineamiento político -todavía en fase inicial- extienda sus raíces al campo de los deportes y en especial, al fútbol, dada la proximidad del Mundial de Clubes y el Mundial 2026, organizados bajo la tutela de la FIFA.

Sus vivencias en el deporte

Es conocido el paso de Javier Milei como arquero en las inferiores de Chacarita Juniors y en 1986, con 15 años de edad, en la sexta división de San Lorenzo de Almagro, donde logró coronarse campeón. A los 18 años, volvió a Chacarita para jugar en la reserva, hasta que abandonó el fútbol para estudiar economía.

En 1963, cuando Trump con 17 años cursaba la secundaria, se probó en el "soccer" como delantero del equipo de la Academia Militar de Nueva York, con una mitad de jugadores de origen latino. Practicó fútbol americano pero se destacó en el béisbol, por sus dotes de atleta y por ser fanático de los New York Yankees.

En la adultez, se dedicó al golf. En 1983, ya instalado en el mundo de los negocios, Trump adquirió a los New Jersey Generals, equipo de la United States Football League (USFL), una liga que buscaba competir -y más tarde fusionarse- con la legendaria NFL del fútbol americano: National Football League. Ese intento resultó fallido, tanto para el equipo como para la USFL, entidad disuelta en 1986, tras una dura batalla judicial por los derechos de TV, con Trump y otros empresarios acusados de prácticas ilegales.

Las alianzas estratégicas

Otros de los invitados especiales del presidente Trump, fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien tras asistir a la ceremonia de investidura posteó: "Qué increíble honor, qué increíble privilegio en el mitin de la victoria. El presidente Donald J. Trump, en su discurso, mencionó a la FIFA, me mencionó a mí, dándonos las gracias".

Y continuó: "Me gustaría dar las gracias al presidente Trump, con quien me une una gran amistad, y asegurarle que, juntos, haremos de nuevo grande no solo a Estados Unidos, sino también al mundo entero, por supuesto, porque el fútbol -o soccer- une al mundo".

Antes, Trump había comentado: "Voy a ser presidente durante los Juegos Olímpicos y el Mundial de la FIFA. Muchas gracias, Gianni, por el Mundial de 2026, y a todo el mundo por los Juegos Olímpicos de 2028. Nos lo pasaremos muy bien".

Esta alianza que hoy apunta a una larga duración, era impensada cuando el 27 de mayo de 2015 estalló el emblemático caso de corrupción conocido como "FIFAgate".

No menos impensado, resultó ser el cónclave de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, con Claudio "Chiqui" Tapia, en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

"Muchísimas gracias, secretaria general, por haber acompañado desde el primer momento el sueño de los argentinos y las argentinas de poder ser sede de este mundial. Le cedo la palabra", dijo al presentarla el mandamás de AFA. La hermana del presidente Milei respondió: "Realmente es un honor que seamos sede para el Mundial 2030, para todos los argentinos. Les agradezco muchísimo que cuenten con nosotros, gracias". Este amable encuentro asimilable al rango diplomático -con brindis incluido- puede interpretarse como un "cuarto intermedio" o "en modo pausa" en la confrontación por las SAD, situación que podría cambiar para bien bajo el molde de una nueva ley del deporte que ponga fin a tan estéril controversia.

El diagnóstico del candidato

En noviembre 2023, en la semana previa al balotaje presidencial, el entonces aspirante a la presidencia, al ser consultado por Alejandro Fantino (Neura) sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD), respondió: "A mí me gusta el modelo inglés. No les va mal, tienen un espectáculo. La pregunta es quién lo financia, cómo se financia. ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?".

Luego, en diálogo con el periodista Jaime Bayly, Milei reflexionó: "Frente a un país que se ha empobrecido tanto, ¿cuánto puede pagar por un espectáculo? Poco. Qué es lo que pasa con la liga: tenés jugadores muy jóvenes, inexpertos, o jugadores muy grandes cerca del retiro. No el tramo más competitivo. Hoy no tenés una liga competitiva porque la macroeconomía lo destruyó todo".

La última estación: Groenlandia

Horas atrás, Donald Trump, se comunicó telefónicamente con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, comentándole la posibilidad de anexar a EE.UU. el territorio de Groenlandia, que si bien es una nación, depende de las subvenciones de ese país nórdico.

Según Financial Times, Trump le propuso comprar Groenlandia pero ante la negativa danesa, les habría advertido que aplicaría aranceles selectivos a modo de sanción económica. Esta cuestión también se vincula al fútbol, dado que por causa de la nieve y el congelamiento extremo, resulta imposible practicarlo al aire libre.

La temporada oficial sólo dura tres meses y se disputan 20 partidos. La fase final se juega en una única sede durante 10 días del mes de agosto. Al no pertenecer la liga local (KAK Greenland Football Association) a la UEFA ni a la CONCACAF, la FIFA no les permite competir con otros seleccionados nacionales. Esto último podría modificarse de concretarse los buenos oficios de la FIFA y el apoyo del presidente estadounidense.

Según el filósofo estadounidense y profesor en la Universidad de Georgetown, Jason F. Brennan, "los libertarios creen que el respeto por la libertad individual es el requisito central de la justicia. Abogan por una sociedad libre, de cooperación, tolerancia y respeto mutuo".

En línea con este pensamiento, Milei considera al Estado omnipresente como "enemigo" de los ciudadanos y que las bases del liberalismo fueron concebidas para "liberar a las personas de la opresión de los monarcas" (léase, impuestos desmedidos para cubrir "el rojo" creciente de las arcas públicas).

El desafío actual es hacer más visible la trazabilidad de las decisiones con miras a obtener mejores resultados. Esta ecuación con afán de superación, debería replicarse para sostener el fútbol nuestro de cada día.