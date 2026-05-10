La realización de la Maratón Montevideo 2026 obliga a modificaciones en los servicios de transporte urbano, suburbanos e interdepartamentales. El punto de largada fue armado en la explanada de la Intendencia y algunas líneas cambiaron su trazado desde el sábado, mientras que la mayoría aplicó modificaciones desde la madrugada del domingo. Recomendación: prever tiempos adicionales de viaje y consultar información en tiempo real con las empresas y autoridades de transporte para posibles cambios durante la jornada.