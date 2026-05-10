La iniciativa, que todavía no fue aprobada de manera definitiva, podría modificar la forma en que se calculan los pagos mensuales y afectar a uno de los grupos más vulnerables: personas con discapacidad y adultos mayores de bajos ingresos. El posible cambio apunta a quienes hoy reciben el beneficio del Seguro Social y viven con familiares o cuidadores. De avanzar la medida, muchos podrían ver reducidos sus cheques mensuales o incluso perder la ayuda económica. Actualmente, el programa SSI contempla ciertas protecciones para quienes viven en hogares con dificultades económicas, especialmente cuando esas familias ya reciben asistencia pública como cupones de alimentos. Sin embargo, la nueva propuesta busca modificar ese criterio. Bajo esta nueva interpretación, el hecho de vivir con un familiar y no aportar el costo total del alquiler o la manutención podría considerarse como una forma de “apoyo económico”, lo que impactaría directamente en el cálculo del beneficio. Eso podría traducirse en: Las estimaciones indican que hasta 400.000 beneficiarios del SSI podrían verse alcanzados por esta modificación. Entre los grupos más expuestos aparecen: Organizaciones sociales advirtieron que esta medida podría generar un efecto contrario al esperado: en lugar de reducir costos, obligaría a muchas familias a buscar alternativas más costosas, como centros especializados o asistencia institucional. Por ahora, la propuesta sigue en etapa de análisis y deberá atravesar un período de revisión pública antes de convertirse en una norma oficial. Pero el debate ya está instalado: para miles de beneficiarios del SSI, el futuro de su ingreso mensual vuelve a quedar bajo la lupa.