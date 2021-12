Seduciendo al capital: Uruguay está decidido a ser la Suiza de América versión siglo XXI

La capacidad de un Gobierno de comprender el funcionamiento del sistema legal-impositivo-financiero mundial impacta positivamente en la calidad de vida de los habitantes del país. Ciertamente, Uruguay comprendió ésta y otras cuestiones ligadas a la libertad de producción a punto tal que, a principios del siglo XX, ya había alcanzado altos niveles de bienestar similares a los principales países europeos, motivo por el cual se ganó el rótulo de "la Suiza de América".

Un siglo más tarde, en 2020, Uruguay registró el PBI per cápita más alto de Latinoamerica con casi u$s 16.000, seguido por Chile (u$s 13.000); un escalón más abajo, se encuentran Panamá y Costa Rica (u$s 12.000) .

Si bien los recursos naturales son bien considerados y aprovechados, Uruguay comprende a la perfección -siempre lo hizo- el viejo apotegma que reza " los capitales van donde mejor los tratan ". Y fue precisamente en ese razonamiento que se ha empeñado en atraerlos, en seducirlos, en facilitarles el desembarco (y si fuera necesario, también su salida).

Uruguay comprende que siendo políticamente estable (léase "serio"), fiscalmente competitivo, desregulando el flujo de capitales y simplificando la operatoria corporativa, el trabajo genuino y de calidad que ofrecen las compañías multinacionales elevan la calidad de vida de sus habitantes.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

Uruguay está absolutamente decidido a ser "la Suiza de América versión Siglo XXI" , y lo demuestra con hechos concretos.

A su ya conocida solidez institucional, estabilidad economía, previsibilidad normativa, y una aceptable independencia del Poder Judicial, el actual presidente Luis Lacalle Pou ha profundizado enérgicamente las condiciones que han generado que Uruguay esté en la mira de los capitales mundiales:

Exenciones impositivas a corporaciones

Exenciones impositivas a HNI y UHNI (personas de alto y altísimo patrimonio, respectivamente)

Casi 2.500 residencias fiscales solicitadas en 2020, y alrededor de 3.000 se esperan para el corriente año. Estas personas compran casas, autos, mandan sus hijos a colegios pagos, consumen en supermercados, gastan en esparcimiento, contratan personal doméstico, etc; dinamizan la economía.

Desarrollo y fomento de Plataformas Off-Shore

A los tradicionales bancos estadounidenses y europeos que hace varios años manejan sus operaciones comerciales para la región desde Uruguay, se han sumado otras gestoras europeas internacionales de fondos, tales como Colchester, Schroders, entre tantas otras.

A los tradicionales bancos estadounidenses y europeos que hace varios años manejan sus operaciones comerciales para la región desde Uruguay, se han sumado otras gestoras europeas internacionales de fondos, tales como Colchester, Schroders, entre tantas otras.

Mientras algunos de sus vecinos (como Argentina) obstruyen la libertad de mercado y ejercen una presión impositiva sin precedentes, Uruguay redobla la apuesta en sentido contrario : el Gobierno actual ejecutó dos medidas cruciales

(i) rechazó una iniciativa de la oposición que pretendía gravar las inversiones financieras que los uruguayos poseen en el exterior (medida que descollaba por su torpeza, claro está) y

que los uruguayos poseen en el exterior (medida que descollaba por su torpeza, claro está) y (ii) está actualmente empeñado en lograr que sus títulos de deuda pública sean listados en los principales sistemas mundiales de compensación y liquidación de activos financieros como Euroclear y Clearstream, lo cual hará aún más apetecible para inversores de cualquier parte del mundo, invertir en Uruguay.

Todo es parte de un plan, de una estrategia cuidadosamente diseñada, cuyo beneficiario final no es otro más que el propio ciudadano uruguayo.

* El autor es abogado especialista en Derecho Financiero Internacional. Trust & Business Law (USA). Ha trabajado en la Superior Court of Washington (St) y ha sido International In-House Legal Adviser de bancos internacionales por 25 años, cumpliendo funciones en ciudades como Amsterdam, New York, Hong Kong y Ginebra, entre otras. Es Autor del Libro "El Mundo de las Off-Shore" y de varios artículos académicos. Como conferencista internacional, ha sido entrevistado por medios de EEUU, Europa y China en temas de Anglosaxon Trust y Derecho Financiero Internacional.