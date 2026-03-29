A pesar de las imágenes de celebración entre el jefe de gabinete y los funcionarios al término de la última conferencia de prensa, predominan los nervios y la incertidumbre para distintos ministros sobre las causas que sindican al exvocero. Si bien se trabajó en la estrategia para que el exvocero pudiera responder con solvencia sobre las acusaciones en su contra e instalara la agenda libertaria, su performance no satisfizo a muchos de sus pares. Al otro día de aquel contacto con los periodistas, Adorni tuvo que brindar más explicaciones, pero puertas adentro. El ministro coordinador mantuvo una serie de reuniones en Casa Rosada con ministros y otros referentes. Algunos de ellos le pidieron que “les cuente todo”. Temían que aparezcan nuevas pruebas o que no posea realmente la documentación que lo exculpe de la investigación por el pago del avión privado y sus propiedades. “Manuel les explicó todo, que tiene todo para poder explicar su situación”, comentó a El Cronista una fuente inobjetable, que no le pierde pisada al contador. Esas aclaraciones se las hizo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al titular de Interior, Diego Santilli, ambos ausentes en su conferencia. No hubo problemas de agenda ese miércoles. Esperaban escuchar qué decía. No les alcanzó y lo vieron el jueves en su despacho, en dos encuentros sin foto pública. “Hubo foto con el colo, pero ¿para qué subirla?”, decía un colaborador con despacho en Balcarce 50. Con la exproductora no hubo selfie, aseguran. Sin embargo, ambos compartieron acto con Milei en La Paternal al día siguiente. “No saldrán a defenderlo, pero lo bancan”, sintetizan quienes dialogan con ambos. La desconfianza llega, incluso, a algunos sectores karinistas, que temen el impacto en la imagen presidencial. Por lo pronto, en el Salón Martín Fierro les empezaron a llegar las primeras mediciones de la opinión pública del caso Adorni. No exclaman que todo marche acorde al plan. La cadena nacional se organizó apenas se conoció el fallo por el caso YPF. Había que capitalizar el anuncio en un contexto de complicaciones para instalar agenda en el oficialismo, paralizado por la causa Adorni. Mientras Milei llegaba a Rosada, tras su paso por La Paternal, se armó el set en el Salón Blanco. Cerca de las 13 trasladaron el atril, una tarima, luces, cámaras y el resto de los equipos para transmitir. “Se viene anuncios, hay cadena”, afirmaban allegados de la primera línea. Solo estaban al tanto los Milei, Adorni, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, el asesor Santiago Caputo y el encargado audiovisual del Gobierno, Santiago Oría y algunos expertos de la técnica. “Nos enteramos por los medios que había cadena. Lo manejan Karina y Javier y más con tanto hermetismo por lo de Adorni”, señaló un secretario con despacho a metros del salón. Hubo dos datos curiosos de la cadena. En Presidencia no recordaban el amistoso de la Selección con Mauritania y debieron corregirlo durante la tarde. A su vez, fue el debut del nuevo logo o escudo presidencial, colocado en el atril. Si bien algunos ministerios cuentan con el nuevo diseño, ahora le tocaba al líder libertario. “Presidente de la Nación”, decía el sello, de idéntico aspecto a la estética que utiliza el gobierno de Donald Trump. El mismo azul y dorado, el mismo tipo de letra y el mismo círculo. “Todo muy MAGA, casi que le pone las estrellas de los Estados”, decía sonriente un asistente violeta, muy atento, en alusión a la consigna Make America Great Again que auspicia Donald Trump. Quedó atrás el turbulento comienzo de marzo para Santiago Caputo y sus principales funcionarios, tras los cambios en Justicia y la posibilidad concreta que la purga de su entorno continúe sin miramientos. Fueron momentos de plena tensión, donde se preveía que “El Jefe” diera la estocada final en su afán de corroer el óxido del “triángulo de hierro”. El fallo a favor de la Argentina en la causa YPF significó un triunfo de proporciones para el entorno del consultor. Hubo sonrisas, abrazos y un inusual perfil alto mientras Caputo caminaba por los pasillos de la Rosada con Sebastián Amerio, el procurador del Tesoro, y María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica. Son dos alfiles claves para el asesor y piezas importantes en el tramo final del litigio. “Javier les encomendó en estas semanas que avancen fuerte por el tema YPF y acá tienen los resultados”, decía una fuente del círculo íntimo de Caputo, que sacaba pecho.