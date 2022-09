Presupuesto y FMI: los aplausos de afuera, las inquietudes de adentro

Sergio Massa volvió muy conforme de su viaje por los Estados Unidos. Trajo un adelanto de u$s 900 millones del Banco Mundial, u$s 1200 millones del BID para este año y la metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prácticamente aprobadas.

Kristalina Georgieva, titular del organismo destacó "los parámetros fiscales y las políticas subyacentes para asegurar los objetivos de déficit primario existentes del 2,5% del PIB en 2022 y del 1,9% del PIB en 202 3, junto con una mejor priorización del gasto y manejo estricto del presupuesto".

Todo esto, visto como simples hechos, suena muy bien. Pero el gran problema es qué viene después de esto. Y para entenderlo no hizo falta esperar demasiado. El jueves por la noche se presentó el Poyecto de Ley de Presupuesto 2023 -"austero y realista", según definen en Economía-, pero con la búsqueda de no correrse de lo pautado con el Fondo.

Para afuera la foto es muy buena, pero adentro hay cuestiones que generan inquietud.

¿chau expectativas?

La industria y el campo vieron como algunas de sus expectativas se prendían fuego. Los primeros, sobre todo, porque se dieron cuenta de que tal vez se deban acostumbrar a casi vivir con lo puesto en cuanto a los insumos importados . Desde hace meses plantean este problema, pero el jueves cayeron oficialmente en la cuenta de que habrá que aprender a convivir con eso.

El proyecto de Presupuesto va detrás de lograr que el déficit primario caiga a 1,9% del PBI, y sumar reservas netas por u$s 400 millones .

Según explica el documento, este año cerrará con importaciones por u$s 95.772 millones , nada menos que un 34% que los registros del año pasado, sobre todo por el alza de los precios de la energía.

Y si hoy los industriales ya sueñan con las importaciones, en 2023 deberán pensar en algo que los ayude a dormir mejor; estos números suponen un mayor ajuste importador.

La escasez de dólares llevó este año a que se impusieran algunas restricciones a la hora de lograr divisas para importar. Para el año que viene se prevé que caerá el ritmo de compras al exterior

El proyecto oficial es que las importaciones caigan a u$s 93.203 millones, un 2,7% por debajo de este año , lo que indica que, a menos (o además) que se ajuste por otro lado -por ejemplo la posibilidad de se toque el dólar turista- la llegada de insumos para la producción seguirá complicada.

"La problemática está planteada desde hace muchísimo tiempo. Tuvimos cientos de reuniones para advertir sobre esto y los problemas que ya empezamos a ver en cuanto a la producción . No hay demasiado margen para seguir ajustando en este punto. Sino llegarán los frenos de la industria", dijo un empresario a El Cronista.

Al campo también se le destrozaron las esperanzas una vez que vieron el Proyecto de Presupuesto 2023. Incluso sabiendo que no tenían demasiadas fichas en las manos, decidieron jugarse un pleno a una baja o a la eliminación de las retenciones. Y perdieron. Ya varios funcionarios habían dicho que un retoque en ese impuesto no era posible hoy, y el Presupuesto apuntala esto.

La hoja de ruta oficial directamente no habla de ese beneficio y casi que especifica que no se tomará ese camino. La semana pasada el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se reunió con la Mesa de Enlace y se volvió sobre lo mismo. El retoque de las retenciones no es una posibilidad.

Esto, sobre todo, en lo que tiene que ver con los granos más importantes como la soja -sobre todo- pero también en trigo o maíz.