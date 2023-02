Pep Guardiola y las mentiras del "fair play financiero"que salpica al fútbol inglés.Tras el Mundial Qatar 2022 que finalizó con la consagración de la tercera estrella del seleccionado argentino, el fútbol vuelve a convulsionarse. Esta vez el punto convocante no es lo deportivo sino las supuestas violaciones al llamado "Fair Play Financiero" que rige en la "Union of European Football Associations"(UEFA), que salpica al fútbol inglés.

Se trata de un mecanismo regulador ideado en el año 2010, destinado a controlar los costos de los clubes de Europa, por fichajes y salarios millonarios de jugadores y entrenadores, entre otros rubros, con el fin de equilibrar las competencias y la intención (declarada pero no siempre cumplida) de evitar que las diferencias económicas se trasladen al campo de juego.

En las últimas semanas se han filtrado informaciones sobre los movimientos financieros de importantes clubes europeos que se encuentran bajo la lupa: Manchester City, Juventus, Chelsea, PSG.

El diario inglés The Times anticipó la noticia que en la Premier League se hallaban bajo investigación numerosas infracciones a las normas financieras imputables a los manejos del Manchester City.

"Esa sería la conclusión después de una investigación de cuatro años, en un caso considerado sin precedentes", señaló Martyn Ziegler, jefe de deportes de The Times .

En forma casi inmediata se dio a conocer la desmentida del club: "Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente por el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la Premier League", según un comunicado publicado en la página oficial.

El tanto, el entrenador de "Los Ciudadanos", Pep Guardiola, al enterarse de las denuncias por la prensa, declaró: "Ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente no estaré aquí".

Sin embargo, este viernes, el DT catalán volvió sobre sus pasos: "Lo primero que pienso es que parece que ya nos han condenado. Es como cuando lo de la UEFA. Ya estábamos condenados", dijo en rueda de prensa, aludiendo a la sanción aplicada en 2020.

(N. del A.: En aquella ocasión (febrero de 2020), el City fue expulsado de la Champions League y se le impuso una suspensión de dos años sin poder participar de las competencias europeas, más una multa de 25 millones de libras esterlinas. Tras la apelación ante Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el club resultó liberado de la suspensión y se le redujo la multa a 9 millones de euros).

Y continuó Guardiola con su alegato de defensa: "El club demostró que éramos completamente inocentes. Ya sabéis de qué lado estoy. Tenemos la suerte de vivir en un país donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que ya nos han sentenciado. Lo que vaya a pasar a partir de ahora, no lo sé. Creo que tenemos buenos abogados y que vamos a defender nuestra posición. Ya veremos lo que decide un juez y lo que decide la Premier League".

Para despejar cualquier duda sobre su continuidad como entrenador del City afirmó: "No me voy, eso te lo puedo asegurar. Quiero quedarme más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero ir".

Y finalmente concluyó: "Duele que quieran quitarnos lo que hemos ganado en el terreno de juego. Tengo la sensación de que en los partidos, cada uno hará su trabajo. Los jugadores en el campo, y los abogados en el tribunal".

Por su parte, el presidente de la institución costeada por un grupo mayoritario de capitalistas árabes, Khaldoon Al Mubarak, declaró: "El Club da la bienvenida a la revisión de este asunto por una Comisión independiente, para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición y para que este asunto termine de una vez por todas".

EL COMUNICADO DE LA PREMIER LEAGUE

En un extenso comunicado de la entidad mayor del fútbol inglés, dio los detalles de 115 infracciones que se le atribuyen al City, por cada una de las temporadas 2009/10 a 2017/18 inclusive.

Según las Reglas de la Premier League aplicables a dichas temporadas, se le exigía al club miembro proporcionar "con la máxima buena fe, información financiera precisa que proporcione una visión fiel y justa de la posición financiera del club, en particular con respecto a sus ingresos (incluidos los ingresos por patrocinio), sus partes relacionadas y sus costos operativos".

En la parte final del comunicado se expresa que los miembros de la Comisión que deberá resolver el caso, serán designados por el Presidente (independiente) del Panel Judicial de la Premier League, y que los procedimientos serán confidenciales y se escucharán en privado.

El laudo final de la Comisión, que es un órgano con independencia tanto de la Premier League como de sus clubes miembros, será publicado en el sitio web de la Premier League.

Según estimaciones del diario The Times, el proceso por supuestos fraudes contables podría demorarse hasta cuatro años y las penas podrían ser desde una quita de puntos (como el caso de Juventus de Italia) hasta la más grave, el descenso de categoría.

OPINIÓN DE EXPERTO

Según Kieran Maguire, especialista en finanzas, en diálogo con la BBC Sport, las acusaciones contra el City pueden dividirse en dos áreas: "Primero, las acusaciones de que el Manchester City ha inflado artificialmente sus ingresos, en particular con respecto a los acuerdos comerciales y de patrocinio. La Premier parece estar afirmando que el dinero en realidad provenía del propietario del club, que no cuenta para el Fair Play Financiero, pero se disfrazaba como un ingreso de patrocinio, que sí que lo hace".

En segundo término, Maguire aclara que "los otros cargos están relacionados con lo que se alega que el City desinfló artificialmente los costos administrativos al tener gerentes con contratos en otras compañías conectadas con los propietarios para que sólo pagaran una pequeña parte del costo real".

LAS DEFINICIONES DE LA UEFA SOBRE EL JUEGO LIMPIO

Entre las definiciones básicas publicadas por la confederación europea de fútbol, valen citar: "la necesidad de desarrollar la salud financiera de los clubes de fútbol europeos" (deben probar que han pagado sus deudas) y el deber de cumplimiento de los requisitos de "equilibrio financiero" (no gastar más que sus ingresos).

DE COTIZACIONES Y TRANSFERENCIAS

La transferencia del argentino Enzo Fernández al Chelsea, (ex River Plate y Benfica), campeón del mundo en Qatar y premiado como el Mejor Jugador Joven del certamen (21), está considerada la sexta más cara de la historia del fútbol (121 millones de euros).

Tras el mundial, otros jóvenes talentos argentinos vieron incrementar sus cotizaciones de fichaje.

Julián Álvarez (23), ex delantero de River Plate y actual promesa del Manchester City, paso de 32 millones de euros de valor de mercado (previo al Mundial) a 50 millones de euros (56,2%).

Alexis Mc Allister (24), jugador del Brighton inglés, elevó su cotización en un 31,2 %, de 32 millones a 42 millones de euros, siendo el futbolista mejor cotizado de su equipo.

La FIFA acaba de publicar los datos de las operaciones registradas en el último mercado de pases de enero, con cifras récord de 4728 traspasos internacionales en el fútbol masculino y el femenino, con un gasto de 1570 millones de dólares.

El total de transferencias internacionales fue de 4387 para el fútbol masculino, (14,4% más que el 2022=3834), con un incremento del 49,9% del valor total de los costos (enero 2022= U$S 1050 millones de dólares).

Las cifras dadas a conocer por la FIFA que surgen del "sistema de correlación de transferencias" en línea (TMS: Transfer Matching System), son suficientemente demostrativas de las interacciones producidas por causa de los traspasos del fútbol global.

Sin embargo, algunos analistas consideran que el fenómeno conocido como "mercado de fichajes" no solamente debe mirarse desde lo estrictamente económico y por volumen, sino que es imprescindible hacerlo desde un plano más humanístico y con proyección a futuro.

Es innegable que la "industria del fútbol" genera a lo largo y a lo ancho del planeta, millones de puestos de trabajo, con márgenes mensurales en el total de la producción de bienes y servicios de los diferentes países (PBI ó PIB), con impacto directo o semidirecto en diferentes rubros: infraestructura, hotelería, las apuestas deportivas, medios de comunicación, transporte, turismo, televisión, videojuegos, productos de mercadotecnia deportiva, derechos de imagen, impuestos y contribuciones al erario, entre otros.

Lamentablemente, los fraudes, engaños y mentiras suelen tomar como prisioneras a las instituciones más acaudaladas del fútbol internacional, y ello es consecuencia de la constante degradación de los valores sociales. En este punto y aplicado al deporte, vale la pena rescatar del olvido aquella enseñanza de Mahatma Gandhi (1869-1948): "Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira".

Ahora bien, dentro del esquema realista de posibilidades, las autoridades del fútbol deberían coordinar la tarea con gobiernos y parlamentos a fin de lograr leyes que sirvan para atenuar los escandalosos y frecuentes fraudes que atentan contra la transparencia y la deportividad cuya síntesis podría expresarse: "Todos contra todos con igualdad y respeto a las reglas".