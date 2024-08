Pasó el invierno: el repo, el blanqueo y el riesgo "PAIS"

Argentina es un país raro. En virtud del régimen vigente, se facilitan las importaciones y no las exportaciones. El lunes regirá ya el nuevo impuesto PAIS al bajar a 7,5% desde el actual 17,5% . El tipo de cambio oficial se seguirá moviendo al 2% mensual. El dólar importador (el oficial más el 7,5%) retrocede mientras que el dólar exportador no se mueve. ¿Bajarán realmente los precios como pretende el gobierno?

El martes hubo una reunión del secretario Coordinador de Producción, Juan Pazo acompañado de Pablo Lavigne (secretario de Comercio) con los ejecutivos de las supermercados. Antes ya habían desfilado por las oficinas de Diagonal Sur, los empresarios de la alimentación agrupados en la COPAL, la cámara del sector. Los tiempos cambian: ya no está Guillermo Moreno, Paula Español ni Matías Tombolini, íconos del control de precios, de las importaciones y sus derivados financieros entre sus allegados. En ese encuentro no hubo pedido de controles ni que informen, cual policías comerciales, a las empresas que aumenten los precios. Sólo hubo intercambio de visiones sobre lo que puede suceder desde la semana próxima con los precios al consumidor. Inédito.

En realidad es el fenómeno inverso a una devaluación , cuando los precios suben afectando a los stocks también. Pero ver para creer. Es el riesgo "PAIS" que surge al apostar a la baja de precios y no mantener el dólar importador (subiendo el oficial). La contracara es el aumento de tarifas en la electricidad y el gas de 4% a partir del domingo que ya decidió el gobierno.

La llegada de José Luis Daza al Ministerio de Economía aporta aire fresco al equipo económico. Es un economista muy respetado en todos los ámbitos y ya viene manteniendo reuniones con el staff del FMI . Es precisamente en este capítulo en el que puede generar aportes especialmente con la toma de decisiones respecto al levantamiento gradual de las restricciones cambiarias. Puede ayudar a superar "el pánico a flotar" para que se vayan eliminando controles. El actual programa vigente con el FMI vence en noviembre pero hubo un giro y ahora no existe apuro para cerrar un nuevo entendimiento. Más si para lograr fondos frescos, hasta u$s 10.000 millones, el gobierno debe levantar las principales restricciones cambiarias.

Las negociaciones con el repo ya están convenidas de palabra con dos bancos que encabezan las negociaciones . El BCRA podría lograr u$s 3.000 o u$s 4.000 millones pero entregando nuevos Bopreal como garantía para esos créditos, que tendrían un costo de hasta 10% anual en dólares a dos años. Se viene baja de Tasas en Estados Unidos que puede ayudar. La definición de este financiamiento está en función del resultado del blanqueo. Y también de otro resultado en el que también existe una alta expectativa pero que tiene menos prensa que el blanqueo y es la moratoria.

Los pagos de la deuda para enero están garantizados. Incluso se podría utilizar los recursos de la anterior administración, llevando las reservas negativas, hoy en u$s 5.000 millones, a eventualmente u$s 8.000 millones. La gestión Vanoli las dejó en u$s 12.000 millones negativos .

¿Y los pagos de julio del 2025? Falta una eternidad. Lo que trae dudas por ahora es el impacto que tendrá el derrumbe del precio internacional de la soja, a u$s 350. La presión del campo para que reduzcan unos puntos las retenciones irá en ascenso en las próximas semanas. Ayer lo hizo el gobernador de Córdoba Martín Llaryora refiriéndose a las "malditas retenciones".

Más allá de estas disquisciones, reina la calma en el equipo económico . Es que tanto el equilibrio fiscal como la inflación son sus cartas ganadoras. Y para fin de año no sería raro ver al IPC por debajo del 2% mensual . ¿Milagro? Como sucede con el peso, bajar no es lo más difícil, mantenerse lo es. Siempre habrá que contener presiones al alza. Y ellas pasan por el tipo de cambio. Javier Milei prefiere sacrificar actividad económica antes que inflación en la liberación de las diferentes capas del cepo. Esgrimen argumentos para mantener las restricciones como el siguiente: ¿a cuánto se hubiera ido el dólar sin el cepo con la aprobación de los dos tercios del Congreso para el aumento a jubilados y los cambios a la movilidad?

Del otro lado del mostrador hay muchos interesados en que la economía se desboque. Y para ello la herramienta pasa por el dólar desbocado . No es sólo desde el Poder Legislativo con aumentos sin el financiamiento respectivo. Las presiones gremiales se están sintiendo en Aerolíneas Argentinas con asambleas que se hacen exclusivamente en los horarios en que se reprograman los vuelos. Cuanto más daño del clan Biró, mejor.

Al menos ya pasó el invierno. No es sólo una referencia a la frase de Alvaro Alsogaray. Lo más feroz del ajuste quedó atrás. Que suban tarifas 4% en un mes ahora parece poco. El 2025 por arrastre estadístico la economía podría crecer 4%. Todas las decisiones ya se hacen pensando en las legislativas del año próximo.

Pero la batalla es diaria.