Las cenizas que quedan después de un asado suelen terminar en la basura. Sin embargo, en jardinería cumplen un rol clave si se usan con cuidado. Este residuo doméstico aporta minerales, mejora algunos suelos y ofrece una solución económica para quienes buscan prácticas más sustentables en huertas y jardines urbanos. Especialistas en cuidado de plantas explican que las cenizas de madera o carbón vegetal sin aditivos contienen potasio, calcio y magnesio. Estos nutrientes influyen en el crecimiento vegetal y en la estructura del suelo. El punto central no pasa por la cantidad, sino por la forma de aplicación y el tipo de plantas que las reciben. Uno de los usos más frecuentes de las cenizas de asado aparece como fertilizante. Al mezclarlas con la tierra, elevan el pH y reducen la acidez. Por ese motivo resultan útiles en huertas, canteros y macetas con especies que toleran suelos más alcalinos. La recomendación básica indica esparcir una capa muy fina y luego integrarla al sustrato. Una dosis moderada evita excesos y permite que los nutrientes se liberen de forma gradual. En suelos muy ácidos, esta práctica ayuda a equilibrar condiciones y mejora la absorción de otros elementos. Antes de aplicar cenizas en grandes superficies, conviene observar la respuesta de las plantas. Un cambio de color en las hojas o una detención del crecimiento suele marcar un desequilibrio en el pH. En esos casos, reducir la cantidad o suspender su uso evita daños mayores. El compost doméstico también admite cenizas, aunque con más precauciones. Su función principal pasa por aportar minerales y corregir ciertos desequilibrios. Para lograrlo, se recomienda sumar pequeñas porciones y combinarlas con restos verdes, como cáscaras de frutas o pasto cortado. Un exceso de cenizas alcaliniza la mezcla y frena la actividad microbiana. Cuando eso sucede, el proceso de descomposición se vuelve lento y pierde eficacia. Por ese motivo, la clave está en la dosificación y en la rotación de materiales. Integrar cenizas tamizadas, sin restos de carbón grande ni impurezas, mejora el resultado final del compost. Además, remover la pila con frecuencia ayuda a distribuir los minerales de forma pareja. Otro beneficio de las cenizas de asado aparece en el control de plagas. Su textura seca y áspera funciona como barrera física frente a babosas y caracoles, dos enemigos comunes en huertas y jardines húmedos. Para este uso, alcanza con formar un anillo alrededor de las plantas más afectadas. El contacto con las cenizas dificulta el desplazamiento de estos animales y protege hojas y tallos tiernos. Después de lluvias o riegos intensos, conviene reponer la capa para mantener su efecto. Este método no reemplaza otras prácticas de control, pero suma una herramienta simple y sin químicos. La combinación con trampas, limpieza del entorno y riegos controlados mejora los resultados. No todas las cenizas resultan aptas para el jardín. Solo se deben usar las que provienen de madera natural o carbón vegetal sin tratamientos. Residuos con restos de plásticos, papeles impresos o briquetas con aditivos contaminan el suelo y dañan las plantas. Tampoco todas las especies toleran este recurso. Plantas que prefieren suelos ácidos, como azaleas, camelias u hortensias, pierden color y vigor si el pH sube de forma brusca. En estos casos, evitar el uso de cenizas previene problemas a largo plazo.