Novak Djokovic expulsado de Australia: las patas de la mentira del último gladiador

Una brevísima y típica resolución propia del derecho anglosajón. En sólo tres renglones , cuyos fundamentos se publicarán más adelante, el Tribunal Federal de Australia desestimó la demanda de Novak Djokovic, el número 1 del tenis mundial. Cerca de las 6 pm (hora australiana) de este domingo, se conoció el fallo unánime e inapelable, ordenándose los costos legales a cargo del accionante.

Novak Djokovic debió abandonar el territorio australiano, quedando marginado del primer Grand Slam del año. "Puedo confirmar que Djokovic ya se fue de Australia", publicó en Twitter el ministro de Inmigración, Alex Hawke, quien el viernes usó sus poderes especiales para cancelar por segunda vez el visado (Sección 133C(3) de la ley migratoria australiana o Migration Act).

Financial Times: el verdadero precio del movimiento antivacunas

El Ministro, integrante del Partido Liberal australiano, considera que su presencia podría suponer "un riesgo para la salud y el orden" de la población y a la vez, "sería contraproducente para los esfuerzos de vacunación en Australia" dado su "influyente" imagen para el movimiento antivacunas.

Horas después, Nole emitió un comunicado: "Me gustaría realizar una breve declaración acerca de los resultados de la audiencia judicial de hoy. Ahora me tomaré un tiempo para descansar y recuperarme, antes de realizar más comentarios sobre lo sucedido. Estoy muy decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de una revisión de la decisión del Ministro de cancelar mi visa. Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades en relación con mi salida del país".

Novak Djokovic, un #1 con doble falta en comunicación



Novak Djokovic finalmente fue deportado de Australia por no estar vacunado contra el Covid

Qué paso con novak Djokovic: CRONOLOGÍA DEL CASO

4 de enero : Novak Djokovic, que hasta ese momento no había comunicado nada sobre su estado de vacunación, anunció en las redes sociales que viajaba hacia Australia por el beneficio de una "exención médica" , en busca de batir el récord de 20 coronas de Grand Slam, que comparte con Roger Federer y -Rafael Nadal.

: Novak Djokovic, que hasta ese momento no había comunicado nada sobre su estado de vacunación, , en busca de batir el récord de 20 coronas de Grand Slam, que comparte con Roger Federer y -Rafael Nadal. 5 de enero : Es interrogado por la Fuerza Australiana de Fronteras a su arribo al aeropuerto Tullamarine de Melbourne y se le cancela su visado por no aportar "pruebas adecuadas" para ingresar a Australia.

: Es interrogado por la Fuerza Australiana de Fronteras a su arribo al aeropuerto Tullamarine de Melbourne y por no aportar "pruebas adecuadas" para ingresar a Australia. 6 de enero : Presenta una demanda contra la cancelación de su visa y la deportación. Este último proceso es suspendido y es llevado a un centro de retención para inmigrantes .

: Presenta una demanda contra la cancelación de su visa y la deportación. Este último proceso es suspendido y . 8 de enero : Sus abogados defensores alegan que se le concedió una exención de vacunación desde la Federación Australiana de Tenis y el Estado de Victoria, tras haber dado positivo por Covid-19 el 16 de diciembre.

: Sus abogados defensores alegan que se le concedió una exención de vacunación desde la Federación Australiana de Tenis y el Estado de Victoria, tras haber dado positivo por Covid-19 el 16 de diciembre. 10 de enero : Un juez ordena el inmediato cese de la retención en el Park Hotel de Melbourne, declarando nula la cancelación de su visado por razones formales (no se le respetó el tiempo prometido para presentar la documentación), pero sin analizar el fondo del asunto.

: en el Park Hotel de Melbourne, declarando nula la cancelación de su visado por razones formales (no se le respetó el tiempo prometido para presentar la documentación), pero sin analizar el fondo del asunto. 11 de enero : La justicia le da la razón en primera instancia, pero tras la revelación de sus posibles mentiras se ordena un nuevo examen del caso . Las autoridades australianas investigan si las fechas de la exención médica (30 de diciembre) coinciden con el período de 14 días desde la PCR positiva. Nole participó al menos en tres actos públicos tras el positiv o. Se detectan incongruencias entre su declaración en el formulario de ingreso y sus publicaciones en redes sociales.

: La justicia le da la razón en primera instancia, pero . Las autoridades australianas investigan si las fechas de la exención médica (30 de diciembre) coinciden con el período de 14 días desde la PCR positiva. o. Se detectan incongruencias entre su declaración en el formulario de ingreso y sus publicaciones en redes sociales. 12 de enero : Novak admite haberse salteado la cuarentena . Ante las contradicciones e imprecisiones de su relato, reconoce que abandonó su aislamiento para ir a una entrevista con L'Equipe, con la excusa de "errores humanos" al confeccionar el formulario de ingreso a Australia (se los adjudica a su agente). La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic le advierte que si se comprueba que evadió el aislamiento obligatorio (14 días) s erá sometido a proceso por "una grave violación" de las leyes de su país .

: . Ante las contradicciones e imprecisiones de su relato, reconoce que abandonó su aislamiento para ir a una entrevista con L'Equipe, con la excusa de "errores humanos" al confeccionar el formulario de ingreso a Australia (se los adjudica a su agente). La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic le advierte que si se comprueba que evadió el aislamiento obligatorio (14 días) s . 14 de enero : El ministro de Inmigración cancela por segunda vez su visado "por motivos de salud y orden público e interés público" . Se lleva a cabo una segunda audiencia donde sus abogados impugnan la segunda cancelación del visado. El juez acuerda que antes de resolver, Djokovic será interrogado por las autoridades de frontera, siendo nuevamente detenido en el hotel reservado para inmigrantes.

: El ministro de . Se lleva a cabo una segunda audiencia donde sus abogados impugnan la segunda cancelación del visado. El juez acuerda que antes de resolver, Djokovic será interrogado por las autoridades de frontera, siendo en el hotel reservado para inmigrantes. 15 de enero : El juez David O' Callaghan del Tribunal Federal de Australia, dio inicio en forma preliminar y virtual a la audiencia fijada por el recurso presentado, a fin de determinar si el traspaso del caso a ese alto tribunal ameritaba que sea evaluado en una sesión plenaria de los magistrados.

: El juez David O' Callaghan del Tribunal Federal de Australia, dio inicio en forma preliminar y virtual a la audiencia fijada por el recurso presentado, a fin de determinar si el traspaso del caso a ese alto tribunal ameritaba que sea evaluado en una sesión plenaria de los magistrados. 16 de enero: El Tribunal Federal ratifica la segunda anulación del visado. Djokovic es deportado y no podrá competir en el Abierto Australiano donde se coronó campeón en 9 ediciones (entre 2008 y 2021), las últimas tres en forma consecutiva.





Djokovic muestra que no podemos terminar con los antivacunas, pero podemos juzgarlos



Manifestantes antivacunas, a favor de Nole

EN EL CENTRO DE LA ESCENA, EL MINISTRO ALEX HAWKE

El ministro de Inmigración , Ciudadanía, Servicios al Migrante y Asuntos Multiculturales ha estado en el foco de las grandes audiencias y redes sociales. Tras ser designado hace un año por el primer ministro Scott Morrison, Alex Hawke (44) ha doblegado las intenciones del tenista serbio de jugar sin vacunarse en el Open australiano .

En un comunicado de prensa emitido oficialmente tras la resolución dictada por Tribunal Federal, el ministro declaró: "Acojo con beneplácito la decisión unánime de hoy del Pleno del Tribunal Federal de Australia, que confirma mi decisión de ejercer mi poder en virtud de la Ley de Migración para cancelar la visa del Sr. Novak Djokovic en interés público".

Y agregó: "Las sólidas políticas de protección fronteriza de Australia nos han mantenido a salvo durante la pandemia, lo que ha resultado en una de las tasas de mortalidad más bajas, las recuperaciones económicas más sólidas y las tasas de vacunación más altas del mundo. Las políticas sólidas de protección fronteriza también son fundamentales para salvaguardar la cohesión social de Australia, que continúa fortaleciéndose a pesar de la pandemia".

Los australianos han hecho grandes sacrificios para llegar a este punto y el Gobierno de Morrison está firmemente comprometido a proteger esta posición, como espera el pueblo australiano.

Hawke, detalló que "hasta la fecha, se han administrado alrededor de 43 millones de dosis de vacunación en Australia y más del 91,6 % de los australianos mayores de 16 años están completamente vacunados. En consecuencia, Australia ha podido comenzar una reapertura segura y paso a paso de su frontera internacional como resultado de este exitoso programa de vacunación".

Estas manifestaciones dejan ver que la trama en torno al ingreso irregular del tenista serbio fue considerada como una "cuestión de Estado" y así resuelta, con el rigor necesario, por encima de las cifras millonarias que están en juego en el Abierto Australiano.

"No tengo un mensaje para Novak, lo tengo para todos los que deseen visitar Australia: han de recibir las dos dosis" había escrito el ministro en octubre pasado.

Según la Ley migratoria, Novak, como cualquier otro extranjero deportado, no podrá recibir una visa por un período de 3 años, teniendo como excepción ciertas circunstancias que puedan afectar los intereses de Australia, entre ellas, "circunstancias compasivas o apremiantes que afectan los intereses de un ciudadano australiano, residente permanente o ciudadano elegible de Nueva Zelanda".

Escándalo total con Novak Djokovic: su padre y el presidente serbio quieren ir a la "guerra", mientras Rafael Nadal también lo ataca



LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN PUBLICADA

¿Qué ha dicho realmente Novak Djokovic sobre las vacunas? Un artículo de BBC News (What has Novak Djokovic actually said about vaccines?) fue evaluado por la defensa de Djokovic para rebatir los argumentos del ministro Hawke. Según el abogado Nick Wood dicha publicación fue tomada de modo tendencioso y contradictorio, para perjudicar al tenista. "No es un activista antivacunas como se lo quiere pintar, tampoco hay riesgo que contagie a nadie", sostuvo el defensor durante la audiencia.

Según la aludida nota, en abril de 2020 Novak dijo que se "oponía a la vacunación" mucho antes de hallarse disponibles las vacunas. Más tarde aclaró que "no era un experto" y que mantendría una "mente abierta", pero que quería tener "una opción para elegir lo que es mejor para mi cuerpo".

Durante un Facebook Live, el tenista explicó que "no le gustaría que alguien lo obligue a vacunarse" para viajar o competir en torneos.

Grupos de activistas antivacunas se han manifestado a favor de la postura del tenista serbio. Por vía de Telegram se pregonan teorías antivacunas que lo elevan a la categoría de héroe icónico de la libertad de elección. Los usuarios de Twitter se han convocado para manifestaciones de protesta bajo diferentes hashtags de apoyo a Djokovic, reclamando un boicot al Abierto de Australia.

Una reciente encuesta arrojó un 83% contra Djokovic, a favor de su expulsión. Melbourne, sede del Abierto, totaliza 265 días de confinamiento. En pleno crecimiento de contagios de la variante Ómicron , nuevas restricciones afectan al torneo tras la reducción del aforo al 50%.

Según los últimos datos de la ATP más del 95% de los 100 primeros tenistas del ranking están vacunados con las dos dosis.

NOLE, ¿EL ÚLTIMO GLADIADOR DEL TENIS?

A Srdjan, padre de Djokovic, en plena batalla legal se le ocurrió decir que su hijo es "el Espartaco del nuevo mundo", comparándolo con la crucifixión de Jesucristo. Esa comparación y otras manifestaciones de la familia Djokovic aparecen como extremadamente exageradas.

Según ABC Historia, los gladiadores eran una clase privilegiada entre los esclavos , estimándose que llegó a cubrir más del 20% de la población de Roma.La gran diferencia con los esclavos comunes era que los gladiadores podían acceder a las armas.

En el año 73 a.C., un grupo de 80 gladiadores liderados por Espartaco escapó de la escuela de Capua y se refugió a las faldas del volcán Vesubio, donde se agruparon miles de esclavos en favor de la causa.

El talento y astucia militar de Espartaco lo llevó a enfrentarse al gran ejército romano. En la batalla final a campo abierto contra las legiones del general Craso (71 a.C), el antiguo gladiador le cortó el cuello a su caballo para demostrar que no estaba dispuesto a huir y que lucharía con sus hombres hasta el final . Plutarco afirma que Espartaco fue reducido por una decena de hombres tras dar muerte a dos centuriones.

La mayoría del ejército rebelde murió en el campo y unos 6000 prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Roma hasta Capua, como advertencia letal a los otros esclavos. El cadáver de Espartaco nunca fue hallado entre los crucificados ni entre los caídos en la batalla.

Muy lejos del tiempo de los gladiadores, en junio de 2021, la revista Forbes ubicó a Novak en el puesto 46 de la lista de los 100 deportistas mejor pagados del mundo. La ATP certifica más de u$s 150 millones en premios. Entre 2020 y 2021, Nole habría embolsado unos u$s 30 millones de ingresos adicionales por patrocinios de marcas, monto muy superior a los u$s 4,5 millones cobrados de la ATP.

Esta controversia en la previa del Open de Australia ha dejado como resultado el buen desempeño de la Justicia. Y ello nos trae cierta tranquilidad. Ha sido una muy buena exhibición (en plazos mínimos y en homenaje a la inmediatez del Derecho del Deporte) de los tres jueces que lograron demostrar ante la atenta mirada de los ciudadanos australianos que todavía es posible dar a cada uno lo suyo.

Lo más rescatable es la redención del valor justicia, muchas veces ignorado. Siguiendo el hilo de lo ejemplar, ha quedado delimitada la frontera entre los derechos colectivos y los individuales, encontrándose el justo punto de definición a favor del interés superior a la salud, en contraposición a las consignas personalistas y negadoras de la realidad.

Han sido dos semanas intensas. Pero en esta ocasión, el pasaporte y la coraza de acero del N°1 del ranking del tenis mundial han sucumbido en la finalísima por obra y gracia del sentido común . Novak no tuvo más remedio que confesarse vencido ante el imperio de la ley y esta derrota es una señal de alerta para los próximos torneos en los que deba participar.

Al fin y al cabo, la única cuenta pendiente de la ciencia es no haber inventado una vacuna para inmunizarnos de las nuevas y contagiosas variantes de la estupidez.