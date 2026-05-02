La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores. Durante el viernes, 1 de mayo de 2026, Los números ganadores son 13 24 26 37 45 47, la cifra complementaria el 7 y el número de reintegro el 9. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "1637815.33" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "1" ganadores con un galardón de "132619.63" euros. Para el sorteo del viernes, 1 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.355.174 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.197.672,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas: Fija límites firmes de tiempo y presupuesto; juega por entretenimiento, no intentes recuperar pérdidas, toma descansos y evita apostar bajo estrés o alcohol. Si percibes señales de pérdida de control, busca apoyo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.