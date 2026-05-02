La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se presenta inestable debido a un sistema de bajas presiones. Predominarán cielos nubosos, con apertura de claros por el oeste al final. Se esperan precipitaciones en gran parte del territorio, siendo más intensas en el norte, con chubascos y tormentas, mientras que en el suroeste serán débiles. Las temperaturas máximas descenderán en la Península, excepto en algunas zonas del este. Habrá vientos de componentes este y sur, moderados en diversas regiones, con rachas fuertes en el noreste. En Baleares se espera nubosidad alta y en Canarias cielos poco nubosos. Cielos nubosos en Madrid con chubascos y posibles tormentas, temperaturas entre 12 y 21 grados. Cielos nubosos con precipitaciones débiles y nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea. Temperaturas mínimas de 9 grados en ascenso en la vertiente atlántica y máximas de 25 grados, en descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con levante moderado en el litoral almeriense y en el Estrecho. El clima en Cataluña presenta un cielo nuboso que se aclarará por la tarde en el litoral y prelitoral. Se esperan precipitaciones débiles en el centro y sur de Tarragona durante la madrugada, así como en el Pirineo a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 23 grados de máxima, con un ligero ascenso en el Pirineo y un descenso generalizado, excepto en los extremos nordeste y sur. El viento será flojo, con componente este en el centro y sur y sur en el tercio norte. Cielo nuboso a muy nuboso en Aragón, con precipitaciones débiles y aisladas en el tercio norte durante la primera mitad del día. A partir de la tarde, se prevén chubascos moderados en Pirineos y Cinco Villas, algunos acompañados de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados, con un ligero descenso en las máximas en el tercio sur. El viento será flojo a moderado del sur y sureste, con posibilidad de rachas fuertes en el valle del Ebro y Cinco Villas. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias, especialmente en horas centrales, donde se podrán registrar chubascos y tormentas localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 18 grados, con un descenso más notable en el interior. Habrá posibilidad de nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera y vientos flojos variables. Cielo con intervalos nubosos, tendiendo a cubierto. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios (máx. 25°C, mín. 9°C). Viento flojo a moderado del E-SE. Cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta y crecimiento de nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas de la provincia occidental; algunos intervalos de bajas en las vertientes norte, temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas en costas del sureste y viento flojo del noreste, más intenso en la provincia oriental. Cielo nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 12 y 23 grados y viento flojo del este en la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León se presentará nuboso con chubascos, a veces con tormenta, siendo más intensos en el norte y el tercio este, donde se podrían registrar lluvias fuertes. Además, se formarán bancos de niebla en áreas montañosas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 grados, con máximas de 21 grados en descenso. El viento soplará del sur en el este y del suroeste al oeste en el resto de la región, con rachas que podrían ser fuertes o muy fuertes. El clima se presentará con cielos nubosos y chubascos, algunos acompañados de tormentas localmente fuertes y granizo en zonas específicas. Habrá brumas y probables nieblas en áreas altas, con temperaturas mínimas en aumento en la mitad occidental (mínima de 7 grados) y máximas en descenso, alcanzando solo 23 grados. El viento será flojo a moderado del sur. En Madrid habrá cielos muy nubosos, posibles lluvias débiles y brumas, vientos flojos del este y temperaturas con máxima de 19 °C y mínima de 17 °C. En Melilla habrá cielos muy nubosos con nubes bajas y probables brumas, vientos flojos del noreste y temperaturas con pocos cambios, entre 17 y 21 °C. Cielos nubosos con posibilidad de chubascos y tormentas, temperaturas entre 12 y 22 grados y vientos moderados del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con chubascos y tormentas, temperaturas entre 8 y 17 grados y posibilidad de nieblas en zonas elevadas. En La Rioja, nuboso con chubascos y tormentas puntualmente fuertes; viento del SE moderado con rachas fuertes o muy fuertes; máxima 20 °C y mínima 11 °C.