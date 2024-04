Milei tiene la oportunidad de mostrar el sendero y darle un sentido al ajuste

El presidente Javier Milei necesita algo más de apoyo que el que le reclama a las "fuerzas del cielo". Siente que el esfuerzo que está haciendo su gobierno tiene que empezar a ser traducido en otro tipo de resultados, y por eso le pidió a los empresarios del Foro Llao Llao que lo escucharon en Bariloche que no se limiten a aplaudir y también tomen riesgos . La economía está frenada y será difícil moderar los costos que hoy ya asoman en materia de empleo y nivel de actividad si no se suman nuevos proyectos de inversión.

Desde su primer discurso como presidente, Milei siempre ha señalado que prefiere "decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable" . Pero también quiere remarcar que muchas de las decisiones difíciles que comenzó a ejecutar en diciembre empiezan a mostrar cifras positivas. Eso es lo que buscará con el discurso por cadena nacional que pronunciará hoy , en el que destacará la obtención de superávit financiero en el primer trimestre del año, un escenario que no se veía desde hace más de diez años y que le garantiza el cumplimiento de las metas ya acordadas con el FMI .

Javier Milei en el Foro de Llao Llao

Milei quiere pasar un mensaje antes de la marcha que se realizará mañana en defensa de la educación pública . Es una oportunidad particular, porque más allá de darle sentido al feroz recorte de gastos ejecutado para llevar a ese número, lo que debe tener presente es que las cifras van y vienen. Es cierto que tratará de darle realce a la desaceleración que tuvo la inflación desde diciembre hasta ahora, pero la sociedad espera algo más que un resumen de lo conseguido.

El Presidente ha destacado que darle libertad a los privados (sacando el pie del Estado de la cabeza de las empresas) era la fórmula válida para empezar un camino de progreso. Pero su pelea con las prepagas demostró que no en todos los mercados la libertad irrestricta es la mejor respuesta.