Planes del Gobierno para defender la corona de la inflación del desafío de reservas

El índice de inflación de 1,5% de mayo conforma la mayor proeza y la pieza de mayor cuidado para el Gobierno de cara al proceso electoral en curso. En sí, aporta tranquilidad al bolsillo de consumidores, lima algunas asperezas de la pobreza y ordena el principal factor de desorden económico. A la vez, es la pieza clave y principal activo político del Gobierno, que logró este índice con técnica y disciplina fiscal pero también con el sacrificio del aparato productivo por la cuota importante de recesión de 2024 y del empobrecimiento en el consumo de los sectores más postergados. En la balanza empiezan a competir los beneficios y los costos.

Reflejos de ese proceso empiezan a apreciarse en la resistencia a procesos de ajuste de gasto como el del aparato científico productivo y de salud pública, reflejados en el INTA y el Hospital Garrahan, por mencionar dos que tuvieron trascendencia en los últimos días. Difícil ver el exceso de gasto detrás de organismos como los mencionados.

El consenso político a favor del oficialismo que se levantaba sin resistencias en las urnas después de las elecciones en CABA y en las provincias y con la interna del peronismo autofagocitando a la principal oposición posible parece, en cambio, haber encontrado un tope. Fue el de la condena a Cristina Kirchner, que la saca del juego político. El Gobierno y el conjunto de la escena política se interroga acerca del "ahora qué".

Los mercados, que se suponía que veían al riesgo país encarnado en el "riesgo peronismo", ahora podrían estar sin riesgos a la vista para sus inversiones: Cristina no competirá, el peronismo electoral no ofrece resistencias y el Congreso no opondría, proyectando los acuerdos con los gobernadores y con legisladores afines, mayores dificultades a las iniciativas oficiales.

Sin embargo, el riesgo país se estancó en 655 puntos. "Una caída de, por ejemplo, 300 puntos, habilitaría al Gobierno a rolear una mayor parte de su deuda en mercados internacionales y ello le sacaría presión al costo del crédito doméstico: lo haría más abundante y barato en los mercados financieros locales, sobre todo para Pymes y consumidores", considera el economista Dante Sica de Abeceb, en un informe a sus clientes.

Por esa razón, este lunes el Gobierno puso en marcha el set de medidas destinadas a recuperar reservas sin perder de vista el objetivo antiinflacionario. El de reservas implica el de la estabilidad cambiaria, dada la decisión del Gobierno de mantener el tipo de cambio atrasado, al menos por el momento. Como la demanda de dólares aumenta y el colchón no se abre, concretó el REPO por u$s 2000 millones, colocó un Bonte por u$s 1000 millones y mañana lo hará por otros u$s 500 millones, permitiendo que también accedan inversores locales, pagando tasas que en una semana les permitió hacer un carry de más de 6%. Seguirá colocando bonos en dólares a razón de u$s 1000 millones por mes, si lo necesitara.

Además, Luis Caputo anticipó que por privatizaciones esperan recolectar otros u$s 500 millones más. Se liberaron de restricciones a las inversiones de extranjeros, empezando por el parking de seis meses en instrumentos superiores a ese plazo. El Tesoro, no el BCRA, comprará los dólares de empresas y provincias que necesiten liquidez.

Y ayer comenzó a tomar cuerpo una nueva alternativa: los precios implícitos en los futuros de soja en A3, que están a u$s 275 y que al sumarle el 26% de retenciones reducidas transitoriamente suman u$s 372 dólares, están por debajo de los de Chicago puestos en Buenos Aires, que son de u$s 395. Pero los futuros a noviembre, cotizan a u$s 293 que con las retenciones repuestas a fin de mes al 33% equivaldrían a u$s 437 la tonelada, muy por encima de los u$s 407 de futuros de la soja en Chicago para ese mes. No se escaparían si, en cambio, se computan las retenciones aún a 26% como están ahora. "¿Habrá alguien apostando en el mercado por la continuación de los derechos de exportación al 26% post 1° de julio", se pregunta el analista agropecuario Javier Preciado Patiño. Todo sea por los dólares del campo para las reservas. Y por los votos de octubre. Ahora, las reservas deberán defender la corona de la inflación.