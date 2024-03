La reforma del Estado del "Gordo Dan": la 'lógica' detrás de los despidos

Había una época en la que para conocer el pensamiento profundo del kirchnerismo más duro había que husmear en qué se decía en las asambleas que hacía La Cámpora en las plazas o qué se discutía en algunas universidades sobre la restricción externa o la ley de administración financiera . Ahí se soltaban conceptos que con el paso del tiempo se podrían escuchar en boca de un funcionario o se desarrollaban ideas que se transformarían más tarde en una medida de gobierno.

Hoy, para conocer el ideario profundo del mileismo más liso y llano hay todo un universo por descubrir, al menos para los periodistas habituados a otras costumbres más analógicas. Se trata de recorrer lo que circula en las redes sociales, especialmente de la mano de un grupo selecto de tuiteros muy cercanos al Presidente , y de meterse a escuchar a streamers que acompañan a Javier Milei desde la campaña legislativa en 2021 y hoy se transformaron en terminales de un mecanismo de poder que obliga a adaptar las antenas.

Para entender cómo cambió el juego que la política tampoco entendió en la irrupción de La Libertad Avanza, basta recordar que la única confirmación que hubo en su momento de que el Ministerio de Infraestructura dejaba de tener tal rango para pasar a ser secretaría tras el despido de Guillermo Ferraro fue un "like" del jefe de Estado al posteo que planteaba esa modificación en el organigrama por parte del usuario con el seudónimo "Osvaldo Beto Mendeleiev".

Si en los 80 la política vibraba en cafés como el Florida Garden de Florida y Paraguay, si en los 90 el submundo del poder se tejía en vips de restoranes de la costanera o si de los 2000 para acá la cosa pasa por los mediodías de Happening en Puerto Madero o el Dashi de Figueroa Alcorta, la era Milei se cocina de otra manera.

Una parte del ida y vuelta se nutre de relaciones que nacieron y se fortalecieron en largas jornadas de juegos on line, en intercambios de likes y posteos en X cuando era Twitter y hasta en discusiones encendidas en las charlas on line de ese mundo llamadas Spaces. Si bien es cierto que hay una mesa ultra chica en la que al Presidente lo acompañan su hermana Karina, el asesor Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el mileismo crece y se reproduce en las redes.

Javier y Karina Milei, el círculo íntimo en el que entran pocos como Nicolás Posse y Santiago Caputo

Específicamente en X, "El Trumpista", "TraductorTeAma" o "Pregonerol" son algunos de los "arroba" que funcionan como una máquina de agitar la discusión con noticias, recortes de medios y elogios o acusaciones que muchas veces pueden venir acompañados de insultos o difamaciones de todo tipo, que en no pocas oportunidades reciben el aval presidencial. Un comentario de uno de ellos, además, puede desatar una ola de agresiones de otros anónimos que rápidamente pueden instalar una tendencia.

La influencia de este mecanismo es tal que en las negociaciones de los gobernadores con la Casa Rosada en el marco del apoyo por la ley ómnibus, no pocos mandatarios han pedido que se frene "a los trolls", e incluso algunos de ellos recibieron la pregunta de Alejandro Fantino, durante el encuentro del sello empresario Amcham, sobre si tenían miedo a las cataratas de tuits paraoficiales.

En ese universo tan novedoso como relevante para un Presidente que pasa horas en las redes y hace gala de que de esa manera tiene vínculo directo con el pueblo puede pasar hasta que un tuitero como "Gordo Dan_" tenga más feeling con la Casa Rosada que muchos funcionarios de alto rango y lo haga valer.

En este caso, se trata de una persona de carne y hueso. Daniel Parisini es un ex enfermero del Hospital Garrahan que tiene una larga trayectoria en las redes y es uno de esos exponentes criados en el gaming durante la última década que hoy siente que vive su "revancha ideológica" luego de años acorralado por el mainstream progresista.

"Gordo Dan_" capturó la atención en la última semana luego de que prácticamente le pidiera la renuncia en un posteo cuando descubrió que el secretario de Agricultura, Fernando Villela, le había dado "like" a un tuit del líder radical, Martín Lousteau, en el que criticaba la gestión oficial por la epidemia de dengue. Podría haber sido la nada, si no fuera que el secretario de Estado le pidió disculpas públicamente por el "error" . Un secretario de Estado, a alguien que no debería ser más que un tuitero supuestamente random.

"Gordo Dan_" es cada vez más una figura pública. Es cada vez menos "Gordo Dan" y cada vez más Parisini. Si bien no tiene un cargo, empieza a ser otro de los referentes del mileismo ideológico más natural , al punto que para algunos orienta el camino al que apunta el Gobierno.

Tras la incorporación a la Secretaría de Comunicación Digital de Juan Pablo Carreira , otro histórico tuitero conocido como Juan Doe y director de La Derecha Diario, la sensación es que en cualquier momento tendrá un puesto en el armado de LLA .

Por eso, es interesante escuchar su pensamiento político y su mirada estratégica que, como no podía ser de otra manera, desarrolló en una transmisión en vivo con Mariano Pérez . Pérez es otro joven que Milei "bendijo" con la posibilidad de filmar todas sus caminatas y actos y desde entonces encabeza uno de los principales canales libertarios en YouTube, llamado Break Point.

Daniel Parisini, el "Gordo Dan", con el youtuber libertario Mariano Pérez

El viernes pasado, el "Gordo Dan_" habló de cómo debería ser algo así como "la reforma del Estado" en estos tiempos en los que se están revisando 70 mil contratos en la administración pública nacional. Para una parte del Gobierno, el sector público debería ser simplemente descabezado y destruido. La versión del "Gordo Dan_" es otra.

"Se necesita desplegar fuerzas de ocupación para ir cubriendo todos los puestos en el Estado", explicó, y calificó como un "laburo descomunal" el trabajo que "se está haciendo" para echar a "los kukas" que habría en todas las dependencias.

"Ellos estuvieron 20 años llenando el Estado con toda su gente. Son kukas que no son inocuos, no son ñoquis que no hacen nada. Meten palos en la rueda y hacen "micro golpismo" desde adentro", abundó.

En ese punto, desgranó algo así como una estrategia: "Veo muchos puristas afines al PRO que dicen ‘hagan concursos'. En un concurso te entra un medalla de oro de Harvard y es un Kicillof ".

Desde su punto de vista, "es fundamental la ideología". "Es fundamental llenar los puestos del Estado con gente de tu ideología. Y quizás lo que estoy diciendo es metodológicamente kirchnerista pero por eso duraron 20 años. Esto no es para trolos", completa el "Gordo Dan_".

Incluso, Parisini desarrolla una tesis que no está claro que tenga plafón por completo en el Gobierno. "Hay que usar las ametralladoras del enemigo", dice, y sugiere que se apliquen los medios públicos a la difusión de las ideas libertarias. "Todo el aparato de comunicación no tiene que ser destruido, no hay que cerrar la TV Pública, no hay que cerrar Paka Paka; hay que usar a Samba (...) no tiene que dejar de existir".