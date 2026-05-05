El estado de Oregon aprobó un paquete de ocho leyes pro inmigrante que refuerza las protecciones en escuelas, hospitales, viviendas y tribunales para quienes viven en el estado. La gobernadora Tina Kotek firmó la legislación el 9 de abril de 2026 y las nuevas normas entran en vigor de forma escalonada, con varias ya vigentes desde el 31 de marzo. El nuevo paquete de ley convierte a Oregon en uno de los estados con mayor cobertura legal para comunidades migrantes en todo Estados Unidos. Las ocho medidas surgieron como respuesta directa al aumento de arrestos por parte de agencias federales de inmigración: más de 1.655 personas fueron detenidas en Oregon durante 2025, según datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. La legislación establece obligaciones concretas para escuelas, hospitales, fuerzas del orden y organismos públicos, y amplía los derechos legales de los inmigrantes frente al sistema judicial civil. El paquete legislativo abarca distintas áreas de la vida cotidiana de los inmigrantes. Estas son las ocho leyes promulgadas, con sus fechas de entrada en vigor: Para quienes viven en Oregon, el impacto es inmediato y concreto: ya no podrán ser discriminados por su estatus migratorio en escuelas, hospitales ni tribunales civiles, y los agentes del orden deberán identificarse visiblemente al actuar. La ley que habilita demandas por ingreso sin orden judicial a una propiedad privada —la HB 4114— ya está vigente y aplica tanto a agentes federales como locales. Además, el estado destinó u$s 8 millones adicionales al programa de representación legal universal para inmigrantes, que estaba en riesgo de quedarse sin fondos. Las medidas llegan en un contexto de creciente tensión entre los estados santuario y el gobierno federal. Oregon cuenta con una ley santuario desde 1987 que prohíbe a las fuerzas del orden locales colaborar con la aplicación de leyes federales de inmigración, y este nuevo paquete refuerza y amplía ese marco legal. Para quienes evalúan mudarse a Estados Unidos, Oregon se posiciona hoy como uno de los destinos con mayor protección jurídica para comunidades migrantes del país.