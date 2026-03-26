Hace no tantos años, la industria musical giraba alrededor de un objeto físico: el CD. El negocio consistía en vender unidades. Hoy, las plataformas de reproducción de música cambiaron el eje porque ya no compramos música, compramos el acceso. El diferencial dejó de ser el soporte y pasó a ser la experiencia. De allí surgen algoritmos que entienden nuestros gustos, las listas personalizadas y la disponibilidad inmediata. El valor ya no está en el objeto, sino en cómo cada experiencia se adapta a cada usuario. Esta transformación funciona como una metáfora de lo que ocurre en las organizaciones. Ya no alcanza con un “objeto”, un dominio del aspecto técnico. El verdadero diferencial no está en saber más, sino en interpretar mejor. Los profesionales deben aprender a adaptarse, interpretar contextos cambiantes y liderar en escenarios donde las reglas aún se están escribiendo. En ese punto, el coaching ejecutivo deja de ser un beneficio accesorio y se convierte en una herramienta estratégica. No se trata de “programar” líderes como si fueran máquinas, sino de ayudarlos a revisar sus supuestos, ampliar su mirada y desarrollar habilidades que antes no eran centrales: comunicación, gestión emocional, pensamiento sistémico, lectura cultural. Muchos líderes ya se dieron cuenta de eso. El mercado global de coaching ejecutivo y desarrollo de liderazgo generó aproximadamente 103 mil millones de dólares en 2025 y se estima que supere los 112 mil millones de dólares en 2026, según Mordor Intelligence. Durante décadas, el ascenso en las empresas siguió una lógica casi automática: el mejor técnico se convertía en jefe. Era un modelo coherente con estructuras estables y previsibles. Hoy esa fórmula muestra sus límites. Abundan los casos de gerentes con enorme trayectoria técnica que, al enfrentarse a equipos más jóvenes o a tecnologías que redefinen los procesos, descubren que su experiencia no siempre es suficiente. Queda en evidencia que el contexto exige algo distinto: flexibilidad, aprendizaje continuo e incluso competencias tan necesarias como la comunicación efectiva. Según el Global Leadership Forecast 2025, 61% de los líderes reconoce que gestionar el cambio es una competencia crítica, pero apenas el 36% recibió capacitación en esa área. Uno de los diagnósticos más frecuentes hoy es la fatiga del líder. Muchas compañías atravesaron procesos de reestructuración y reducción de equipos durante el último año. El resultado fue que quienes permanecieron en sus posiciones absorbieron funciones adicionales, en algunos casos asumiendo responsabilidades que antes estaban distribuidas en tres o cuatro roles distintos. La sobrecarga no siempre es visible, pero se manifiesta en decisiones más reactivas, menor capacidad estratégica y desgaste emocional acumulado. A esa fatiga se le suma que la comunicación, la escucha, la gestión de conflictos y la construcción de sentido no siempre forman parte de la experiencia técnica acumulada. El dirigir personas requiere un conjunto de habilidades distinto a las capacidades que permitieron que un líder se destacara en términos operativos y pudiera crecer profesionalmente en una empresa. También persiste una resistencia al cambio más sutil de lo que parece. Hay líderes que incorporan nuevas herramientas o adoptan el discurso de la transformación, pero que siguen operando desde creencias arraigadas que limitan la innovación y la diversidad. Es importante que los marcos mentales sean revisados. En ese punto, el coaching ejecutivo cumple una función central: crear el espacio para desafiar esos supuestos, fortalecer la autoconciencia y cultivar la humildad necesaria para reconocer que el aprendizaje no termina con el cargo ni con la trayectoria. Por eso, el acompañamiento no puede limitarse a la alta dirección. Muchas veces el verdadero punto de tensión está unos escalones más abajo, en los líderes de campo o de planta que están enfrentando, en tiempo real, la transformación tecnológica y cultural. Son ellos quienes deben traducir la estrategia en práctica cotidiana, y quienes más sienten la fricción entre lo viejo y lo nuevo. El liderazgo que viene se define por la disposición a aprender. Evolucionar implica aceptar que la experiencia es valiosa, pero no suficiente. En un entorno donde las herramientas cambian, los equipos se diversifican y los mercados se redefinen, la ventaja no está en aferrarse al manual conocido, sino en animarse a reescribirlo.