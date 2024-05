La AFA y el cepo a las SAD: al filo de la ley

Algunos discursos son ataques directos para demoler la moral del adversario. Otros más racionales, ponen el acento en facilitar el ingreso de capitales privados para modernizar a los clubes y hacerlos crecer de modo sustentable.

A esta altura del desarrollo del fútbol mundial esta discusión resulta anacrónica. Es falso el juego antagónico planteado entre las SAD y las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Los verdaderos valores a promover están emparentados con la planificación e infraestructura, búsqueda de excelencia, reglas claras y transparencia en la gestión ("juego limpio financiero").

El club que decidió convertirse y lo desafiliaron

El Club Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández de La Plata, bajo el paraguas del DNU N°70/23,aprobó en asamblea general extraordinaria, (42 votos positivos, 2 abstenciones y 0 votos negativos) la posibilidad de recibir el auxilio de capitales privados.

En un comunicado oficial el club posteó: "Informamos a toda la comunidad y socios del club José Hernández que nuestros socios asambleístas aprobaron la posibilidad de que capitales externos inviertan en nuestro fútbol".

Marcelo Oscar Fava, tesorero del club en diálogo con un medio afirmó: "En muchos lados están bajándolo como que nosotros ya somos una SAD y el tema es que no. Nosotros lo único que hicimos, como no podemos costear los gastos, es pedir autorización a los socios para poder empezar a trabajar en eso, que tampoco era una SAD, le queríamos poner un SAF porque es Sociedad Anónima Futbolística, no SAD porque nosotros tenemos 20 actividades".

La discusión resulta anacrónica. Es falso el juego antagónico planteado entre las SAD y las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Y agregó: "Queríamos hablarlo por el fútbol, porque teníamos una gente que nos había visitado, nos habían hecho una propuesta. Habíamos tenido una reunión sola, y para que el socio no se entere por otro lado hicimos una asamblea extraordinaria y aprobamos que los socios nos deleguen la posibilidad de empezar a hablar, nada más, o sea que no tenemos nada concreto. La idea nuestra era que se hagan cargo del fútbol de juveniles, que sería cuarta, quinta, sexta, reserva y primera, porque es lo que nosotros no podíamos bancar".

Así las cosas, la Mesa Directiva de la Liga Costera del Río de la Plata resolvió muy prontamente y sin descargo alguno, desafiliar al club platense, basándose en el estatuto de AFA.

Julio Garro, exintendente de la Plata y subsecretario de Deportes , desde su cuenta Instagram expresó: "ESTO ES UN ESCÁNDALO! Los chicos volviendo con la ropa puesta pero sin poder jugar. Los mandaron de vuelta al Club. Es un escándalo. Los Clubes tienen derechos y están avalados por el DNU para ser libres y elegir el tipo de administración que quieran. Los socios eligen libremente en la asamblea y lo castigan con la expulsión. Esto es vergonzoso".

No es oro todo lo que reluce

Así como abundan los modelos exitosos (Manchester City, Chelsea, Tottenham, Inter, Milán, Juventus, PSG, Atlético de Madrid, entre otros), existen situaciones límite donde los socios reclaman el cambio de dueños (una opción para las SAD cuando las cosas no salen bien).

La discusión resulta anacrónica. Es falso el juego antagónico planteado entre las SAD y las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Según publica Iusport.com, un tribunal mercantil belga ordenó el embargo de las cuentas, acciones y propiedades del fondo de inversión estadounidense 777 Partners, propietario del Standard de Lieja (4°equipo con más títulos en la liga de Bélgica), por deudas salariales, 16 denuncias por fraude y deudas impagadas en EE.UU. por unos u$s 350 millones.

Este fondo de inversión también es dueño desde 2018 del 12 % de las acciones del FC Sevilla de España, un 70 % del Vasco da Gama brasileño y participaciones en el Everton inglés, Herta Berlín alemán, Génova italiano y Red Star francés.

Javier Tebas en Buenos Aires: ¡Son campeones del mundo a pesar de la AFA!

El presidente de LaLiga de España desde hace 11 años, se reunió con funcionarios del Gobierno y dejó su visión sobre el desembarco de las SAD en Argentina.

"Me llama la atención que el presidente de la AFA diga que son campeones del mundo y no tienen sociedades deportivas", le dijo Tebas al diario deportivo Olé.

Y señaló en forma concluyente: "Ser campeón del mundo no puede ser un argumento para decir 'no necesitamos las sociedades anónimas'. ¿ Cómo pueden decir eso cuando esos campeones del mundo se han ido a Europa con 18, 19 años, se han forjado en clubes europeos, se han hecho competitivos en el fútbol europeo. Eso tendría que haber sido en Argentina. Entonces, la AFA sí tendría que sentirse orgullosa".

"Ser campeón del mundo no puede ser un argumento para decir 'no necesitamos las sociedades anónimas'. ¿ Cómo pueden decir eso cuando esos campeones del mundo se han ido a Europa con 18, 19 años y se han hecho competitivos en el fútbol europeo. Eso tendría que haber sido en Argentina. Entonces, la AFA sí tendría que sentirse orgullosa".

Y amplió: "Yo creo que ahora que el nuevo gobierno ha planteado esto de las SAD es un buen paso para empezar y en vez de prohibir y decir que no, tendrían que decir 'vamos a ver qué podemos hacer para participar' y ver cómo se crece. Y consultar a las demás ligas y federaciones de Europa donde hemos crecido. Y han habido cosas de las SAD que hemos corregido para mejorarlas".

El DNU de Milei está vigente

A pesar de la férrea oposición (tanto judicial como legislativa) el DNU presidencial 70/23 está todavía vigente. Su estatus actual -aún considerando una última instancia recursiva ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- es superior en jerarquía al estatuto de AFA, en tanto no tenga injerencia o interfiera en las competencias deportivas.

Y así, no existiendo un vallado normativo impuesto por la FIFA (entidad rectora del fútbol asociado a nivel mundial), la solapada prohibición de las SAD en el plano local, coloca a la AFA en una escalada que excede el marco de atribuciones confiado a las federaciones nacionales. (Art. 20 inc.2 Estatutos FIFA: Las federaciones miembro deberán garantizar que sus clubes afiliados pueden tomar las decisiones inherentes a su afiliación, con independencia de cualquier otra entidad externa. Esta obligación será válida independientemente de la forma jurídica del club...").

En tanto, quienes cuestionan las razones de necesidad y urgencia del DNU no están viendo la realidad de una economía devastada (2do. puesto de inflación mundial=289,4% interanual) cuyos efectos impactan en el día a día de los clubes.

En este contexto de necesidades crecientes y recursos escasos, cabe citar el discurso del presidente Gianni Infantino ante el 74° Congreso de la FIFA 2024 (Bangkok, Tailandia): "La FIFA financia el fútbol mundial con el uno o dos por ciento de partidos que organiza. Los ingresos que generamos no se reparten entre unos cuantos clubes de un país, sino que se entregan a las 211 federaciones miembro. Ninguna otra organización hace esto. Tenemos que centrarnos en lo que debemos hacer, en nuestra misión: organizar certámenes y competiciones, y desarrollar el fútbol en el mundo, porque sin los recursos procedentes directamente de la FIFA, el 70% de las federaciones miembro no tendrían fútbol organizado".

Finalmente, con el ánimo de transmitir un mensaje conciliador en medio del combate al filo de la ley, es oportuno sintetizar ciertos mandatos bíblicos: "La verdad os hará libres"; "Aquel de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra" (Juan:8-7).