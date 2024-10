Asamblea en AFA: superávit millonario y cómo "Volver al Futuro"

De la última semana vale rescatar en lo deportivo, la gran actuación de la Selección Nacional frente a Bolivia (6-0). El regreso del capitán Leo Messi fue a toda orquesta, incluyendo un triplete (hat-trick), el 10°con la celeste y blanca sumando 112 goles, también máximo goleador (34) en el historial de las eliminatorias sudamericanas.

Esa alegría colectiva se esfumó al tiempo que 45 asambleístas (representantes de clubes) concurrían al predio renombrado "Lionel Andrés Messi" en la localidad de Ezeiza. Allí se desarrolló una asamblea general ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que fuera impugnada mediante denuncia previa del Club Atlético Talleres de Córdoba ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y cuyos efectos están en suspenso.

El superávit de los $ 12.000 millones

En la previa a tratarse los puntos del Orden del Día relativos la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos (al 30/06/2024), la gerente de administración y control de AFA, Dra. Mónica Bouvet, dio precisiones sobre los estados contables del período 2023/2024:

"Se registró un superávit de 12.007 millones de pesos. Hubo ingresos por $ 195.822 millones y egresos por $ 183.815 millones. La diferencia con 2023 fue de 1.693 millones de pesos" ($ 10.314 millones). Otros datos del informe anual revelan las siguientes cifras: Ingresos netos derechos TV, sponsorización y otros por clubes y SAF por $ 40.003 millones (2024) y $ 50.933 millones (2023). Sponsorización AFA Selecciones Nacionales y subsidios varios $ 56.843 millones (2024) y $ 11.762 millones (2023). Erogaciones por derechos a clubes y SAF $ 23.853 millones (2024) y $ 17.122 millones (2023). Gastos operativos $ 183.814 millones (2024) y $ 262.901 millones (2023). Flujo neto utilizado para actividades de inversión $ 62.377 millones. Previsiones situaciones litigiosas $ 2252 millones (2024) y $ 1143 millones (2023).

Comparativa con las grandes ligas

La Federación Inglesa de Fútbol (TheFA), en su informe anual de la temporada 2022-23, dio a conocer una facturación total de 481,8 millones de libras [2021-22: 518,8 millones] con un beneficio operativo de 39,4 millones [2021-22: 138,6 millones]. Durante la temporada 2022-23 se reinvirtieron 153 millones de libras en todos los niveles del juego, con un aumento de 33,3 millones de libras en comparación con la temporada anterior.

En tanto, LaLiga de España en el rubro ingresos por patrocinios, publicidad y merchandising, registró un total de 1197,8 M (millones de euros = +28,6% interanual), con un récord absoluto respecto al máximo histórico de la temporada 2019/2020 (985,7 M), resultando que la última temporada 2022/2023 se superó el récord de facturación comercial en más de 200 M, sobrepasando por primera vez los 1000 M de euros.



En el fútbol alemán, 36 equipos de las dos divisiones profesionales de Alemania (Bundesliga y 2.Budesliga) lograron una facturación récord de 5238,1 millones de euros en 2022-2023, con un crecimiento del 17% interanual y un beneficio neto de 42,1 millones de euros, según datos de la plataforma 2Playbook Intelligence.

La batalla legal entre la IGJ y la AFA

Previo a la asamblea general llevada a cabo el 17 de octubre, la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó una resolución particular (N°793/24) declarándose la "irregularidad e ineficacia" a los efectos administrativos de los puntos 2° (parcial) y desde el 8° al 16°del Orden del Día establecido en la convocatoria.

Uno de los puntos sustanciales apuntados por el organismo de contralor se refiere al máximo de dos (2) reelecciones inmediatas y consecutivas, considerando el máximo de los mandatos de 4 años (conf. art. 21 Ley del Deporte N°20.655).

Si bien el último estatuto modificado prevé hasta 4 mandatos consecutivos, con esta nueva ampliación a 5 mandatos se está violando aún más el límite temporal de la precitada ley. Así las cosas, desde la IGJ se considera que la "asamblea soberana" nunca puede desconocer el orden de prelación de la normativa que rige a las personas jurídicas, (art. 150 CCyCN), en este caso: (i) Ley del Deporte, (ii) el propio estatuto fundacional de AFA y (iii) la legislación nacional aplicable supletoriamente.

Resulta paradójico que este nuevo combate, transcurra en época de "vacas gordas", con un superávit de $ 12.000 millones en las arcas de la AFA.

Va de suyo, que en la base de la pirámide se encuentran los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional.

En esa línea, se cuestiona por irregular el acortamiento/interrupción de los mandatos de las actuales autoridades de AFA (de 4 a 3 años), ejecutado con 1 año de anticipación, ya que IGJ posee registro que tales mandatos vencerán recién en octubre de 2025.

Asimismo, se señala que en ningún punto del Orden del Día se convoca a elección de autoridades o en su caso, a su proclamación por haberse presentado una lista única. También se descalifica la incorporación al Comité Ejecutivo de AFA (26 titulares y 11 suplentes) de 3 vocales que pueden ser el presidente o vicepresidente de la Nación, un gobernador, un senador o un diputado nacional, "los que tendrán voz pero no voto". En el apartado 6 del artículo 35 según la versión reformada del estatuto se expresa: "Los integrantes del Comité Ejecutivo por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o Legisladores (Diputados o Senadores) Nacionales se mantendrán en sus cargos mientras ostenten su condición de tales. En caso que alguno de ellos, por cualquier causa, cesara en su cargo como integrante del Comité Ejecutivo, será el mismo Comité Ejecutivo el que elegirá un integrante para cumplir el término del mandato, con las mismas condiciones, ad-referéndum de la Asamblea".

Sobre el particular, el titular de IGJ, Dr. Daniel Roque Vítolo declaró: "No sólo viola el estatuto de la FIFA, que no permite la injerencia política en las instituciones, sino también el Código Civil y Comercial de la Nación que establece que las asociaciones civiles de segundo y tercer grado, en el caso la AFA, los miembros del comité ejecutivo (consejo directivo) deben ser asociados". Y agregó: "La AFA además pretende reformar su estatuto social para mudarse a la Provincia de Buenos Aires y escapar al control que efectúa la IGJ, aparentemente porque hay un acuerdo político con el gobernador".

La palabra del presidente de la AFA

"Quiero decirles que realmente se trata de un día histórico para la democratización de nuestra entidad. Para nosotros, poder hacer cada año la Asamblea, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que nos ha costado refundar el fútbol argentino, es una celebración. Lo digo con mucho convencimiento, con mucha firmeza: quienes comenzaron en el 2017 saben de qué hablamos, era un momento muy difícil", apuntó Claudio "Chiqui" Tapia en su alocución inicial.

"Poder hacer cada año la Asamblea, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que nos ha costado refundar el fútbol argentino, es una celebración.", dijo Tapia.

Y recordó: "Veníamos del fallecimiento de Julio Grondona (30 de julio 2014), de una intervención, de no poder elegir autoridades. Modificamos los estatutos como pedía la casa madre del fútbol mundial y empezamos a refundar el fútbol argentino".

Volver al Futuro

Como en la legendaria saga de la trilogía de películas tituladas "Volver al futuro" ("Back to the future" Universal Pictures, 1985/89/90), una vez más y sin que tengamos a mano una "máquina del tiempo", los dirigentes del fútbol argentino suelen volar hacia el pasado.

En lo deportivo, se repite la anulación de los descensos tras haberse jugado más de la mitad del actual torneo de la liga, dándose marcha atrás con lo aprobado por unanimidad en la asamblea anterior. En lo institucional, se acaba de traspasar el portal del laberinto administrativo-judicial de un pleito que habrá de dirimirse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

Resulta paradójico que este nuevo combate de fondo contra el capital privado (léase, Sociedades Anónimas Deportivas-SAD), transcurra en época de "vacas gordas" (Finalísima + tercera estrella + bicampeonato de América), con un superávit de $ 12.000 millones en las arcas de la AFA.

Ello contrasta con lo sucedido en 2016, cuando luego de una misión conjunta de FIFA-CONMEBOL, se designó una "comisión normalizadora" que tuvo por objetivo modificar el estatuto y convocar a elecciones. Esta vez la votación de los asambleístas resultó 44 a 1 y desoyendo a la IGJ, se dieron por aprobados los 18 puntos del Orden del Día (acto sujeto a declaración de nulidad y sanciones según lo resuelto previamente por ese organismo).

Juan Sebastián Verón, presidente del único club que no asistió a la asamblea, criticó con dureza: "Estudiantes recibe 3 millones por toda la temporada, y nos anuncian que en la torta de la televisión va a haber dos invitados más en el cumpleaños del año que viene. Es muy difícil, porque el reparto del dinero va a hacer entre 30 equipos. Socializamos la pobreza en vez de socializar las riquezas".

Finalmente, parafraseando al célebre escritor Jorge Luis Borges (1899/1986), sólo queda por decir que los que mandan en el fútbol argentino no son buenos ni malos, son incorregibles.