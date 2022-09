Inflación en EE.UU.: la Fed se prepara para romper todo

Hasta que las tasas de interés no se calmen alcanzando un equilibro y un consenso respecto de dónde termina toda esta historia de suba de tasas, el mercado de acciones no va a poder recuperarse.

El horrible dato de CPI core MoM (inflación minorista núcleo mensual de Estados Unidos) en 0,60% contra 0,30% del mes anterior mató el mini rally iniciado días atrás para llevarnos otra vez a los niveles de Jackson Hole cuando Powell desplomó al mercado (26/8/22).

Explotan las tasas cortas, la 2yr yield (tasa de 2 años) llegó a operar sobre 3,80% la semana pasada en reacción al CPI. Después de este pésimo "core CPI", el mercado recalibra un sendero de tasas de referencia mucho más agresivo. En este entorno +100 basis de suba no se descarta para el próximo FOMC del 21/9 (reunión de la Fed).

El mercado de futuros de FED FUNDS (tasa de referencia de la Fed) descuenta 150 basis desde hoy a diciembre 2022 llevándola a 4%. Vuelan las tasas cortas pero las largas a niveles incluso más abajo que la semana anterior. De esta forma se acentúa la inversión de curva en todos los puntos lo cual significa que aumenta la probabilidad de recesión que hoy descuenta el mercado después del CPI horrible de la semana anterior.

Una inflación "core acelerando" (núcleo) y una "headline estable" (general) plantea una imagen horrible en materia inflacionaria en el sentido que describe un proceso que se generalizó a bienes que trascienden el mercado energético: SALARIOS y ALQUILERES y para doblegar a estos dos conceptos la Fed deberá romper muchas cosas, esto es lo que descuenta hoy el mercado.

De esta forma hacia el cierre de 2022 llegaremos con una tasa de referencia en 4% aproximadamente, lo cual es mucho, y este nivel todavía no se siente en la economía norteamericana dado que opera con rezagos de seis meses entonces mucho del tightening (restricción) actual se verá más adelante y eso plantea la pregunta de cuánta más restricción monetaria generará la Fed una vez que lleguemos al 4%.

Otra pregunta que todavía no se percibe es cuán recesivo será todo esto.

En algún momento no tan lejano probablemente la desinflación va a ocurrir pero la pregunta es si para entonces nos enteraremos de una formidable recesión que quizá se esté incubando ahora mismo.

En ese punto el mercado: ¿celebrará la desinflación o lamentará la recesión? ¿Si la inflación viene tan resiliente, decidirá la Fed subir la zona de confort del 2% respecto a inflación tolerable para evitar romperlo todo? ¿Antes de que empiece un nuevo bull market, se viene el final bottom (mínimo final)?

La tasa libor a tres meses (3month LIBOR US) es la que mide el costo de capital corporativo de corto plazo. Todo corporativo en el mundo con buen riesgo de crédito intenta fondearse en dólares a esa tasa para el corto plazo. De esta manera, la 3month LIBOR US está directamente correlacionada con la tasa de referencia fijada por la Fed en cada reunión de política monetaria (FOMC) la cual tiene como objetivo precisamente determinar el nivel del costo de capital de corto plazo y con ello afectar al consumo en esta lucha antinflacionaria que viene llevando desde inicio de 2022. La correlación entre ambas tasas de interés, 3month LIBOR US y tasa de referencia, es cercana al 99%.

A partir del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, en donde sonó claramente mucho más hawkish (restrictivo monetariamente) de lo que Wall Street quería escuchar, el sendero que descuenta el mercado de futuros de eurodólar ha cambiado en dos dimensiones y esto se retroalimentó incluso con el dato de CPI:

Primero, se ha "elevado" todo el sendero en aproximadamente +100 basis, lo cual implica tasas de interés de corto plazo bastante más altas de lo que Wall Street anticipaba

Segundo, se ha "corrido a la derecha" el sendero en el sentido que ahora el mercado espera que la primera baja ocurra cerca de septiembre 2023 o sea, seis meses más tarde de lo que se anticipaba previo a Jackson Hole y desde un nivel 100 basis más arriba.

De esta forma, el mercado de tasas de interés de corto plazo recalculó y por lo tanto descuenta ahora a una Fed mucho más restrictiva monetariamente y decidida a "no cometer los errores de los 70" en el sentido que por entonces la inflación tuvo un máximo falso en diciembre de 1974 que la Fed aceptó como verdadero influenciado a la baja a su tasa de referencia para después tener que volver a implementar política monetaria restrictiva cuando la inflación alcanza un nuevo máximo en marzo de 1980.

Por lo tanto, esta vez en 2022 Powell le dijo al mercado: "No estamos ni cerca de declarar victoria sobre la inflación por lo que deberemos seguir muy restrictivos con tasas de interés que presionen a la demanda por bastante más tiempo de lo que el mercado anticipaba".

El mercado de acciones tomó nota de lo dicho y corrigió fortísimamente desarmando casi todo el rally iniciado el 16 de junio.

Wall Street no se lleva bien con tasas en suba y más aun con una Fed que de acuerdo con declaraciones de distintos de sus miembros celebra la baja del mercado accionario propiciando con ello un efecto riqueza negativo que frene la demanda y resulte en otro embate antinflacionario.

En este entorno, me pregunto cuánto de todo este equilibrio general depende de un petróleo que si bien bajó fuertemente enfrenta ahora un largo invierno en el hemisferio norte con Rusia cortando el suministro de gas a Europa.

