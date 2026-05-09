En el estado de California, la ciudad de Sacramento seleccionó a 200 artistas locales para recibir un estipendio mensual de u$s 850 durante 12 meses a través del programa Creative Growth Fellowship, administrado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC). El plan distribuye en total u$s 2,04 millones entre los beneficiarios seleccionados, con el objetivo de respaldar su desarrollo artístico y profesional. Las postulaciones se abrieron en junio de 2025, los ganadores se confirmaron en agosto y los primeros pagos comenzaron a distribuirse en septiembre de ese año. El período de financiamiento se extiende desde agosto de 2025 hasta julio de 2026. El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, implementado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como finalidad proporcionar apoyo a miles de creadores de diversas disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026. A través de esta iniciativa, las autoridades pretenden ofrecer estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y otras manifestaciones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas. Para recibir este beneficio los candidatos deben observar las siguientes condiciones: El cheque de u$s 850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa. Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.