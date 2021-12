Guzmán negocia con el FMI, pero cuando habla Cristina, habla Kicillof

En el Gobierno especulan con poder cerrar un acuerdo con el FMI antes de diciembre. Es decir, tener para dentro de unos días el marco del entendimiento que se va a poner en práctica casi con seguridad en algún momento del año próximo.

¿Por qué no se cierra el acuerdo si todos están de acuerdo?

Hay una parte que es así. Todos en el Gobierno coinciden que hay que renegociar con el FMI . La diferencia radica en las formas.

La vicepresidenta, Cristina Ferández de Kirchner, no está convencida de que cualquier acuerdo es bueno. Cristina lo escucha al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y Kicillof también está convencido de que no hay que firmar un acuerdo que termine ajustando más el cinturón a los que menos tienen. El gobernador tomó nota de lo que pasó en las PASO. Cuando nadie lo creía el peronismo cayó en la provincia de Buenos Aires, el distrito que por primera vez lo gobierna el kirchnerismo. Algunos dicen que gran parte del resultado fue no saber escuchar a la gente. Otros le suman un dato político que tiene que ver con los jefes comunales. De hecho, más allá que hay intendentes del conurbano que admiten que no le jugaron mal a Kicillof en las elecciones, hay otros que en off the record reconocen que no jugaron. Ahora con la posibilidad de reelección, tal vez, los que no jugaron, salen a la cancha de cara a 2023.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que claramente no es del riñón kirchnerista, admite que la negociación con el FMI es larga porque no está dispuesto a firmar un acuerdo que contemple un ajuste. El discurso para afuera parece similar, sin embargo, dentro del Gobierno parecen dos posturas encontradas. La posición dura que muestra Cristina tiene como lógica que mientras más agua para el molino de la Argentina, mejor serán las negociaciones bilaterales que la Argentina tenga en adelante con los otros países integrantes del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró ayer que las conversaciones con la Argentina son "productivas" y que "se han logrado entendimientos generales en varios puntos".

Así se expresó el portavoz del organismo Gerry Rice quien indicó que "desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica", por lo que están "plenamente comprometidos con las autoridades para elaborar un programa", según las agencias Bloomberg y DPA.

Por otro lado, en el Banco Central (BCRA) están convencidos que un acuerdo con el FMI, permitiría crear condiciones necesarias para que el año próximo se acumulen reservas. Es el mismo BCRA que por estos días estudia una suba de tasas y el mismo que descomprimió a medias uno de los pedidos de los bancos: a partir de ahora, las entidades podrán repartir hasta un 20% de las utilidades en pesos.