El PSG y la tragedia del Messi francés

En los últimos días Lionel Messi fue elegido como tiro al blanco por un grupo de ultras franceses del Paris Saint-Germain.

Los insultos a su madre se escucharon en español frente a la sede del club. La excusa de estos "barrabravas" parisinos fue el faltazo al entrenamiento en simultáneo al posteo viral de un viaje promocional de Leo a Arabia Saudita junto a su familia.

El capitán argentino fue sancionado con 15 días de suspensión a descontar de su salario millonario. Sin embargo, el detrás de la escena no es tan simple como parece.

El rompecabezas del contrato

En medio de una danza de millones, cada protagonista busca sacar el mayor rédito posible. Poder y dinero son dos caras de una misma moneda.

Desde el 2005, el club PSG es gestionado por el grupo Qatar Investment Authority (QIA), un "fondo soberano" de inversiones que administra las ganancias provenientes del petróleo y el gas natural del gobierno qatarí.

Por tal motivo, se lo tilda de "club-estado", ocupando en 2022, el 4° puesto del ranking mundial de clubes más valiosos según Football Benchmark, detrás de Manchester City, Liverpool y Bayern Múnich.

Desde hace un par de meses el PSG espera que Messi acepte la oferta para renovar su contrato que vencerá el 30 de junio. Leo no ha dado respuesta todavía.

Otra oferta concreta por el momento, es la del Al Hilal de Arabia Saudita, que ofreció u$s 400 millones por temporada.

El argentino Ramón Díaz es el actual DT del club saudí, reciente finalista de la Champions League de Asia, donde obtuvo el subcampeonato.

La opinión de su biógrafo: "¿Puede Messi volver al Barça?

El periodista y escritor catalán Guillem Balagué , escribió en su columna de la BBC de Londres: "Esto de Messi y el Barcelona tiene muy mala pinta. Podría si decidiera dar el paso de regresar, en todo caso, daría todas las facilidades del mundo porque conoce la situación del club".

Y agregó: "La Liga no tiene ni idea de si el Barcelona va a proponer algo para que encaje en el Fair Play. Y estamos en mayo. La Liga insiste con el que el Barça debe seguir las reglas "a rajatabla".

El club catalán debe acatar el tope salarial que impone la entidad rectora del fútbol español, sobre un exceso de 200 millones de euros en la nómina de su plantel.

"Lo que sucedió hace dos años aún está en mente de todos: todo el mundo dice que quiere, que está hecho y al final... quedó en la nada. Todo esto apunta a una cosa: que Messi NO va a regresar al Barcelona", concluye Balagué.

Otra alternativa para el fichaje del "mejor jugador del mundo" es el Inter de Miami de la MSL (EE.UU.) fundado por David Beckham en 2018.

La opinión de su mentor: Carles Rexach

El exjugador y técnico del Barcelona FC, reconocido mundialmente por haber firmado en una histórica servilleta el compromiso de fichar a Messi para el club catalán (14-12-2000), declaró: "Para mí, su salida fue uno de los desengaños más grandes que sufrí en el mundo del fútbol. Messi no merecía una salida de ese tipo con todo lo que le dio al Barcelona. Será difícil que vuelva".

En declaraciones a Super Deportivo Radio apuntó: "Manchester City es el único club del mundo que juega como jugaba el Barcelona hace diez años y es además un lugar donde Messi podría encajar para seguir ganando cosas. Eso sería posible porque tiene una gran relación con Pep Guardiola".

Y concluyó: "Sin duda alguna, su llegada a ese club provocaría una explosión y expectativa insólita a nivel mundial. Tal vez significaría la misma explosión que sucedió en Argentina luego de que la selección local saliera campeona del mundo por tercera vez en el pasado Mundial de Qatar".

Opiniones de periodistas deportivos franceses

"Dos semanas sin entrenar, sin partido para Messi, al que le retendrán el sueldo. Ya no avanzamos demasiado si anunciamos que ya no estará el año que viene también en el PSG", adelantó Loic Tanzi, periodista del diario L'Equipe , desde su cuenta de Twitter.

25 minutos más tarde reafirmó: "Messi ya no estará en París la próxima temporada".

Florent Torchut, corresponsal en Barcelona de L´Equipe y la revista France Football, autor del libro "Rey Leo": "No sé si Francia es tan anti Messi, pero sí puedo decirte que la sanción del PSG es totalmente desproporcionada. Podrían haber hablado con él. Este viaje a Arabia Saudita había estado programado y fue suspendido por él dos veces. Lo sancionaron como si hubiera cometido una falta laboral cuando se trataba de un entrenamiento de recuperación, un cambio de planes. Todo muy exagerado".

Torchut añadió: "Me parece que esto fue fomentado por lo ocurrido con el PSG en estos dos últimos años. El club no sabe a dónde va. Con (Mauricio) Pochettino, en la temporada pasada, no se sabía a qué jugaba, pero ahora con (Cristophe) Galtier, menos todavía, y los jugadores que trajo el director deportivo Luis Campos (Fabián Ruiz, Hugo Ekitike, Carlos Soler) no le agregaron valor al equipo, es decir que las decisiones de la dirección deportiva no fueron muy buenas. No se vio una identidad de equipo en la Champions League y, al final, el club nunca pasó el escalón ante los equipos más grandes y de más tradición, como Real Madrid o Bayern Munich. Se terminó recayendo en las contrataciones estrella, como Messi o Neymar. Yo creo que son más bien víctimas de todo esto".

El pedido de perdón de Leo Messi

Horas más tarde de conocerse la sanción del PSG por intermedio de la prensa, el ídolo argentino grabó un breve video para las historias de Instagram, disculpándose por su ausencia al entrenamiento del lunes pasado. "Antes que nada, pedir perdón a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener día libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Había organizado este viaje, que había cancelado anteriormente, y ahora no pude. Pido perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida", avisó el "30" del PSG.

El rosarino firmó un contrato multimillonario con el gobierno del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien declaró feriado nacional tras el triunfo ante la Selección Argentina en el Mundial de Qatar (2-1). El mismo que fuera sindicado por EE.UU. de haber ordenado descuartizar al periodista Jamal Khashoggi, corresponsal del Washington Post, asesinado en el consulado saudita de Turquía (Estambul 2018).

"Descubre tu otro lado en Arabia" es el lema de la campaña de promoción turística.

"Lionel Messi quiere que des rienda suelta a la búsqueda de tus emociones y descubras lo inimaginable", es uno de los mensajes publicitarios con su imagen enmarcada con paisajes espectaculares. El perfil oficial de su Instagram cuenta con 458 millones de seguidores.

Los ultras del PSG

Según la opinión de sociólogos y estudiosos del deporte en Francia, los directivos del PSG, club fundado en 1970, han subestimado durante muchísimos años la multiplicación del odio y la xenofobia en el grupo conocido como los Boulogne Boys, imitadores de los bravos hooligans ingleses o "la número 12" en Argentina.

Desde sus inicios se buscó entusiasmar a la juventud parisina por entonces alejada del fútbol.

Jacques Chirac, electo alcalde de París (1977) y presidente de Francia (1995-2007), fue uno de los impulsores del proyecto.

El sociólogo del deporte Patrick Mignon sostiene que "un gran club no sólo necesita grandes jugadores y grandes equipos, sino también un público considerable que lo apoye".

Con el tiempo, ese reducido grupo de ultras se fue robusteciendo gracias a las dádivas recibidas (entradas y abonos a muy bajo costo).

Hoy son los bastoneros que incitan a insultar y hostigar a Messi y a Neymar dentro y fuera del majestuoso estadio Parque de Los Príncipes, bajo el silencio cómplice de la dirigencia qatarí. El Messi francés sufre el daño psicológico que produce el mal trato discriminante aunque provenga de una porción minúscula de aficionados.

Tal insidiosa demostración gravita en su ánimo de futbolista a pesar de su profesionalidad.

Ni su gran calidad de jugador (valorada en todo el planeta) es capaz de revertir este proceso ideado para desacreditarlo.

Quizás pronto los directivos del PSG le levanten la sanción aunque sus días en París parecen estar contados. Ya no caben dudas que la memorable final ganada a los franceses en el Mundial de Qatar fue el disparador de esta tragedia.

Antígona es una tragedia griega atribuida a Sófocles. Su protagonista fue castigada por desobedecer las órdenes de su tío, el Rey Creonte, a quien ella le reprochaba el sacrilegio de negarle la sepultura a su hermano Polinices, tras el duelo fatal con su hermano menor Etéocles y ser declarado traidor. Antígona (hija de Edipo de Tebas) sostenía que "la ley de un rey no puede derogar las leyes de los dioses" y antes de morir dejó esta célebre frase: "No nací para compartir el odio, sino el amor".