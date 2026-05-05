Este martes, 5 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 752.5189 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,16%. La cotización del Real mostró un avance de 2.60% en la última semana y de 2.40% en el último año, señalando una tendencia positiva reciente y sostenida. En los últimos 10 días, el Real mostró vaivenes frecuentes con predominio de avances y dos jornadas sin cambios, cerrando con un sesgo alcista pese a retrocesos puntuales. La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 14.62%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.90%. La tendencia de la cotización del Real hoy es positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 75251.89378512665 pesos colombianos; 200 reales cuestan 150503.7875702533 pesos y 500 reales cuestan 376259.46892563325 pesos, considerando un valor por unidad de 752.5189378512665 pesos colombianos.