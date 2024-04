El inquietante aviso del JP Morgan a Milei y la interna eterna del PJ

Si pensábamos que el final del gobierno más debatido de la historia nos iba a dejar sin ese entretenimiento perenne que es la interna peronista, estábamos recontra equivocados.

Después de cuatro años en los que todo se discutió en público, tras cruzar los 100 días estando en la oposición, nada de ello está superado en las filas del campo kirchnerista o nacional y popular por llamarlo de alguna manera.

El dato de pobreza de 2023 en el 41,7% que difundió el Indec gatilló un tuit del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, para resaltar que se trataba de un empeoramiento de los indicadores sociales que provocó el paso de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda.

Sí Cristina Kirchner lo había torturado al investigador de Columbia con eso de volver a las políticas de "los doce años" previos a 2015, Guzmán le tiró por la cabeza al tigrense el recuerdo de que él había logrado "crecimiento con progreso" en 2021, cuando la economía se recuperó tras la pandemia y mejoraron las cuentas fiscales.

Desde el massismo, la respuesta incluyó un posteo en X del ex funcionario Guillermo Michel que le enrostró la "pasantía cara" que hizo en el Estado en un mensaje que incluyó el link a una nota sobre una causa judicial de abril de 2023 que al menos en el título involucraba al ex ministro albertista, porque ante todo se debaten ideas.

Con el propio Massa dividido entre sus conchabos con el sistema financiero internacional y reapariciones esporádicas para no sacarle el respirador al Frente Renovador, quien queda en pie como referencia para una parte del peronismo -si se la ubica a Cristina Kirchner en algún formato del retiro- es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires al que cuando le pedís una autocrítica por la derrota del año pasado lo primero que contesta es "pero yo gané".

Aunque tiene razón, en la marcha del 24 de marzo estuvo más cerca de Andrés "El Cuervo" Larroque, uno de los primeros en empezar a correrse de La Cámpora en su momento con su "La patria es el otro" y que viene postular que tal vez les fue mal porque cuestionaron mucho el rumbo en público, una afirmación que es algo así como que yo dijera que en mi casa se habla mucho de River y me hiciera el distraído.

La respuesta de Eduardo "Wado" De Pedro, a todo esto, pareció recoger el guante al hacer una metáfora sobre que en realidad si la combi no llegó a destino fue porque se quedó sin nafta, no porque había gente que advertía que iba a escasear el combustible. Traducido: porque había que inyectar de alguna manera una mejora en el poder adquisitivo de la población , como si fuera mágico hacerlo.

Si la exposición del fugaz precandidato a presidente de Unión por la Patria refleja el pensamiento de Máximo Kirchner y en todo caso también de su madre estamos ante un capítulo nuevo de las diferencias que en algún momento Kicillof había insinuado cuando había pedido "una nueva melodía" para el peronismo y el titular de La Cámpora le había dicho que no sabía de música, porque a falta de consensos hay tantas metáforas como internas en este estado de cosas.

Obviamente que pensar de qué forma se conjugará una oposición al actual oficialismo en La Libertad Avanza excede en mucho a los que fueron representados en el balotaje por Massa. La división que empieza a trazar el presidente Javier Milei hace que de golpe se den combinaciones pasajeras pero que vale la pena anotar. En un momento votan juntos el kirchnerismo y Martín Lousteau, de la Unión Civica Radical, y justo en ese momento el gobernador de Santa Fe, del mismo palo en Juntos por el Cambio , se tira flores por el apoyo mutuo con Kicillof en la lucha contra el narcotráfico.

¿Está ahí el germen de un acercamiento hacia otra forma política? Hasta en un momento el bonaerense había quedado cerca del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en los reclamos de fondos provinciales, en una línea donde hubo coincidencias con otro del PRO, como Ignacio Torres. Todo está en el aire y, salvo que seas el número uno, Daniel Osvaldo Scioli, capaz de ser oficialista de toda administración en la Argentina, es posible que las fichas en el tablero de la oposición todavía no estén claro cómo van a caer.

La dispersión o unión del PJ y una nueva oposición será, seguramente, un espejo del éxito o fracaso del intento del Gobierno de controlar la economía. Conseguir que, si la gente aguanta la recesión y sostiene el respaldo al Presidente, el ajuste fiscal nunca visto en democracia y la decisión de secar la calle de pesos logren bajar la inflación del 13% que asoma como nuevo escalón duro de roer.

En ese punto, la Casa rosada festejó esta semana la publicación de un pronóstico del banco que lleva el nombre de John Pierport Morgan, el pionero sinónimo de Wall Street que tiene una estatua en el bajo Manhattan, en el que se vaticina un rebote fuerte de la actividad para ya el segundo trimestre de este año, con una perspectiva el año que viene de crecimiento del 5,2% y un Índice de Precios al Consumidor que bajaría, siempre según JP Morgan, al orden del 40% en 2025 tras quedar en 200% a fin de este año.

La advertencia del JP Morgan

Ese reporte que circuló como pan caliente en chats oficiales que en las redes sociales se viralizó de la mano de los que dicen que el Javo los está domando a todos los que no la ven incluye también una advertencia que pudo haber pasado inadvertida en momentos de euforia.

El título que destaca "Acumulando reservas" termina con tres puntos suspensivos porque más abajo hay otro subtítulo que continúa "... y una nueva deuda comercial".

Es el dato de los pagos a importadores que se están pateando para adelante y que según el gigante financiero acumulan US$ 8.800 millones hasta febrero, un dato que deja muy endeble el éxito de la compra de divisas por US$ 8.500 millones en el mismo período, sin contar la deuda emitida también en moneda extranjera con los bonos Bopreal por otros US$ 8 mil millones.

¿Cuán sólido es entonces el frente cambiario, clave para poder estirar el horizonte de baja de inflación y para soñar con algo así como una recuperación? Es la gran pregunta de cara a la cosecha gruesa, donde el Gobierno espera recibir un fuerte ingreso de divisas siempre y cuando el campo considere que la ecuación le cierra para vender sus dólares a este precio, luego de que el tipo de cambio viniera aumentando al 2% mensual con una inflación de más de dos dígitos.

¿Hará falta otra devaluación? El Gobierno dice que de ninguna manera, que el tipo de cambio real recontra aguanta. ¿Habrá otro "mix" de liquidación entre el tipo de cambio oficial y el paralelo? También se rechaza esa idea. ¿Puede haber baja de retenciones? Difícil por el frente fiscal. ¿Entonces? Final abierto.