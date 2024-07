El canto racista que le sirve al Gobierno para reafirmar de qué lado está

Los cantos racistas de la Selección argentina contra Francia luego de la obtención de la Copa América son condenables en cualquier lugar del planeta, menos en la Argentina.

Todo comenzó cuando Enzo Fernández filmó un video con varios de los demás integrantes de la Selección, luego de ganar la Copa en Estados Unidos, dónde cantaban de forma despectiva contra Francia y sus jugadores. Una canción que forma parte del folklore del fútbol, o más precisamente del folklore del fútbol argentino, pero que no deja de ser condenable. Los tiempos cambiaron y por eso también Enzo Fernández, un jugador de apenas 23 años pero que es campeón de América y del Mundo, y que juega en la Premier League, sabe que se equivocó. Seguro que bien asesorado, pidió disculpas. Hasta ahí, los cantos condenables podían encapsularse como una suerte de pecado de juventud, sin intención real de ofender a cualquier ser humano o a un país.

Pero la historia no terminó ahí porque quién le echó leña al fuego fue la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

"Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros", expresó Villarruel desde sus redes sociales. La vicepresidenta remarcó que "Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir", agregó. "Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco, Messi ¡gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", expresó.

Antes de las declaraciones de Villarruel el Gobierno había desafectado a Julio Garro, el ahora ex subsecretario de Deportes porque había deslizado que Lionel Messi debía disculparse por los cantos xenófobos.

¿A qué juega el Gobierno? Los partidos de derecha en Europa no tienen precisamente un discurso inclusivo. Algunos de esos partidos empezaron a ganar elecciones. Si a lo que pasa en Europa se le suma un Donald Trump con muchas posibilidades de volver a la Casa Blanca, tal vez estamos asistiendo a un cambio de época, dónde el gobierno argentino parece no tener duda de qué lado quiere quedar. Salir a "bancar" oficialmente los cantos de la Selección, puede ser, además, una excusa perfecta para reafirmar un posicionamiento libertario y "antizurdo" no sólo a nivel país.