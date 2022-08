Dólar pacificador y diálogo: Massa quiere alejar del precipicio la relación con el campo

Pacificación y dólares. Diálogo y la necesidad urgente de romper el hielo entre dos sectores como el Gobierno y el campo, que hace ya tiempo no tienen más que tironeos, una relación que parecía no tener otro camino más que el precipicio.

Bahillo dio detalles sobre la reunión con la Mesa de Enlace: qué temas trataron



Ni de uno ni de otro lado ahorraron intentos por tirarse con munición gruesa. Mientras desde el Gobiernos trataron varias veces a los productores como "especuladores", entre otras cosas, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, no tuvo mejor idea que devolver gentilezas y calificó de la misma forma a la gestión del presidente Alberto Fernández.

"Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación y genere la confianza necesaria" , dijo Pino en la inauguración su muestra anual.

El ministro de Economía, Sergio Massa, heredó esta situación y ahora le toca intentar darla vuelta. El viernes pasado finalmente mantuvo un encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace del campo, una reunión de la que también formó parte el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y los ejes sobre los que se discutieron fueron variados.

Sin embargo, el punto central de la discusión pasó por el dinero que reciben los productores de granos al momento de exportar su mercadería . Parte de esta cuestión supuso estar solucionada con la puesta en marcha del dólar soja -durante la gestión de los ex ministros Silvina Batakis y Julián Domínguez-, aunque el formato no terminó de convencer al campo.

Inflación récord de julio: una por una, las negociaciones para aliviar bolsillos de jubilados y trabajadores



Este mecanismo evidentemente pone más dinero en el bolsillo de los productores, aunque al mismo tiempo representa una complejidad que el agro califica como "sin sentido".

un dólar más simple

Durante la reunión del viernes la Mesa de Enlace repitió el mismo discurso que viene dando desde que se anunció la nueva cotización especial: "Está bien la búsqueda porque ofrece una mejora en los ingresos, aunque hay que ir hacia algo más simple".

Esa simplicidad de la que hablan tiene que ver directamente con imponer un valor más alto para el dólar que cobran , tal vez atado a algunas variables, pero con un menor grado de complejidad financiera que tiene el dólar soja que anunció hace algunas semanas el Banco Central.

Ni Massa ni Bahillo, se comprometieron a avanzar en un sentido explícito, aunque sí quedó claro que "algo habrá".

José Ignacio De Mendiguren: "A la Argentina la destruye el Microcentro especulador y la recupera el Interior productivo"



La necesidad de llegar a algún acuerdo en este sentido afecta tanto a los productores como al Gobierno. El agro precisa comenzar a recibir los dólares para comprar los insumos necesarios para la próxima campaña , y las arcas estatales tienen urgencia por comenzar a recibir dosis fuertes de divisas.

Hasta el momento, el efecto de la liquidación de granos como consecuencia del "dólar soja" no es el que había previsto el Gobierno cuando puso en marcha la medida

En lo que va de agosto la liquidación del campo apenas ronda los u$s 800 millones , un movimiento no demasiado diferente al que se dio en los primeros días de julio -cuando no existía el dólar soja-, lo que muestra que el incentivo que intentó el Gobierno no tiene hoy una gran aceptación.

Pero más allá de las necesidades puntuales de unos y otros, y en busca de tener un buen arranque de la relación con el campo, Massa simplemente fue "a escuchar". Por esto, optó por no presionar a los productores con discursos como la retención de granos o distintas acusaciones, como sí ocurrió en los últimos tiempos por parte de otros funcionarios, incluidos el propio presidente Alberto Fernández.

" Lo que se buscó fue romper el hielo; ver de qué forma se pueden ir acercando posiciones y, sobre todo, crear un clima de diálogo. Era el primer encuentro de esta nueva gestión del Gobierno con el sector. Lo mejor que se podía hacer era escuchar y buscar alguna salida, pero de ninguna manera ir al choque. No va por ahí lo que se busca", sostuvo una fuente oficial consultada por El Cronista.

Aumento de luz y gas: el Gobierno dio detalles de cómo serán los nuevos esquemas de tarifas



El Gobierno avanza ahora para encontrarle la vuelta a esta necesidad compartida con el agro de hacerse de dólares. Todo apunta a que se buscará la fórmula para simplificar el dólar soja, tal como reclaman los productores, que seguramente tendrá alguna variable de cálculo, aunque mucho más simple de la que rige hoy.

Todo sea por conservar la calma y lograr que la relación por conveniencia entre Campo y Gobierno sea lo más llevadera posible.