En España, tras el fallecimiento de una persona, sus bienes, derechos y deudas se integran en el proceso sucesorio. En este sentido, las cuentas bancarias deben ser consideradas. Si los familiares no toman acciones de manera expedita, podrían enfrentar consecuencias inesperadas, que van desde comisiones hasta la pérdida de fondos o heredar deudas no correspondientes. Existen muchas personas que ignoran el procedimiento que rige una cuenta bancaria después del fallecimiento del titular. La normativa es explícita, pero demanda una gestión ordenada y la documentación correspondiente para que los herederos puedan salvaguardar su patrimonio y evitar sanciones. Es recomendable cerrar las cuentas abiertas si no se utilizarán, ya que muchas entidades aplican comisiones de mantenimiento mensuales que pueden seguir acumulándose y generar saldos negativos, lo cual afecta directamente a los herederos. Una vez confirmada la existencia de cuentas, se debe notificar el fallecimiento al banco lo antes posible. Para este trámite es imprescindible presentar el certificado de defunción y la documentación que acredite el vínculo legal con el fallecido: testamento o declaración de herederos. La primera acción recomendada es comprobar si el fallecido tenía cuentas activas, ya que no siempre existe información directa. Para ello, los herederos pueden acudir a la Administración Tributaria, que dispone de datos facilitados por las entidades financieras. Esta consulta permite verificar si existen depósitos, deudas pendientes o cuentas inactivas a nombre del fallecido. La Agencia Tributaria cuenta con un canal específico para llevar a cabo la gestión de estos asuntos y prevenir que el patrimonio permanezca en situación de desamparo. No notificar al banco ni gestionar adecuadamente la cuenta bancaria de una persona fallecida puede generar diversos inconvenientes: En España, las deudas del fallecido no se cancelan automáticamente tras su muerte. Los herederos pueden elegir entre tres opciones: Elegir la mejor opción requiere conocer con precisión el patrimonio del fallecido. Por eso es clave solicitar el inventario de bienes y deudas y contar con asesoramiento legal antes de aceptar o rechazar una herencia.