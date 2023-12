Desafíos y Oportunidades tras la COP28

En la travesía post-COP28, donde los líderes mundiales han sellado un pacto para abandonar los combustibles fósiles y abrazar la transición hacia energías limpias, Argentina se encuentra en una encrucijada crítica. Este acuerdo, respaldado por el Balance Mundial, insta a una transición energética "equitativa y ordenada". Su objetivo es tomar medidas durante esta década crucial para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Como meta inmediata para 2030, se estipula triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Pero la pregunta que resuena es si el gobierno de Javier Milei puede conjugar sus principios ideológicos planteados durante la campaña con las exigencias realistas de la política climática internacional, transformando la presión global en una auténtica oportunidad para posicionar al país en la vanguardia de las energías limpias.

La nueva administración, encabezada por Milei, se ha comprometido a mantenerse dentro del Acuerdo de París y a honrar los compromisos ambientales internacionales. Las palabras de Marcia Levaggi, enviada por la canciller Diana Mondino a la COP28 con un mensaje claro para la comunidad internacional, señalan la continuación del trabajo de la Subsecretaría de Ambiente en la recolección de información y la actualización de compromisos nacionales. De hecho, Levaggi afirmó a El Cronista que la Subscretaría de Ambiente, a cargo de Ana Lamas, "va a continuar con la recolección de la información y la elaboración de los planes nacionales, de las comunicaciones nacionales, de las estrategias, de las NDC (los compromisos nacionales de reducción de emisiones). Esta última fue actualizada en 2021, cuando sea oportuno, en 2026 o 2027, presentaremos la actualización en línea con el mandato del Acuerdo de París".

Sin embargo, el verdadero desafío radica en traducir estas palabras en acciones tangibles, particularmente en el acelerado desarrollo de fuentes de energía renovable, un reto que requerirá no solo planificación meticulosa sino también la capacidad de conciliar ideología con pragmatismo.

Juan Carlos Villalonga, presidente de Globe International, advierte sobre la necesidad de que Milei deje atrás sus dogmas ideológicos para adoptar una mirada realista de la política climática. "Aunque se ha transmitido un mensaje de continuidad en materia climática a nivel internacional, el ajuste de compromisos para 2030 y 2035 plantea un desafío monumental que exige planificación estratégica y metas restrictivas para 2025. En el corto plazo, todas las expectativas están en el despliegue acelerado de las renovables (eólica y solar) y la eficiencia energética. Al mismo tiempo prepararnos para ser competidores en hidrógeno para 2030", señala Villalonga a El Cronista.

En esta ecuación compleja, Martín Dapelo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), destaca la importancia de la alineación de Argentina con los objetivos regionales: "Cada Cumbre Climática que pasa queda más claro que más allá de la división de países desarrollados y en vías de desarrollo, o el Norte global versus el Sur Global, hay una temporalidad distinta en la necesidad respecto de la transición entre Latinoamérica y el resto del mundo. De cara a la COP30 que se realizará en el año 2025 en Brasil, tendremos que tratar de lograr el equilibrio fiscal sin que ello disminuya los objetivos ambientales".

Sin embargo, Dapelo aclara que el desafío no solo reside en el corto plazo; la visión de largo plazo de la política ambiental es esencial para mantener la coherencia en medio de cambios de gobierno y para asegurar que el rumbo trazado hacia metas a 2030 y objetivos de carbono neutralidad a 2050 no se vea alterado cada cuatro años.

La COP28 reveló una realidad: pasar de la expectativa del 'phase out' a conformarnos con el 'transitioning away'. "La declaración que duplica las metas de eficiencia energética y triplica las de energías renovables, a la cual Argentina se ha adherido junto a más de 130 países y 300 organizaciones, puede ser no vinculante, pero su importancia radica en mantener al país en la mesa de negociación para obtener financiamiento destinado a la acción climática", expresa Dapelo a El Cronista.

Marcelo Álvarez, Director en Coral Energía (Grupo Iraola) sostiene ante la consulta de El Cronista que el desafío en esta etapa del gobierno de Milei es tener el financiamiento adecuado. "Hay un estudio de Naciones Unidas que muestra que para el caso de la transición energética, comparando el gas con las renovables, las renovables no solo bajan mucho más las emisiones sino que son más baratas y generan diez veces más empleo. A partir de esto, tanto en eólica como solar -que son capital intensivo- lo esencial es que los préstamos, tanto en tasa de interés como en período de repago, sean más adecuados a renovables. Y eso se puede conseguir con una ley de Transición y una ruta energética conseguir financiamiento de organismos multilaterales que ayudarían a que mientras tanto que Argentina estabiliza su macroeconomía poder bajar los costos de financiamiento a los que tienen Brasil y Chile, que tienen la mitad de la tarifa en renovables que nosotros porque la tasa de interés es entre dos o tres veces más baja que la nuestra".

Álvarez además señala la importancia de la licitación de generación forzada de Cammesa para reemplazar combustibles fósiles en motores en el Norte y Centro del país que genera empleo y baja el precio de la energía: "En ese contexto se firmaron los primeros tres proyectos con acumulación de energía. El acumular permite flexibilizar la oferta de solar y eólica, que son variables. Estos proyectos se hicieron en redes de no más de 20 megas en redes de distribución. Hay un espacio para seguir creciendo allí hasta que haya más infraestructura eléctrica para poder volver a hacer grandes parques".

En el preludio de la COP30 en Brasil , el desafío se intensifica. No se trata solo de equilibrar las cuentas fiscales y las metas ambientales, sino de trazar una estrategia audaz para posicionar a Argentina como referente en la transición energética. ¿ Cómo convertir la ambición en acciones concretas que atraigan inversiones y catalicen el crecimiento del sector de energías renovables? Desde el inicio de la campaña electoral, el equipo de energía de La Libertad Avanza liderado por Rodríguez Chirrillo ha trabajado en un plan en este sentido.

Los líderes del sector no dudan en destacar la necesidad de estabilizar la macroeconomía, ordenar la economía y atraer inversiones y financiamiento. Este no es solo un deseo; es una necesidad imperante para que el florecimiento del sector de energías renovables sea una realidad tangible. ¿Podrá efectivamente Argentina no solo enfrentar este desafío, sino convertirlo en un motor de crecimiento y desarrollo sostenible?