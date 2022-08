Boca y el PSG, los clubes de la discordia

El insólito cronograma del Mundial Qatar 2022 ha provocado una serie inagotable de partidos por televisión. Por ese motivo, los aficionados matizan la espera mundialista y no sólo le prestan atención al juego sino también a los enfrentamientos entre las estrellas de fútbol.

En los últimos días, se han sumado nuevos capítulos de uno y otro lado del océano Atlántico. Se trata de renovados conflictos de egos entre futbolistas de un mismo club. Una vez que los jugadores se suben al ring de la fama, la curiosidad por saber más invade a las audiencias.

Muchos fanáticos viven el día a día a través de las redes sociales tomando partido por el crack preferido . Sólo una minoría busca mirar la trastienda en un intento por llegar al fondo del fenómeno.

BENEDETTO VERSUS ZAMBRANO

En el entretiempo del partido contra Racing, el delantero Darío Benedetto y el defensor Carlos Zambrano terminaron a los golpes y empujones en camino a los vestuarios. Según versiones periodísticas, ambos jugadores de Boca fueron separados por el personal de seguridad del estadio.

"Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol, boludo. ¡Tomen marcas!", había reclamado Benedetto a sus compañeros dentro del campo de juego.

En el regreso al segundo tiempo, Zambrano lucía una hinchazón en el pómulo izquierdo y el goleador, marcas en su cuello, oreja izquierda, y un poco de sangre en su boca. Si este incidente hubiera sido advertido por la cuaterna arbitral, ambos jugadores hubieran sido expulsados, dejando al equipo en inferioridad numérica.

La regla 12 del juego (IFAB) prescribe como conducta violenta: "Si un jugador se emplea o tiene la intención de emplearse con fuerza excesiva o con brutalidad contra un adversario cuando no le está disputando el balón, o contra un compañero de equipo ... independientemente de si se produce o no contacto...".

Ante la falta de un informe arbitral sobre lo sucedido, que hubiera habilitado la intervención del Tribunal de Disciplina de AFA, Boca Juniors decidió suspender a ambos futbolistas por dos partidos.

El vicepresidente, Juan Román Riquelme, en diálogo con ESPN declaró: "Los chicos han tenido una discusión, ahora tienen que reflexionar. Y nada más. Las discusiones entre compañeros se dan en los entrenamientos, más de una vez pasa ahí. En un partido es raro porque vos siempre estás enojado con el rival".

Y así, como al pasar, le apuntó al periodismo: "Yo no estuve ahí adentro, no sé por qué fue la discusión pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí, me sorprende que ustedes se enteren de todo".

En tanto, el defensor Zambrano, en diálogo con el sitio peruano Trome, criticó la decisión del Consejo de Fútbol del Xeneize: "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero sólo queda aceptar". Y agregó: "Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas".

MBAPPE VERSUS LOS ARGENTINOS DEL PSG

El joven delantero Kylian Mbappé (23), valuado en 160 millones de euros, tras rechazar una oferta del Real Madrid, es la figura mejor paga del Paris Saint Germain (PSG).

Según el diario brasileño UOL Sporte, el astro francés le pidió al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, desmantelar la "República Argentina" del vestuario, que hasta hace poco compartían Lionel Messi, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Ángel Di María, ya exiliado a la Juventus.

Neymar también integra la lista de los reprobados por Mbappé. Durante el partido con Montpellier el "7" discutió con el brasileño al momento de patear un penal. Minutos antes había fallado uno y Neymar fue el encargado de ejecutar el segundo.

"No pasó nada, fue algo corto. Los dos hablaron, hubo una conversación, Ney se sintió listo y Kylian lo dejó patear", explicó el entrenador Christophe Galtier. Y precisó: "Era lógico que Neymar pateara el segundo tras el penal fallado. Se han respetado las cosas".

Luego que "Ney" le diera "me gusta" a algunas publicaciones en Twitter que cuestionaban al goleador francés, estalló la polémica. Fayza Lamari, la madre de Mbappé, en una entrevista al medio Kora Plus apuntó: "Para este partido se respetó el orden en el terreno. Era Kylian el uno, Ney el segundo. Las cosas son gestionadas internamente en el Paris Saint Germain, todo va bien".

El portugués Luis Campos, nuevo director deportivo del PSG, se reunió con ambos futbolistas para advertirles que los problemas se arreglan "puertas adentro".

Tras la goleada por 5 a 2 al Montpellier, causó sorpresa la declaración del DT galo: "Hemos pasado una semana muy agradable en el trabajo, los unos y los otros han trabajado bien, lo he apreciado en todas las sesiones de esta semana y este epifenómeno ha desaparecido muy rápidamente, es decir, el día después del partido".

Según la Real Academia Española epifenómeno proviene del griego y en psicología significa "fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él"

Galtier, quien sustituyó al argentino Mauricio Pochettino (contando con el pulgar arriba de Mbappé), fue claro en sus primeras instrucciones al plantel: "Hay que disciplinarse dentro y fuera del campo".

Además de implantar un "nuevo orden" para patear los penales evitando discusiones en cancha, el DT dictó otras reglas de conducta.

Horario de llegada a la ciudad deportiva de Camp des Loges : entre las 8:30 y las 8:45, a fin que el plantel comparta el desayuno. Quien llega tarde sin permiso previo o por una justificación válida deberá regresar a su casa.

: entre las 8:30 y las 8:45, a fin que el plantel comparta el desayuno. Quien llega tarde sin permiso previo o por una justificación válida deberá regresar a su casa. Desayunos y almuerzos compartidos con prohibición de usar el teléfono móvil , a fin que los jugadores puedan conversar entre ellos, favoreciendo el "espíritu positivo".

, a fin que los jugadores puedan conversar entre ellos, favoreciendo el "espíritu positivo". Los grupos de jugadores no deberán ser cerrados (según lengua, etnia, nacionalidad o cultura), procurando que sean más abiertos y se mezclen entre sí.

(según lengua, etnia, nacionalidad o cultura), procurando que sean más abiertos y se mezclen entre sí. Con la contratación de un nutriólogo a tiempo completo (profesional de la salud que diagrama planes de alimentación y estilos de vida saludables) se eliminaron las bebidas azucaradas, más algunas salsas y aderezos, con dietas personalizadas.

(profesional de la salud que diagrama planes de alimentación y estilos de vida saludables) se eliminaron las bebidas azucaradas, más algunas salsas y aderezos, con dietas personalizadas. Seguimiento de las salidas nocturnas de los futbolistas .

. Un documento ético que firman los jugadores a su arribo al PSG, donde se detallan con más precisión los derechos y obligaciones.

La dupla Galtier-Campos ha salido en busca de un psicólogo para integrar al equipo médico, teniendo por objetivo mejorar el temple y la moral de los jugadores ante cualquier adversidad durante el juego.

LAS CLáUSULAS ESPECIALES DE NEYMAR

Según el diario El Mundo de España, al momento del fichaje de Neymar al PSG, firmó un documento ético con un "bonus" de 6.500.160 euros a cobrar por "saludar y dar las gracias a los hinchas antes y después de cada partido", más 541.680 euros brutos al mes por ser "cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados".

Como contrapartida, se le impone la restricción de hacer "cualquier comentario público adverso sobre las opciones tácticas del equipo y en todo momento debe estar ausente comentarios públicos negativos sobre el club".

EL PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS FUTBOLISTAS

Algunos estudios sobre investigación psicoanalítica aplicada al deporte señalan la necesidad de practicar diferentes tests y variables a considerar: motivación, control del estrés, atención-concentración, autoconfianza. En función de ello, se sugieren técnicas para lograr la cohesión de equipo y mejorar la actitud ante una constante mayor demanda en el rendimiento deportivo.

Los trastornos de ansiedad suelen reflejarse en reacciones de violencia verbal o física durante el partido. Según los especialistas, un minucioso informe sobre el perfil psicológico de cada integrante del plantel hará posible un diagnóstico preciso de la situación, a favor de alcanzar una sana competencia, tolerancia y buena convivencia.

El deporte de alto rendimiento requiere de una buena gestión tanto individual como colectiva sobre ciertos pilares: esfuerzo, sacrificio, voluntad, disciplina, objetivo, riesgo, perseverancia.

NOTA AL PIE

Boca Juniors y el PSG son dos clubes muy populares, con gran presencia como marcas dentro del mercado del fútbol mundial. Sin embargo, a causa de algunos desmanejos y falta de controles son permeables a los desbordes de los futbolistas más cotizados.

Según la mitología griega, la diosa Eris o Éride personificaba a la discordia, catalogada como cruel porque buscaba permanentemente el conflicto. También era reconocida por encarnar a la rivalidad, el caos, los celos y la ira.



Las peleas internas que se dejan ver fácilmente erosionan la confianza de socios y simpatizantes que aspiran a nuevos éxitos deportivos. A esta altura del siglo XXI existen herramientas comunicacionales para persuadir a propios y extraños sobre las buenas prácticas y los ejemplos de conducta que deben seguirse.



Los derechos y obligaciones de los futbolistas deberían hacerse públicos como punto de partida de un proceso de reconversión de imagen. Por su lado, los ídolos deportivos deberían comportarse como tales dentro y fuera de los estadios, hasta abandonar definitivamente el campo de la discordia.