Boca versus Always Ready: camisetas de regalo y la parábola del VAR

El Club Always Ready (CAR) se fundó el 13 de abril de 1933 en la ciudad de La Paz Bolivia, en medio de la llamada "Guerra del Chaco" .

La iniciativa se debió al entusiasmo por jugar al fútbol de un grupo de estudiantes del colegio La Salle , bajo la consigna de "Siempre listos", de ahí proviene su nombre en inglés. Por haber adoptado la camiseta con la banda roja similar a la de River Plate, se los apoda "el Millonario".

A partir del 2014, tras las inversiones que hicieron los nuevos dueños del club, también se lo distingue como "el PSG boliviano".

El pasado miércoles el CAR jugó contra Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles de La Paz (a 3577 metros de altura). Un dudoso penal cobrado tras un choque frontal entre el delantero Salvio y el arquero Giménez selló el resultado final 0-1 favorable a Boca.

Un hecho inadvertido previo al inicio del partido luego se volvió viral en medio de las protestas del equipo boliviano.

LOS OBSEQUIOS A LA TERNA ARBITRAL

Una vez finalizado el partido, los directivos del club boliviano denunciaron a sus pares de Boca por unos regalos entregados a los árbitros peruanos . Cuando el juego ya se había iniciado, la policía de Bolivia junto a las autoridades de Conmebol, ingresaron al vestuario de los jueces y hallaron varias bolsas con camisetas de Boca. Pronto, un video se hizo viral en las redes sociales.

El presidente del CAR Andrés Costa declaró en diálogo con TyC Sports: "No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes".

Y agregó: "Inmediatamente se comunicó a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó".

"Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados", concluyó el mandamás del club boliviano.

Estos comentarios tuvieron en el centro de la escena al juez peruano Kevin Ortega, quien fue increpado por los jugadores del CAR tras el decisivo penal a favor del Xeneize, enterados de que no había asistencia tecnológica del VAR.

El arquero Arnaldo Giménez fue uno de los protagonistas de la jugada polémica y se manifestó contra el árbitro: "Cómo se puede analizar algo que no tiene que ver con el fútbol. Es un regalo, que los árbitros se dejen de joder, que dejen que los equipos denominados chicos compitan. Le pregunto al árbitro qué cobró y no me sabe responder. Es muy obvio que el árbitro nos vino a cagar el partido. Hay un sacrificio detrás de todo esto. Y no nos dejan competir. Es muy triste, porque terminan regalándole el partido".

El experto Miguel Scime, exárbitro e instructor de arbitraje Afa-Conmebol-FIFA, publicó en Infobae: "Hay que aclarar que no fue infracción, ya que el guardameta local llegó antes al balón y Salvio siguió su carrera, siendo él quien inició el contacto para luego dejarse caer. El árbitro desde lejos no aprecia quién propició el contacto y marcó de forma equivocada una falta inexistente ".

LA DESMENTIDA DE BOCA Y EL REGLAMENTO

La desmentida boquense no tardó en llegar por parte de Jorge "Patrón" Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme (vicepresidente).

"Desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estado, y hay testigos que lo pueden decir".

En tanto, el asesor de árbitros de la Conmebol, Juan Carlos Lugones, sostuvo que Riquelme fue quien le entregó los obsequios en la previa al partido pese a que le advirtió que "estaba prohibido" y que "no era reglamentario".

Los jueces salieron al campo de juego para dirigir el partido sin saber de tales regalos.

Más tarde, la policía boliviana confiscó en el vestuario de los árbitros varias bolsas con camisetas, entre ellas una de Edwin Cardona (hoy en Racing Club) y otra de Darío Benedetto.

El Código de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) establece que sólo se podrán ofrecer o aceptar obsequios en los siguientes casos: "a) Tengan un valor simbólico o irrelevante. b) Excluyan toda influencia en la ejecución u omisión de un acto. c) No contravengan sus obligaciones. d) No deriven en beneficios económicos indebidos o de otra índole. e) No causen un conflicto de intereses. Cualquier obsequio o beneficio que no cumpla todos estos criterios está prohibido".

Y se agrega que "no están comprendidos los objetos promocionales de marcas, entradas de protocolo, lapiceros con marcas corporativas, cuadernos, calendarios, gorras, camisetas y, en general, todo material publicitario que tengan un valor simbólico o irrelevante".

Como sanción se prevé una multa mínima de U$S 1.000 dólares, incluyéndose la cantidad recibida indebidamente como beneficio en el cálculo de la misma. Adicionalmente, se aplica al infractor la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol entre 2 y 5 años como máximo, según la gravedad del incumplimiento o en caso de reincidencia.

Según las normas éticas comentadas, la entrega de las camisetas boquenses a los árbitros peruanos no resulta prohibida ni sancionable.

EL "SIN VAR", SALARIOS, GASTOS Y BONOS EXTRAS DE LA CONMEBOL

En 2017, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) implantó el sistema de video arbitraje conocido como VAR (Video Assistant Referee), siendo utilizado por primera vez en la semifinal entre River y Lanús por la Copa Libertadores.

La inversión inicial fue de unos U$S 850 mil dólares, en parte financiada con ayuda de la FIFA.

A pesar de la experiencia recogida desde entonces, en la edición 2022 de la Copa Libertadores el uso de la tecnología en las fases de grupos fue descartado (el VAR será utilizado desde los 8vos. de final en adelante).

Sobre un total de 147 partidos del torneo más relevante de Sudamérica, sólo 29 serán auditados por el VAR.

Según publica el periodista Alejandro Casar González (LA NACIÓN) una de las razones para el "no uso" del VAR en las primeras fases de la Libertadores es de "logística pura", "hay una imposibilidad técnica" según explicaron desde Luque, donde está emplazada la Conmebol".

La Conmebol invirtió más de U$S 2 millones de dólares en el edificio donde funciona el VAR, desde donde se pueden controlar en tiempo real hasta 4 partidos en simultáneo.

La segunda razón declarada es el número insuficiente de árbitros capacitados para manejar esa herramienta tecnológica.

La solución a la mayor demanda recién podría llegar con la nueva licitación a proveedores del sistema a convocarse en 2023.

Al cierre del balance auditado 2021, la Conmebol registra ingresos operativos por valor de U$S +450 millones de dólares (reinvertidos de forma directa en un 93,4%), Activos Totales por unos U$S 321 millones y un Patrimonio Neto total U$S 123 millones.

No obstante, a causa de los protocolos Covid-19 y el abrupto cambio de sede de la Copa América disputada en Brasil, se registró un déficit de U$S - 22,7 millones de dólares.

El paraguayo Alejandro Domínguez fue reelegido presidente (2023-2027) por el 75° Congreso de la Confederación celebrado el pasado 1° de abril en Doha, Catar, por el voto unánime de las 10 federaciones miembro.

En su discurso el flamante presidente reelecto apuntó: "Como ya lo dijimos más de una vez: la casa está en orden. Hay gestión profesional, transparencia administrativa y solidez institucional. Ahora es el momento de salir a conquistar el mundo, de alcanzar las mayores glorias deportivas, a nivel de clubes y de selecciones".

En línea con este pensamiento, se aprobó que si una selección sudamericana resultare campeona en Catar se llevará un premio extra de U$S 10 millones de dólares.

En 2016, Domínguez había sido elegido en sustitución de su compatriota Juan Ángel Napout envuelto en el escándalo de sobornos conocido como FIFAgate. En aquella ocasión, mantuvo un diálogo muy ilustrativo: "Con respecto a mi salario quiero decirles que el señor (periodista de ABC Color) ya ha hecho público así que de mi parte no tengo nada que esconder, sin embargo, todo va a ser sometido a la subcomisión de honorarios para que haga un comparativo internacional y se proponga al Consejo Ejecutivo".

Por esa fecha, tal como había publicado el diario ABC Color de Paraguay, Domínguez reconoció que cobraba anualmente (fuera de extras y viáticos) unos U$S 828 mil dólares (U$S 44 mil de la Conmebol y unos U$S 25 mil al mes de la FIFA en su carácter de vicepresidente).

Actualmente no existe información publicada, sin embargo vale señalar que esa cifra anual representa casi la inversión inicial para la instalación del VAR, sin computar salarios, pasajes, estadías, protocolo y extras del resto de las autoridades y directivos de la Conmebol.

En el mundo atravesado por la postpandemia y las atrocidades de la guerra en Ucrania, las opiniones ceden terreno ante los hechos y datos que nos marca a fuego la realidad.

Algunos analistas de canales deportivos sostienen que el "no uso" del VAR tiene por fin garantizar la "inmunidad deportiva" (ganar siempre) a los clubes más grandes de Sudamérica ante cualquier contingencia propia del juego. Las últimas evidencias en partidos de River y Boca, a igual que antes ocurrió con Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Mineiro, parecen darles la razón.

En medio de la danza de millones del fútbol sudamericano, ojalá estas líneas sirvan a la cruzada de explicar lo inexplicable, a la espera que algún día pueda cumplirse al ciento por ciento con el eslogan "cuentas claras".