Los efectos nocivos del control de precios del Gobierno

El Gobierno ha anunciado un importante control de precios de los bienes de consumo masivo cuyo propósito es que los consumidores no vean sus salarios crecer más lentamente que el costo de la canasta básica.

Supongamos que esta expansión del sistema de control a unos 1.200 productos, se sostenga como pretende el Gobierno. Entonces, a través del tiempo y a medida que la inflación del precio de los bienes no controlados sigue en ascenso, la relación entre el precio de los controlados y los no controlados disminuirá.

Es este deterioro del precio relativo de los bienes controlados el que nos permite llegar a conclusiones respecto a cuales son los efectos últimos de los nuevos controles. Entonces, ¿qué nos dice el análisis económico respecto estos efectos? Veamos:



Ante el deterioro de los precios relativos de los productos controlados en relación a los no controlados, el incentivo que enfrentan los empresarios será producir menor cantidad de estos, y mayor cantidad de los productos cuyos precios no están controlados. Como los controlados son principalmente producidos por el sector agroindustrial (alimentos), el mismo tendera a contraerse. Entonces, junto con la menor producción, habrá menor empleo agroindustrial. Por otra parte, en relación al sector agroindustrial controlado, el resto de la industria es menos intensiva en empleo . Esta industria está altamente protegida y cobra precios muy elevados por lo cual es difícil que crezca ya sea exportando más, o vendiendo más en el mercado interno. Entonces, dado que no se han implementado políticas que dinamicen el crecimiento económico, se concluye que el control de precios será recesivo y anti-empleo. Como el sector agroindustrial es exportador neto (exporta más de lo que importa) y el resto de la industria es importadora neta, el control de precios disminuirá las exportaciones agroindustriales con lo cual nuestra balanza comercial tiende a empeorar. Es decir, este efecto anti-exportaciones ocasionado por el control de precios, es una señal contradictoria con las que los organismos internacionales quieren ver en nuestro país con el propósito de asistirnos. También hay que recordar que vigilar el cumplimiento con los controles por parte de los empresarios requiere del montaje de una costosa burocracia que todos pagaremos. Finalmente, los burócratas ante situaciones de apremios económicos originados por los controles, podrán deducir que hay favores que pueden cobrarse. Es decir, el control de precios al igual que el control de cambio está destinado a incentivar actos de corrupción.

En resumen, los controles implementados por el Gobierno tendrán varios efectos negativos incluyendo efectos: i) recesivos; ii) anti-empleo iii) anti-exportaciones y, iv) pro- corrupción. Esto suponiendo que los controles sean sostenidos en el tiempo pero esto no esta para nada garantizado. Si estos controles llegaran a fracasar, el análisis seria otro mucho menos promisorio.

Disconformes, las alimenticias quieren cerrar la discusión pero advierten por desabastecimiento



Dos comentarios finales. El Gobierno ha anunciado que no ejercerá la alternativa de devaluar y es muy probable que esto sea así. De lo contrario, para que implementar un control de precios si se pensara devaluar? Otra señal negativa para los mercados. Segundo, el Gobierno también ha afirmado que los empresarios debieran ganar mas a través de vender mas y no a través de subir precios: "...lo que se busca es que la industria gane más por cantidad y volumen, y no por precios".

En el contexto en que debe situarse esta afirmación, la misma sugiere que para el Gobierno la oferta de bienes tiene pendiente negativa es decir, a menores precios que originaran los controles, el Gobierno espera que los empresarios produzcan y vendan mayores cantidades de alimentos. Esto ya sale del ámbito de la economía clásica y se acerca mucho a la ciencia-ficción.