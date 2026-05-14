Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Puede que lo que esperas no llegue de inmediato, pero eso no significa que no ocurra más adelante. Pasarás por un día que, en un primer momento, parecerá negativo, aunque luego verás que no lo era tanto. Tendrás la impresión de que todo te sale al revés, pero en realidad solo será en cosas de poca relevancia. Capricornio tendrá hoy buena fortuna en el amor, con un clima ideal para reforzar la confianza y dar pasos concretos. Un detalle atento puede acercar mucho a esa persona especial. Compatibilidad destacada con Tauro, favoreciendo estabilidad y apoyo mutuo. Capricornio, en el trabajo la suerte se retrasa: el día puede parecer negativo y todo al revés, pero serán contratiempos menores y más adelante llegarán las oportunidades. Capricornio cuida su salud con una rutina constante: buen sueño, alimentación equilibrada e hidratación. Incluye estiramientos y ejercicio de bajo impacto para proteger huesos y articulaciones y reducir el estrés. Ten paciencia. Reinterpreta lo negativo. Prioriza lo importante y suelta lo menor. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.