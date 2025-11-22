Acuerdo Estados Unidos - Argentina: las claves de una apertura que puede reconfigurar el mapa productivo del país

Cuándo se firmará el acuerdo con EE.UU. y las reformas que prevé el Gobierno para cumplir

La firma del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos representa un punto de inflexión en la estrategia económica del país. Aunque el anuncio fue presentado como un logro diplomático, su alcance excede con creces la dimensión política dado que es, ante todo, un movimiento que redefine cómo la economía argentina se insertará en el mundo y qué sectores podrán capitalizar, o también sufrir, la transformación.

La señal es clara: Argentina busca dejar atrás el esquema proteccionista y avanzar hacia un modelo abierto, más competitivo y conectado con el mundo. Pero los efectos no serán inmediatos ni homogéneos. El verdadero impacto se verá en el mediano plazo, cuando la apertura empiece a modificar precios relativos, atraer inversiones y exponer a la producción local a nuevos incentivos y presiones.

Una economía más abierta y exigente

El principal efecto del acuerdo será consolidar la transición hacia una economía más abierta, menos centrada en el mercado interno y más dependiente de que las exportaciones puedan competir en precios y calidad. La reducción de aranceles, sumada a la eliminación progresiva trabas burocráticas, abaratará el acceso a insumos y bienes de capital provenientes de Estados Unidos.

Para aquellos sectores que ya tienen capacidad exportadora inmediata como el agropecuario, la minería o la energía, esto puede traducirse en un aumento del volumen de ventas al exterior y en una mejor inserción en cadenas globales donde Argentina hoy juega un rol marginal. El mercado estadounidense combina tamaño, poder adquisitivo y reglas estables y, para un país con crónica escasez de divisas, profundizar el acceso a ese destino es una oportunidad difícil de ignorar.

La otra cara del proceso es más incómoda dado que la mayor apertura también intensificará la competencia importada. Las empresas locales que durante décadas operaron al amparo de aranceles altos y restricciones, ahora se verán obligadas a invertir en tecnología, procesos y capital humano si quieren sobrevivir.

En el mediano plazo, eso suele derivar en un sector privado más eficiente, con costos menores gracias a insumos y maquinaria más baratos; pero, al mismo tiempo, aquellas industrias que no logren alcanzar estándares internacionales tenderán a reducirse, reconvertirse o directamente desaparecer, empujando recursos hacia actividades donde el país sí tiene ventajas comparativas.

Quirno y Rubio al anunciar el acuerdo marco entre Argentina y EE.UU.

La experiencia de otros países de la región, como Chile, que apostaron por esquemas de apertura sostenida muestra que, si las reglas se mantienen en el tiempo, el resultado puede ser un cambio estructural en los precios. Bienes transables (aquellos que pueden ser comerciados) más baratos, cadenas productivas integradas al mundo y, eventualmente, una convergencia de los precios al consumidor hacia niveles cercanos a los de las economías desarrolladas.

Esa trayectoria, sin embargo, no es automática ni lineal, y exige una continuidad política y macroeconómica que Argentina pocas veces logró.

Del litio a la carne, los ganadores de la nueva apertura

Entre los sectores claramente beneficiados, la minería de litio y cobre ocupa el primer lugar. La cooperación en minerales críticos es uno de los capítulos más estratégicos del acuerdo: Estados Unidos busca diversificar sus proveedores para reducir su dependencia de China, y Argentina se posiciona como un socio relevante con reservas abundantes y proyectos listos para escalar.

Con un marco de reglas más previsible y compromisos de trato justo a las empresas estadounidenses, aumenta la probabilidad de que lleguen inversiones por miles de millones de dólares en el sector.

La agroindustria es el otro gran ganador evidente. La mejora en las condiciones de acceso para la carne y otros productos agrícolas al mercado norteamericano puede generar un salto rápido en exportaciones porque la capacidad productiva ya existe y el sector tiene reconocimiento internacional.

La reducción de las llamadas trabas no arancelarias recortan costos y tiempos, dándole a la carne y a los subproductos argentinos una ventaja concreta para ganar participación entre los consumidores de los Estados Unidos.

Los costos de salir del proteccionismo

Así como hay ganadores claros, también hay sectores que quedan bajo presión. Las industrias protegidas con baja competitividad internacional enfrentarán un escenario mucho más exigente. Durante años, su supervivencia estuvo sostenida por aranceles altos, barreras paraarancelarias y todo tipo de restricciones a las importaciones: el famoso “cazar en el zoológico”, donde la competencia externa estaba deliberadamente limitada.

La apertura erosiona ese modelo y perjudica directamente a, por ejemplo, sectores productores de textiles, calzado, autopartes y electrodomésticos.

En la medida en que productos estadounidenses ingresen con menos impuestos y menos trabas, muchos fabricantes locales verán comprimidos sus márgenes. Algunas empresas podrán reconvertirse hacia nichos más sofisticados o hacia actividades ligadas a la exportación; otras, probablemente, no.

Eso implica riesgos sobre el empleo en ciertas regiones y segmentos de menor productividad, abriendo un frente social que el gobierno deberá gestionar.

La apuesta a la inversión estadounidense y la condición clave de la estabilidad

¿Traerá este acuerdo nuevas inversiones estadounidenses a la Argentina? Todo indica que el terreno empieza a volverse más fértil. La actualización de normas, junto con una mayor apertura en sectores estratégicos, reduce parte del riesgo regulatorio que históricamente espantó al capital extranjero.

A ello se suma el interés geopolítico de Estados Unidos en asegurar fuentes confiables de minerales y energía, en un contexto global donde la competencia con China redefine prioridades. En ese mapa, Argentina aparece como un socio atractivo, siempre que pueda ofrecer previsibilidad.

Las condiciones iniciales, entonces, están dadas para que ciertos sectores reciban un flujo creciente de inversiones. De todas maneras, ni la magnitud ni la permanencia de esos capitales dependerán del documento bilateral, sino de la capacidad del país para sostener estabilidad macroeconómica, reglas claras y continuidad política más allá de los ciclos electorales.

Si la Argentina logra mantener un rumbo previsible, el acuerdo puede transformarse en un punto de inflexión que reconfigurará su estructura productiva y su inserción internacional. Si no lo logra, el impulso inicial se desvanecerá como tantas veces ocurrió en el pasado.