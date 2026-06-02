El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este lunes, 13 de abril de 2026, el premio mayor alcanza los

47 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball y del Double Play este lunes 13 de abril ?

Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 38 38 43 43 59 59 63 63 64 64 15 15, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 3x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 25 25 30 30 39 39 47 47 56 56 16 16.

Powerball: los resultados del lunes, 13 de abril de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la posibilidad de multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 18 de abril de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

Powerball: los resultados del lunes, 13 de abril de 2026.

¿Qué impuestos debo pagar si gano el premio del Powerball?

Un dato a tener en cuenta es que los apostadores que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona.

El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York).

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero, por lo que mantener un enfoque equilibrado es esencial para evitar problemas personales y financieros.

El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego alerta sobre los riesgos del juego excesivo. Aquellos que sientan que su actividad de juego es problemática deben buscar ayuda. Pueden contactar al Consejo al número 1-800-GAMBLER para acceder a recursos y apoyo adecuado.