En Estados Unidos, el Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este miércoles, 8 de abril de 2026, el premio mayor alcanza los

20 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este miércoles 8 de abril

Las cifras ganadoras que se sortearon este miércoles son el 3 16 17 42 52 3, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 4 15 36 45 56 18.

Powerball: los resultados del miércoles, 8 de abril de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la posibilidad de multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 11 de abril de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Powerball: los resultados del miércoles, 8 de abril de 2026.

¿Qué es el Double Play?

Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero, por lo que mantener un enfoque equilibrado es esencial para evitar problemas personales y financieros.

El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego alerta sobre los riesgos del juego excesivo. Aquellos que sientan que su actividad de juego es problemática deben buscar ayuda. Pueden contactar al Consejo al número 1-800-GAMBLER para acceder a recursos y apoyo adecuado.