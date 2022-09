La peor pesadilla del líder tóxico: los errores son una inversión para mejorar

La cultura occidental se ha incrustado en muchos procesos dañinos que descarrilan el crecimiento económico de las empresas y el bienestar de las personas que trabajan en ellas. No se dice ni se hace mucho al respecto cuando se habla de ingresos, como si estos comportamientos culturales no estuvieran relacionados con los resultados financieros.

Sin embargo, entre otras cosas, estas prácticas afectan directamente el crecimiento de las empresas, aumentan los índices de rotación y retrasan la innovación.

Cómo potenciar la marca personal de líderes y profesionales en LinkedIn



Aunque las empresas escriben frases grandilocuentes que expresan su misión y visión, es su cultura la que las hace grandes. La cultura suele fijar valores no escritos que marcan el ritmo de cómo comportarse en una organización. Independientemente de los valores escritos o publicados, en la mayoría de las empresas:

La crítica es algo contra lo que hay que defenderse

Los errores no deben ser vistos por los demás

El líder debe describir el mapa en detalle.

Estas tres ideas que se propagan como un virus a partir de características primarias del ser humano (envidia, miedo, deseo de poder) son una importante causa de fracaso y mediocridad en las empresas.

ABRAZAR LA CRÍTICA

La crítica no es algo de lo que haya que defenderse. Hay y siempre habrá críticas. Mientras la gente se sienta segura tanto por el ecosistema en el que se encuentra como por sus propias habilidades duras y blandas, la crítica puede utilizarse como insumo para generar crecimiento y mejora. O incluso como validador de su propio punto de vista, estrategia o plan.

Los errores son una inversión para mejorar, pero se hace muy poco en las empresas establecidas

Los secretos para que esto ocurra son:

Utilizar la crítica como punto de partida del análisis y no como sentencia final Buscar llegar a respuestas a esas críticas, que no sean las predeterminadas, fáciles u obvias

Las power skills reemplazan a las habilidades blandas: son 20 y así se entrenan



Bien hecho, este proceso puede conducir a grandes descubrimientos y anticipar fallas y problemas en etapas tardías que traerán siempre costos muy superiores.

Por qué LOS ERRORES SON UN TERRENO DE APRENDIZAJE PARA EL ÉXITO FUTURO

Los errores son una inversión para mejorar. Hemos escuchado mucho sobre esto, pero se hace muy poco en las empresas establecidas (hay buenos ejemplos de esto en la cultura de las startups). Los errores son fuente de aprendizaje y de búsqueda de mejores soluciones (¡cuando son errores originales, no repetitivos!).

Está demostrada la eficacia de aprender de los errores. Está comprobado que una vez que se comete un error, el eventual daño o pérdida ya está hecho, y la única posibilidad sana es convertir esa pérdida en aprendizaje. Es decir, en una barrera contra la repetición del problema.

Pensamiento literal: las 4 soluciones más efectivas para debatir sin discutir en tu trabajo



Comprender las causas, y al menos descubrir cómo no volver a fallar de la misma manera, es algo por lo que hay que premiar a la gente. No esconder el error o castigarlo. No estamos hablando aquí de repetir el mismo error. La repetición de errores sucede porque la primera vez no hubo un círculo virtuoso de aprendizaje y difusión.

La crítica no es algo de lo que haya que defenderse sino un insumo para generar crecimiento y mejora

LOS LÍDERES DEBEN GUIAR A LAS PERSONAS Y, AL MISMO TIEMPO, DEJAR ESPACIO PARA LA CREATIVIDAD

El líder no debe describir el mapa en detalle. Ni microgestionar a su equipo. Escuchar a los colaboradores sobre cómo planificarán y ejecutarán los pasos hacia el objetivo es la mejor forma de estimular el aporte de valor de personas que fueron contratadas por su talento y no por su músculo.

Explicarles paso a paso lo que deben hacer, sin dejar lugar a ideas activas, demuestra claramente que las personas no están en la empresa por su valor sino porque aún no se ha inventado un robot o un algoritmo que las sustituya. No solo es muy triste para ellos sino que también es una pérdida de oportunidades de crecimiento, mejora, búsqueda de nuevas soluciones, optimización e innovación.

Gerente de Felicidad: cómo es el perfil más buscado por las empresas

Los líderes deben guiar a las personas y, al mismo tiempo, dejar espacio para la creatividad para dar forma a los líderes del futuro (dicho sabiamente por Chris Gee).

El dinero importa. La ganancia es imprescindible. Y las personas que trabajan lo hacen posible, especialmente en la industria de la publicidad, el marketing y las comunicaciones. Entonces, no hay necesidad de ser infantil o ingenuo: si se sientan las bases para un excelente entorno de personas, el negocio crecerá.

¿Por qué necesitamos ejecutar una política que priorice a las personas? (People-first)

Porque son las personas dispuestas a invertir su tiempo, talento y entusiasmo trabajando en una empresa quienes traerán un mejor rendimiento y ganancias. Las personas dispuestas a abandonar el barco tan pronto como reciban una oferta económica ligeramente mejor incurrirán en grandes costos: el reemplazo siempre es más oneroso, la curva de aprendizaje es una pérdida de tiempo y dinero, y la rotación cobra un precio muy alto en los equipos .

Son las personas dispuestas a invertir su tiempo, talento y entusiasmo trabajando en una empresa quienes traerán un mejor rendimiento y ganancias

Una mejor cultura te va a llevar a construir un lugar de trabajo seguro donde la confianza será una realidad, y donde los desafíos de las personas ayudarán a encontrar un propósito real. Porque nunca nadie fue a una empresa para ser feliz. Pero si pueden permanecer felices mientras trabajan allí, significará mucho para ellos. Y será más rentable para la compañía.