Ganancias: un fallo de la Justicia que va en contra de lo buscado por el Gobierno

Justamente ahora, que en la ley de presupuesto se pretende avanzar en otra reforma camuflada del Impuesto a las Ganancias, derogándose exenciones que aún rigen a nivel nacional y en algunas provincias, un reciente fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén determinó la suspensión de la retención del Impuesto a las Ganancias que se practicaba a una empleada jubilada del Poder Judicial de la provincia. Se inició una acción de amparo para detener la retención del Impuesto a las Ganancias que efectuaba el Instituto de Seguridad Social en el haber previsional. El argumento fue que, por la exención lograda en la acordada de la Corte, en actividad no se le retuvo el impuesto pero sí se le descontó al cobrar la jubilación, considerando que la misma situación tributaria se debería extender al período de pasividad. La decisión final se basó en “garantía de mantener como jubilada determinados estándares aplicados y adquiridos en actividad, que bien pueden repercutir en la situación laboral, previsional y –en definitiva- en el estado de vida que se gozaba en actividad”.

Según el Tribunal, la modificación de la situación de revista cambió el encuadre tributario de la jubilada. El artículo 79, de la Ley 20.628 se refiere a que las jubilaciones se encuentran alcanzadas por tal impuesto en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida en que hayan estado sujetos al pago del impuesto. En 2016 la ley 27.346, que modificó la ley de Ganancias, dispuso gravar a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 2017, inclusive. De esta manera sólo deben tributar ganancias los trabajadores que fueron nombrados en estos cargos a partir de 2017. Todo esto a pesar que no se cumpla el criterio de justicia: a igual trabajo, el mismo salario.

Qué dice el proyecto del Presupuesto:

El proyecto presentado por el Ejecutivo, pretende dejar sin efecto a partir del año que viene en el Impuesto a las Ganancias todas las disposiciones que se encuentran en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier norma mediante las que se establecen exenciones o deducciones totales y parciales en lo que perciben los empleados en relación de dependencia, públicos y privados, y los jubilados en concepto de: gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica, desarraigo y cualquier otra compensación similar. Ejemplos de estos rubros se encuentran en las diferentes funciones de la administración pública, nacional, provincial y municipal. Otro caso de lo que se pretendería eliminar lo constituye la ley 26.176, que excluye de la retención del Impuesto a las Ganancias a lo que cobran los trabajadores petroleros en concepto de vianda y viáticos. Sin embargo, para que este último punto prospere debería primero derogarse la ley a través de este proyecto de presupuesto. Resumiendo, las únicas exenciones válidas para el Impuesto a las Ganancias, de prosperar este proyecto, serían las que se encuentran establecidas en la propia ley del Impuesto a las Ganancias (20.628) y no a través de leyes especiales.

Pero tanto los Poderes Judicial y Legislativo están afuera del alcance de la medida. Esto se debe a que estos poderes en forma autónoma determinan el tratamiento que tienen frente al Impuesto a las Ganancias los sueldos que se pagan, tanto de los legisladores como de los jueces y de los funcionarios y empleados que cumplen funciones dentro de dichas instituciones. Los legisladores tributan, quedando afuera algunos rubros; en cuanto al Poder Judicial en el año 1996 se gravaron los sueldos eliminándose la exención que figuraba expresamente en la ley; pero una acordada posterior de la Corte, del mismo año, luego los eximió del pago del impuesto.

Otro tema a considerar será el tratamiento que hoy tienen frente a Ganancias los trabajadores de Tierra del Fuego, en donde existe una ley (19.640) que los exime del pago del impuesto, junto a exenciones que existen para otros tributos nacionales para las personas y empresas radicadas en esa jurisdicción. Beneficio que tiene un fundamento geopolítico.

Por otro lado, en el proyecto se reordena lo que hoy se encuentra establecido en la ley 20.628 (Ganancias), en referencia a los beneficios sociales que otorgan los empleadores a los trabajadores que actualmente ya está alcanzado por la retención, salvo a lo que se refiere a la provisión de ropa de trabajo, la provisión de elementos para trabajar y el pago de cursos de capacitación relacionados con la activad laboral del trabajador. En resumen, por ejemplo si el empleador paga el colegio de los hijos del empleado este rubro es un beneficio que ya se encuentra alcanzado por Ganancias. Otros beneficios que puede otorgar el empleador consisten en pago de vales de combustibles, autorización o extensión de tarjetas de crédito o compra, pago del alquiler de vivienda o viajes, pago de un plan superior de la obra social, etc.; o sea, todo beneficio que se le entregue al empleado. Asimismo, los conceptos que se aprueban en los diferentes convenios como rubros no remunerativos a pesar de que no aporten al sistema previsional, ni que se tengan en cuenta para el cálculo del aguinaldo, sí tienen que pagar por el Impuesto a las Ganancias.

Qué pagan los jubilados hoy:

A partir de la ley 27.346, los jubilados quedan alcanzados en el Impuesto a las Ganancias descontando una deducción específica que asciende a seis veces el haber mínimo garantizado, que a partir del mes de septiembre llegó a $ 51.822,78 (8637,13 X 6)

Esta deducción especial no se aplica para los jubilados que perciban y/u obtengan otros ingresos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Indemnizaciones:

Según la última reforma (27.430), desde este año pagan el Impuesto a las Ganancias las indemnizaciones de quienes se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas; quedan incluidas de esta forma las sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera sea su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o retiro voluntario) estarán alcanzadas en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa.

Para el personal sin convenio tendría que regir el fallo de la Corte Vizzoti, que determina el que el valor por año no puede superar el 67% de la remuneración percibida, lo que lo excede queda gravado en Ganancias.

Según el borrador del decreto reglamentario, quedan alcanzadas por el tributo las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones:

a) hubieren ocupado o desempeñado efectivamente, en forma continua o discontinua, dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la desvinculación, en cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables, o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados;

b) cuya remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral aplicable supere en al menos 20 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a la fecha de la desvinculación.

En la década anterior, la justicia fue corriendo la línea de lo que gravaba el Impuesto a las Ganancias, incluso la propia AFIP lo reconoció a través de Notas Externas que emitió. Luego de las reformas, que intentan recaudar más, se produce un retroceso en los derechos de los trabajadores al pretender incluir nuevos rubros dentro del tributo. Ahora resta esperar lo que hará de nuevo la justicia para volver a recuperar el terreno de los derechos tributarios adquiridos.